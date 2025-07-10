Needles x BEAMS新聯名登場！復古球衣丹寧短褲與夏季實穿性融合

近年來復古運動風的潮流服飾正當紅！像是球衣、寬褲到各種的刺繡細節，每個元素都在挑戰現有的穿搭公式。



今回，日本潮流選物店BEAMS攜手知名品牌Needles推出全新聯名，將街頭文化、歷史情懷與夏季實穿性融合，推出一系列全新服飾！

Needles x BEAMS 全新聯名（BEAMS）

Needles x BEAMS 全新聯名登場！

本次聯名主打兩款重點單品，「FOOTBALL TEE」與「H.D. BAGGY SHORTS」。球衣方面，以雙方品牌成立年份為設計核心，推出紫色「95」與黑色「76」兩款配色，分別象徵Needles與BEAMS的品牌起點。細節上，胸口的數字與品牌標誌以立體厚繡呈現，肩膀則飾有象徵Needles的蝴蝶刺繡圖騰，搭配光澤尼龍與透氣網眼布料拼接，打造既有機能性又具視覺張力的夏季單品。

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短褲方面則選用Needles經典「H.D. BAGGY PANTS」為基礎輪廓，重新剪裁為七分長度，搭載12盎司輕量丹寧布料，舒適度全面升級。顏色則提供百搭的黑色與經典靛藍雙色選擇，無論搭配球衣或其他單品，都能展現濃厚的90s街頭氛圍。

該系列將於7月12日正式在BEAMS全日本指定門市與官方網路平台同步販售，有興趣的朋友千萬不要錯過了！

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