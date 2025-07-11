JJJJound x PUMA Mostro聯名將登場！加推親友限定深綠配色
撰文：JUKSY 街星
出版：更新：
JJJJound與PUMA近期再次攜手合作，帶來JJJJound x PUMA Mostro全新聯名鞋款系列，將JJJJound極簡風格與PUMA的運動基因完美融合，除了有兩款配色確定市售之外，JJJJound還另外曝光了一款「親友限定」的配色款式。
JJJJound x PUMA Mostro聯名發售資訊公開！極簡＋復古美學簡直絕配！
此款JJJJound x PUMA Mostro全新聯名鞋款系列設計上延續了Mostro緊湊俐落的鞋身輪廓，並巧妙融入皮革鞋舌、PUMA Formstrip彎刀標誌及聯名品牌鞋墊，讓標誌性的元素完整呈現；另外特別加入魔鬼氈綁帶設計，搭配銀色金屬扣件，賦予鞋款更高的穿脫便利性與機能風格，展現極具未來感的視覺語言。鞋底部分則採用與鞋面一致的中底與外底設計，並保留Mostro系列招牌的尖刺細節，使整體視覺更加一致且具辨識度。
配色方面，JJJJound x PUMA Mostro將會帶來兩款配色，包括「深朱古力色（Dark Chocolate）」以及「深海軍藍（Deep Navy）」，在極簡美學上添增不少復古氣息。值得留意的是，這回雙方合作還另外帶來「深綠色」的款式，不過據悉是2026春夏 Collectors Edition的一部分，且只有「親友限定」。
JJJJound x PUMA Mostro全新聯名鞋款系列將於7月12日於全球正式全面發售，有興趣的讀者不妨多加留意了。
同場加映：Lewis Hamilton咸美頓5招成F1最會穿搭車手！各種風格輕鬆駕馭（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+16
極簡美學之王JJJJound x ASICS GEL-Kayano 14 人氣聯名再推新色JJJJound x adidas Superstar最新聯名鞋款 黑白皮革煥發高級感Needles x BEAMS新聯名登場！復古球衣丹寧短褲與夏季實穿性融合LOEWE x On話題聯名再回歸 多種配色配半透明網布增加層次感潮流教父藤原浩新三方聯名鞋登場！黑白配色選用CONVERSE長青鞋型被譽為「韓國版Chrome Hearts」的品牌！Thug Club推2026春夏系列
延伸閲讀：
New Balance ABZORB 2000 全新配色發售情報公開！預約下一雙大熱鞋型！
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】