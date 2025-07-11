JJJJound x PUMA Mostro聯名將登場！加推親友限定深綠配色

JJJJound與PUMA近期再次攜手合作，帶來JJJJound x PUMA Mostro全新聯名鞋款系列，將JJJJound極簡風格與PUMA的運動基因完美融合，除了有兩款配色確定市售之外，JJJJound還另外曝光了一款「親友限定」的配色款式。



JJJJound x PUMA Mostro聯名發售資訊公開！極簡＋復古美學簡直絕配！

JJJJound x PUMA Mostro聯名（IG@jjjjound）

此款JJJJound x PUMA Mostro全新聯名鞋款系列設計上延續了Mostro緊湊俐落的鞋身輪廓，並巧妙融入皮革鞋舌、PUMA Formstrip彎刀標誌及聯名品牌鞋墊，讓標誌性的元素完整呈現；另外特別加入魔鬼氈綁帶設計，搭配銀色金屬扣件，賦予鞋款更高的穿脫便利性與機能風格，展現極具未來感的視覺語言。鞋底部分則採用與鞋面一致的中底與外底設計，並保留Mostro系列招牌的尖刺細節，使整體視覺更加一致且具辨識度。

配色方面，JJJJound x PUMA Mostro將會帶來兩款配色，包括「深朱古力色（Dark Chocolate）」以及「深海軍藍（Deep Navy）」，在極簡美學上添增不少復古氣息。值得留意的是，這回雙方合作還另外帶來「深綠色」的款式，不過據悉是2026春夏 Collectors Edition的一部分，且只有「親友限定」。

這回雙方合作還另外帶來「深綠色」的款式，不過據悉是2026春夏 Collectors Edition的一部分，且只有「親友限定」。（IG@jjjjound）

JJJJound x PUMA Mostro全新聯名鞋款系列將於7月12日於全球正式全面發售，有興趣的讀者不妨多加留意了。

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