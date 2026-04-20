金像獎2026|姜濤+古天樂+周潤發巨星雲集 盤點珠寶點綴的穿搭哲學

【金像獎2026｜男星造型盤點 】第 44 屆香港電影金像獎圓滿結束，金像獎2026 除了各大獎項的激烈角逐備受矚目，星光熠熠的紅地毯及頒獎台亦是另一場無聲的時尚盛宴。一眾男星們亦褪去戲中角色的外衣，以充滿個人風格的裝扮華麗登場。《一物》與您盤點本屆最具代表性的男星造型，一同回顧他們如何在鎂光燈下展現非凡的紳士品味與耀眼魅力。



1. 金像獎 2026 紅地毯造型：周潤發

負責頒發終身成就獎的傳奇巨星周潤發，以一襲剪裁俐落的純白雙排扣西裝優雅配襯黑呔亮相，盡顯無可取代的巨星風範。在細節搭配上，發哥巧妙於西裝領點綴 BVLGARI Serpenti 經典蛇形胸針，以及 BVLGARI 鑲飾黑色縞瑪瑙的玫瑰金袖扣，為整體造型注入奢華細節。另外他腳上亦穿上了 Rundgren 所推出的 “CALE” 黑白雙色 Penny Loafers，以厚底與黑白拼接的設計呼應了身上的黑白對比，將經典紳士品味與現代摩登氣息完美融合。

2. 金像獎 2026 紅地毯造型：梁家輝

梁家輝在第44屆香港電影金像獎榮獲最佳男主角，並以Qeelin珠寶展現風采。紅毯造型搭配Wulu Grande 18K玫瑰金鑲鑽吊墜，現代詮釋吉祥符號，閃耀奪目。（公關提供）

於《捕風追影》飾演反派主腦的梁家輝，憑藉精湛演技成功五度稱帝。他完美駕馭了Ralph Lauren黑色三件頭西裝的紅地毯造型亦令人印象深刻，其暗花設計帶來野性與不羈的魅力，與戲中角色設定巧妙呼應。飾物配搭上選用Qeelin的Wulu Grande Pendant 18K玫瑰金鑲鑽吊墜，將吉祥符號以現代手法演繹，以奪目光芒彰顯雋永格調。

3. 金像獎 2026 紅地毯造型：古天樂

憑《尋秦記》及《私家偵探》獲雙料影帝提名的古天樂，今次的造型演繹亦別出心裁，以一襲深藍色的Louis Vuitton西裝，巧妙配搭 Panthère de Cartier 高級珠寶系列胸針。胸針上栩栩如生的經典美洲豹，霸氣環抱著一顆重達 24 克拉的黃綠色綠柱石，散發出深邃迷人的光彩，加上腕上剛剛於2026 Watches and Wonders 最新發佈的 Cartier Tortue 腕錶，胸針的靈動寶石與腕錶上的璀璨鑽石相映生輝，令俐落西裝造型更顯從容不凡。

4. 金像獎 2026 紅地毯造型：姜濤

月底將迎來27歲生日的姜濤，受邀擔任今屆金像獎的頒獎嘉賓，他以長身全黑大衣造型帥氣亮相紅地毯，大衣上的銀色拉鍊為造型增添細節；而內襯的恤衫則採用獨特垂領設計，令姜濤展現了暗黑浪漫的一面。他亦精心配襯了 HEARTS ON FIRE 的 LU、VELA 及 INSIDE/OUT 系列頂級珠寶，綻放耀眼光芒盡顯他無可抵擋的俊朗魅力。

5. 金像獎 2026 紅地毯造型：麥浚龍

Juno麥浚龍 以 Chopard 高級珠寶點綴黑色西裝，感覺華麗卻內儉，展現沉穩魅力。（Getty Images）

一向愛以暗色系穿搭示人的Juno麥浚龍 ， 穿上了 Gucci La Famiglia Rubacuori 羊毛與馬海毛混紡的晚禮服亮相紅地毯，帶來不一樣的感覺。他亦延續一向偏愛配戴圓形眼鏡的習慣，品味盡顯個人風格，並輔以 Chopard 高級珠寶點綴，感覺華麗卻內儉，展現沉穩魅力。

6. 金像獎 2026 紅地毯造型：張繼聰

張繼聰憑《金童》第二度角逐影帝，今次他以Ferragamo黑白色西裝迎戰，長身西裝外套搭配西裝背心增加了造型細節及層次感，營造經典而優雅的氣質；配合 Graff 的Tilda’s Bow系列胸針、Laurence Graff Signature系列的戒指及手鈪珠寶，完美示範以飾物令造型帶來幾分精緻優雅，盡顯心思。

7. 金像獎 2026 紅地毯造型：杜德偉

杜德偉以一身 Ferragamo 黑色西裝套裝亮相獲大會頒發今屆金像獎的最佳衣著獎。（Getty Images）

憑《風林火山》首度入圍金像獎即勇奪最佳男配角的杜德偉，以一身 Ferragamo 黑色西裝套裝亮相，Shawl Lapel的設計莊重而高貴，配合綁帶腰封小細節，令整體造型增添不羈型格。加上Christian Louboutin 黑色皮鞋及 Chopard 的珠寶鐘錶，為造型畫龍點睛，不但延續戲中角色的型格丰采，更獲大會頒發今屆金像獎的最佳衣著獎。