德國潮牌NO/FAITH STUDIOS 誇張剪裁「彎刀褲」闖出名堂

有稍微關注外國設計服飾的朋友，NO/FAITH STUDIOS這個名字肯定不陌生。成立至今約十年，他們家以解構、破壞設計與暗黑美學著稱，是許多歐洲潮流穿搭客心中的口袋品牌之一。



今天就帶大家一起認識這個潮人衣櫃裡絕對值得收一件的NO/FAITH STUDIOS！

NO/FAITH STUDIOS（IG@nofaithstudios）

解析NO/FAITH STUDIOS德國潮牌！

來自德國的NO/FAITH STUDIOS，由主理人Luis Dobbelgarten一手創立，令人意外的是，Luis其實也才24歲。年紀雖輕，卻已經靠著獨到的美學眼光，讓品牌在歐洲街頭服飾圈站穩一席之地。NO/FAITH STUDIOS的服飾風格圍繞著解構與破壞工藝，像是超大的闊腿寬褲、破洞牛仔，甚至多層次拼接細節，都展現出他們獨有的頹廢暗黑美學。

NO/FAITH STUDIOS 3款單品推薦！

其中最具代表性的，就是RAW DENIM JAPANESE LOOSE FIT BLUE。這款牛仔褲採用日本製赤耳生布，透過寬鬆版型營造隨性感與垂墜感，而經典的外露排釦設計則致敬早期牛仔褲的原始細節，復古的氛圍與加上現代街頭感設計，絕對是潮人必收單品之一。

第二款則是這件ITALIAN SEWN & WORN BOOTCUT DENIM。這件牛仔褲來自意大利製作，採用經典Bootcut微喇叭剪裁，褲腳自然垂墜。與一般牛仔褲不同的是，它在布料表面特別加入仿舊水洗與噴染工藝，呈現出層次豐富的牛仔藍色澤。更特別的是，褲身布料上處處可見修補縫線與自然破損細節，每一道割痕與縫補都像是有意而為之的痕跡，帶著濃厚的解構感設計與手工藝。

最後推薦的是這款FLARED DENIM 004 PAINTER系列中最具衝擊感的一條！整體版型以寬鬆的微喇剪裁為主，從腰部一路延伸到褲腳，呈現出隨性慵懶的街頭氛圍。這款的亮點完全來自那一眼就能辨識的解構拼接設計，褲身採用多層次不同的色澤與紋理的牛仔布料組合，再加上大量手工刷舊、褪色與毛邊處理，讓整件褲子看起來像是經歷長時間磨損與縫補修復後的樣貌，進一步增強了頹廢與工裝的風格。

值得注意的是，除了服裝設計本身之外，NO/FAITH STUDIOS也不斷與各大品牌聯名。近期最受矚目的，就是與PUMA聯名復刻2004年的經典「Talon爪子鞋」，將復古與未來感結合，外觀的帥度實在讓大多潮人心癢癢，恨不得立馬收一雙！

如果你最近也正遇到「褲荒」的情形，不知道該買什麼樣的褲子，不妨從NO/FAITH STUDIOS開始下手吧！相信這幾款絕對能帶給你不一樣的穿搭靈感與全新的風格！

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