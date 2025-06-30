Nike x 怪奇物語新鞋曝光 以「Upside Down」作靈感設計翻轉細節
撰文：JUKSY 街星
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近日，Nike又把我們帶回那個充滿謎團與倒轉現實的霍金斯鎮。隨著《怪奇物語 Stranger Things》最終季倒數登場，品牌也沒錯過這波話題熱度，搶先揭曉全新Dunk Low聯名系列，以「The Upside Down」為靈感，翻轉細節設計，讓鞋迷與影迷一次感受滿滿驚喜！
Nike Dunk Low x 《怪奇物語 Stranger Things》聯名鞋款曝光！
這次《怪奇物語》x Nike Dunk Low聯名系列共帶來兩款配色，分別為「Phantom/Midnight Navy」與「Black/Speed Red」。率先曝光的奶油白版本，採用裂紋皮革製作鞋面，搭配午夜藍Swoosh，帶出濃厚的年代感與劇中復古氛圍。值得一提的是，這雙鞋最大亮點莫過於全面「倒轉」設計，從鞋舌標籤、Nike後跟標誌到聯名鞋墊，全部翻轉呈現，宛如走進了《怪奇物語》的顛倒世界（The Upside Down）。
另一款尚未完整釋出的配色，則以黑紅為主調，據悉靈感來自劇中更深層的恐懼與未知，是《怪奇物語》代表性的怪異氣息延伸。整體設計風格不只呼應影集世界觀，更以重度做舊質感展現詭譎氛圍，細節滿載、誠意十足！
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根據目前消息，《怪奇物語》x Nike Dunk Low預計將於今年假期期間正式發售，隨著劇集最終季將於11月26日、12月25日與12月31日分三階段上線，這雙Dunk無疑是劇迷與鞋迷共同期待的聯名大作。想入手的朋友可得盯緊消息，不要錯過了！
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