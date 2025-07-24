Timberland x nonnative四度合作 夏季聯名防水中筒靴登場！

以工裝美學與永續理念聞名的生活風格品牌Timberland®，繼今春推出聯名6吋防水靴廣受好評後，再度與東京潮流品牌nonnative迎來第四度合作，推出全新聯名鞋款──GORE-TEX防水中筒靴。



本次以靈活短靴外型重新出發，延續系列一貫的設計語彙，融合裏原宿風格與高機能設計，承襲經典黃靴精神，重新演繹城市戶外風格，為聯名系列注入嶄新風貌。

Timberland × nonnative男款GORE-TEX防水中筒靴（IG@nonnative）

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Timberland x nonnative夏季聯名短靴極限量登場

鞋款以淺米色系重新詮釋經典鞋型，搭載Timberland®經典的防水技術與實用機能，具備防寒與耐磨等全天候對應性能。鞋面選用長毛絨麂皮，帶來細緻柔軟的質感。黑白撞色縫線與鞋舌上的nonnative、GORE-TEX雙標誌細節，呼應聯名系列一貫美學，並為雙方合作注入新意。

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鞋底採用Vibram®大底強化抓地力與耐磨性，內裡則搭載Timberland®專利抗疲勞鞋墊，緩衝減震並回饋步行能量，確保長時間穿著依然舒適穩定。隨附三組可替換鞋帶，提供多樣穿搭變化，滿足日常與旅途中的實穿需求。

Timberland® & × nonnative聯名中筒靴將於7月27日（日）正式登場，建議售價HKD $1,799，在LAKH 562限量獨家上架。

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