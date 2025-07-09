LOEWE x On話題聯名再回歸 多種配色配半透明網布增加層次感
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
曾掀起搶購熱潮的LOEWE和瑞士運動品牌On的聯名系列，最近再度強勢回歸！
這回兩大品牌再度聯手，推出更豐富的秋冬單品，從升級版Cloudventure 2.0運動鞋，到一系列高機能服飾，勢必又要掀起搶購潮。
LOEWE x On再度聯手！
全新Cloudventure 2.0鞋款，不只延續On的Cloudtec®緩震系統與Helion™超級泡沫，鞋面還換上超有層次感的半透明網布，隱約透出LOEWE的Anagram標誌，細節滿滿。鞋底則用上大理石紋的Missiongrip™橡膠，既有抓地力又超時髦。這次一口氣推出多種配色，從大地中性色到搶眼的草綠、藍紅白撞色通通有。另一雙Cloudtilt鞋款也追加電光藍和淡粉兩種新色，讓人選擇障礙大爆發。
+2
服飾方面則主打實用與風格兼具，像是防撕裂尼龍外套、透氣機能針織T恤、短褲、運動內衣和緊身褲等，全部都輕巧舒適，專為都市人的日常設計。配色走大地色路線，再點綴活力色塊，整體低調卻有型。
+4
LOEWE x On最新系列現已上市，喜歡上回聯名的朋友這波真的不能錯過！現正於專門店與loewe.com開賣中。
LOEWE Ballet Runner 2.0跑鞋芭蕾舞鞋二合為一 最佳情侶鞋選擇LOEWE X On人氣聯名第二彈！以獨特時尚美學融合高科技表現New Balance新款袋鼠鞋1890曝光！採用蛇紋壓印設計+1906鞋底Nike x 怪奇物語新鞋曝光 以「Upside Down」作靈感設計翻轉細節Levi’s® x Nike運動時尚聯名膠囊正式登場！致敬2大品牌精湛工藝被譽為「韓國版Chrome Hearts」的品牌！Thug Club推2026春夏系列
延伸閱讀：
CURRY UP by HUMAN MADE 期間限定店即將登陸台北，免飛日本享受最潮咖哩！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】