Levi’s® x Nike運動時尚聯名膠囊正式登場！致敬2大品牌精湛工藝

兩大美國文化巨擘再度攜手Levi's®與Nike推出備受期待的聯名膠囊系列，融合兩個品牌跨世代的美式運動與生活風格設計，完美結合丹寧與運動文化。



Levi's® x Nike運動時尚聯名膠囊正式登場

Levi's® x Nike運動時尚聯名膠囊正式登場（IG@levis）

Levi's® x Nike聯名膠囊系列中的丹寧夾克外套，及Baggy寬管繭型丹寧褲，結合現代版型，重新演繹經典丹寧輪廓，採用正宗赤耳布邊布丹寧布料與中淺水洗色澤，搭配極具代表性的米白色鍊式縫線細節，並以Nike swoosh標誌性符號點綴於Levi's®經典雙馬皮牌上，打造聯名系列的限定細節。

Levi's® x Nike丹寧夾克外套以Type II的經典結構為基礎，正面打褶預留布料內裡可見赤耳細節，背後以鎖鏈繡創造醒目的Nike標誌；Levi's® x Nike Baggy寬管繭型丹寧褲，以寬鬆版型、漸收褲管，為鞋款打造恰到好處的褲腳開口與自然堆疊感，突顯球鞋線條輪廓。

這次與Nike的合作，我們打造能身歷其境地感受展現雙方傳奇與前瞻精神的穿著體驗，可視為是運動與生活風格天衣無縫的融合，不僅致敬歷史，也拓寬了設計邊界。 Levi's®全球聯名合作副總監Leo Gamboa

全新Levi's® x Nike聯名膠囊系列，致敬兩大品牌共同秉持的精湛工藝和創新精神，透過精心設計的單品，展現運動型格，既延續品牌傳統，亦開拓創意邊界，完美融合 Levi's® 經典丹寧傳承與Nike標誌性設計，於運動與時尚交會處，呈現Levi's與Nike獨有的風格態度。

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本次形象廣告邀請嘻哈歌手Larry June、WNBA球員Paige Bueckers、NFL球員Keon Coleman與設計師Daniel Buezo共同演繹。 全新Levi's® x Nike聯名系列將於7月10日起於Levi's官網、Levi's App及指定Levi's旗艦店發售，7月11日在SNKRS上架。

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