定價逾60萬！LV x Timberland皮靴限量50對 超奢配置細節大公開
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
Louis Vuitton x Timberland 作為今年至今討論度最高的聯名系列鞋款，已然成為眾多鞋履愛好者最想收藏的作品，不過其終端售價仍然是許多人難以跨越的一部份，稍早，網上便率先為我們公開其售價與配置，讓大家紛紛直呼：「瘋狂」！
LOUIS VUITTON x Timberland 鞋款規格公開
+4
本次雙方打造數款戶外鞋履，囊括各款經典的中高幫筒靴、7 孔系帶長靴等。而這回率先曝光的大黃靴，不僅在本體採用帶有 Louis Vuitton 標誌性 monogram 的標誌性皮面， 精湛卓越的 18K 黃金亦是其中的設計亮點，除此之外還配有專屬的收納皮箱。看似低調實則豪奢至極。
同場加映：Timberland以新年十八式為主題 推出多款龍年防水戰靴、服飾賀歲（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
不過若想入手的藏家們可得注意，這款 LOUIS VUITTON x Timberland 大黃靴僅「限量 50 雙」，且售價高達歐羅 €75,000 （折合約HKD 636,780），製作時長約需等待 7 個月，有足夠財力的朋友們不妨留意。
MSCHF新搞作！新手袋集Hermès、CELINE、Dior、Balenciaga於一身CLOT x adidas Superstar聯名運動鞋 街頭結合紳士優雅23日開賣Nike Air Force 1 龍年限定波鞋「囍」 身價非凡僅限內地發售！G-SHOCK X TOYOTA全新聯名手錶 GW-9500防水防泥防震最後召集！KENZO x ASICS聯名球鞋超吸睛！3款設計各展不同風格讓人選擇障礙CONVERSE DE LUXE幾何厚底帆布鞋 龍年星運主題球鞋服飾閃耀登場
延伸閱讀：
阿嬤也是十年冠希粉？CLOT x adidas Superstar 販售店鋪湧現排隊人潮，網驚：「亞洲阿公、阿嬤果然潮！」
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】