新銳潮牌RE9AL全美製軍帽Cadet Cap 復古又反叛突出造型

帽子絕對是日常穿搭中不可或缺的時尚單品之一！近期不少新銳品牌紛紛推出風格各異的帽款，每家都有獨特巧思與版型設計。像是6crayon以硬挺版型打造的「藥盒帽」，或是oMA主打特殊刺繡工藝的棒球帽，都是備受矚目的選擇。而就在最近，一款來自Y2K年代的復古帽型，軍風帽（Cadet Cap），悄悄在外國掀起熱潮！



今天就要來介紹這頂話題新寵，來自外國新銳品牌Re9al的Cadet Cap軍風帽，為什麼能在潮流圈重新翻紅、引起關注？就讓我們一起看下去。

外國新銳品牌Re9al的Cadet Cap軍風帽（IG@re9al.co）

RE9AL品牌由來

RE9AL這個名字結合了「Regal」的尊貴意象與創辦人Ari和Raffy的個人故事。Regal意指王者般的氣度與格調，象徵著自信、力量與尊嚴；而名字中的數字「9」，則來自兩位主理人同樣在九月出生的巧合。他們希望透過品牌名稱呈現出自我認同與對世代風格的掌握。作為一個來自美國的新銳街頭品牌，RE9AL每一季都以社會中的特定議題作為設計靈感，將現實轉化為穿在身上的態度，也邀請每一位穿上RE9AL的人，一同成為這個世代的 Kings & Queens。

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將軍帽玩出新高度！

RE9AL軍帽系列特色在於，材質選用與輪廓細節上處理得非常到位！他們特別重視每一頂Cadet Cap的製作工藝，也特別選在兩位主理人的家鄉美國紐澤西製造，確保品質與獨特性兼具。而此款軍帽系列共推出「皮革款」與「棉布款」兩種版本，不僅在觸感與視覺上呈現不同風格，也在耐用性與穿搭靈活度之間取得絕佳的平衡！

而品牌Logo的處理更是一大亮點：每一頂帽款都搭配不同材質製作的標誌，有的立體、有的低調，光是配件本身就充滿質感層次，讓這頂帽子不只是軍風象徵，而是一件值得收藏的潮流單品。RE9AL在社群平台上更以「Cadet Cap Summer」作為口號，自信滿滿地將軍帽推向主場，把這股復古又帶點反叛氣息的帽型，變成了今年夏季不可忽視的穿搭關鍵。

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軍事元素

其實軍事元素早已深植於時尚圈之中，無論是帽型、褲款，還是各式迷彩與軍規版型的運用，早已成為服裝設計中不可或缺的存在。而RE9AL的出現，則將經典的軍帽重新詮釋，以嶄新視角與細膩工藝，打造出獨具風格的單品，毫無疑問為這股軍風美學注再次注入一波全新能量。

其實軍事元素早已深植於時尚圈之中，無論是帽型、褲款，還是各式迷彩與軍規版型的運用，早已成為服裝設計中不可或缺的存在。（IG@reichihatanaka_）

另外像是，Stüssy的Desert Camo迷彩棒球帽、Aseye Studio對軍帽的微妙變形版本，不難看出以軍事元素設計的帽款風潮已悄悄蔓延至主流時尚。

Aseye Studio對軍帽的微妙變形版本（Aseye Studio）

除了軍帽系列之外，RE9AL品牌也有推出其他服飾與帽款。如果你也想嘗試一點不一樣的風格，不妨前往他們家的官方網站逛逛，說不定會挖掘到意想不到的驚喜！

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