OMEGA推出全新星座Observatory系列 首獲大師天文台認證雙針腕錶

OMEGA（歐米茄）推出全新星座系列Observatory雙指針腕錶系列，標誌著高級製錶進入一個以聲學科技檢測精準度的新階段。 作為鐘錶業史上首個只鑲設時針和分針的雙指針腕表取得Master Chronometer認證的腕錶系列，不但回應了當代對精準度和可靠性的嚴格要求，另一方面亦延續星座系列自上世紀中葉以來對「天文台標準」的堅持。



OMEGA是如何進行Master Chronometer 檢測的？

OMEGA於2023年成立的 Laboratoire de Précision，為獨立運作並獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）及瑞士認證服務機構（SAS）認可的測試實驗室，專門負責 Master Chronometer 檢測。 實驗室開發出嶄新的聲學測試方法及光學手部追蹤技術，令以往必須倚賴秒針作讀數基準的傳統測試模式得以突破，首次讓只設時針及分針的雙指針腕錶，也可以接受全面而嚴謹的精準度檢測。

此系列檢測所採用的「雙計量技術」（Dual Metric Technology），透過無線一體式裝置，在為期25日的測試周期內，持續收集每下滴答聲的聲學數據，同時記錄溫度、方位、磁場及氣壓等環境參數。 相較於傳統每天只拍攝一次秒針位置的做法，雙計量技術自腕表運行第一秒起便源源不絕地產生數據，讓製錶師不僅能追蹤是否出現走時偏差，亦能具體掌握偏差發生的時間與條件，從而更有系統地優化機芯表現。

星座傳承與設計語言

OMEGA星座系列Observatory腕表39.4毫米, O‑MEGASTEEL表殼配襯鱷魚皮表帶（左），OMEGA星座系列Observatory腕表39.4毫米, O‑MEGASTEEL表殼配襯鱷魚皮表帶（右）（簡皓賢攝）

星座Observatory系列自1952年問世以來，一直被視為OMEGA在精準腕錶領域的代表作，而今次的 Observatory 新作，則明顯回溯至1948年天文台認證自動腕錶 Centenary 的美學脈絡。 腕錶採用直徑39.4毫米的錶殼比例，延續星座系列數十年來的經典尺碼，同時在錶面設計上保留為人熟悉的十二角「餡餅盆形」結構，搭配6時位置星徽裝飾及錶背天文台徽章，將星座家族的歷史符碼有機地融入新一代作品之中。

OMEGA星座系列Observatory腕表39.4毫米, Sedna™金表殼配襯鱷魚皮表帶（簡皓賢攝）

錶面刻面以機刻雕花工藝guilloché製作，質感與早期Grand Luxe型號一脈相承，而風箏形立體小時刻度及三角拱形指針，亦皆取材自早期星座腕錶的設計語言。 錶耳採用帶有明顯棱角的「狗腿錶耳」（dog-leg lugs），呈現 20 世紀中葉OMEGA正裝腕錶的經典輪廓；部分型號配備18K Moonshine™金九排磚格網紋錶鏈，則向星座早期的復古磚格鏈帶致敬，在手感與觀感上均營造出一種具辨識度的懷舊氛圍。

機芯結構與材質語彙

四款18K金錶款搭載貴金屬（8915機芯）及全18K Sedna™金或Moonshine™金表錶殼（簡皓賢攝）

而另外四款腕錶均採用歐米茄專屬鋼合金材質 O-MEGASTEEL，並搭載 8914 機芯（簡皓賢攝）

星座Observatory系列搭載兩款全新Master Chronometer機芯：8915及8914，並依照裝載材質及修飾工藝分為Grand Luxe、Luxe 和 Standard三個等級。機芯採用鏤空自動鉈設計，外圈圓角處理，中央鑲嵌天文台徽章，讓用家可透過藍寶石底蓋直接欣賞擺輪運作與裝飾細節，將技術性能與觀賞價值並置呈現。

OMEGA星座系列Observatory腕錶39.4毫米, Moonshine™金表殼配襯 Moonshine™金錶鏈帶（簡皓賢攝）

OMEGA星座系列Observatory腕錶39.4毫米, Sedna™金錶殼配襯鱷魚皮表錶帶（左）,OMEGA 星座系列Observatory腕錶39.4毫米, Sedna™金錶殼配襯鱷魚皮錶帶（簡皓賢攝）

OMEGA星座系列Observatory腕錶39.4毫米, platinum‑gold表殼配襯鱷魚皮錶帶（簡皓賢攝）

OMEGA星座系列Observatory腕錶39.4毫米, platinum‑gold表殼配襯鱷魚皮錶帶（簡皓賢攝）

OMEGA星座系列Observatory腕錶39.4毫米, platinum‑gold表殼配襯鱷魚皮錶帶（簡皓賢攝）

OMEGA星座系列Observatory腕表39.4毫米, platinum‑gold表殼配襯鱷魚皮錶帶（OMEGA）

配備8915 Grand Luxe機芯的 Platinum-Gold 型號，以 950 貴金屬錶殼及18K Sedna™ 金自動鉈為核心，渦形圖案與拋光外框交織，襯以深藍琺瑯砂金玻璃天空及乳白琺瑯天文台圓頂，營造出極具層次的視覺對比。

而針對18K金型號而設的8915 Luxe機芯，除了延續 18K Sedna™金用料外，更首度引入18K Moonshine™金製造自動鉈及擺輪橋板，並以阿拉伯風格日內瓦波浪及啞、光面交錯的合金徽章強化整體質感；至於8914 Standard機芯則為8915 Luxe的鍍銠版本，主要配置於O‑MEGASTEEL不鏽鋼型號之上。

四款星座系列Observatory腕錶採用O‑MEGASTEEL材質（不鏽鋼型號）（OMEGA）

四款星座系列Observatory腕錶採用18K材質（OMEGA）

在材質佈局上，系列同時囊括18K Sedna™金、Moonshine™金、Canopus Gold™及 Platinum-Gold等多種專有合金，當中包括全貴金屬殼、面、芯一致的型號，以及以18K Canopus Gold™錶殼配襯18K Sedna™金裝飾機芯的款式，藉此強調從外觀線條至機芯細節皆一以貫之的設計理念。 使用OMEGA專有鋼合金O‑MEGASTEEL的四款作品，則在機械特性與耐用度之間取得平衡，並採用經多年研發而成的陶瓷技術，在黑色餡餅盆形錶面上精確塑造十二邊形結構，其他鍍色錶面則透過刻面沖壓凹槽製造光影變化。

精準歷史脈絡與當代意義

OMEGA 2015年的Globemaster成為首枚通過METAS認證的Master Chronometer腕表，將防磁性能、動力儲備、防水能力與全表精準度納入一套綜合標準之內。來到2026 年，OMEGA星座Observatory系列在Laboratoire de Précision聲學方法的輔助下，將Master Chronometer認證擴展至雙指針領域，進一步深化「天文台腕錶」在 21 世紀的技術定義，亦為追求低調、純粹顯示時間的用家，提供具備高技術規格的審美選項。