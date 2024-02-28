定價逾60萬！LV x Timberland皮靴限量50對　超奢配置細節大公開

Louis Vuitton x Timberland 作為今年至今討論度最高的聯名系列鞋款，已然成為眾多鞋履愛好者最想收藏的作品，不過其終端售價仍然是許多人難以跨越的一部份，稍早，網上便率先為我們公開其售價與配置，讓大家紛紛直呼：「瘋狂」！



LOUIS VUITTON x Timberland 鞋款規格公開

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本次雙方打造數款戶外鞋履，囊括各款經典的中高幫筒靴、7 孔系帶長靴等。而這回率先曝光的大黃靴，不僅在本體採用帶有 Louis Vuitton 標誌性 monogram 的標誌性皮面， 精湛卓越的 18K 黃金亦是其中的設計亮點，除此之外還配有專屬的收納皮箱。看似低調實則豪奢至極。

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不過若想入手的藏家們可得注意，這款 LOUIS VUITTON x Timberland 大黃靴僅「限量 50 雙」，且售價高達歐羅 €75,000 （折合約HKD 636,780），製作時長約需等待 7 個月，有足夠財力的朋友們不妨留意。

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