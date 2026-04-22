RIMOWA行李箱及袋款煥發新彩 以鮮明新色打造搶眼旅行時尚

RIMOWA 為經典的 Essential 行李箱與 Groove 袋款系列換上奪目新裝，以充滿生命力的「亮橙（Orange）」與深邃迷人的「紫紅（Magenta）」高飽和度的鮮明色調，重新詮釋旅行的視覺輪廓。亮橙色洋溢著無畏的張力與活力，而紫紅色則展現從容不迫的玩味優雅。兩款鮮明色彩的面世，不僅大幅提升了旅行及日常穿搭的層次感，更成為旅途中最具辨識度的時尚焦點。



這次的色彩靈感源自普普設計（Pop Design）那份積極樂觀的精神，呼應了一個突破常規與大膽自我表達的美學時代 。亮橙色散發出強烈的視覺張力，精準捕捉探索新體驗時的雀躍心境；而紫紅色則憑藉深邃且富有光澤的質感，流露出好奇與從容不迫的玩味優雅 。

這種色彩敘事亦延伸至品牌形象的塑造。RIMOWA邀請西班牙知名女星Rossy de Palma出演形象宣傳影片，她獨具辨識度的個人特質，恰好呼應品牌近年積極倡導的「個性化」理念。在精心佈置的室內場景中，行李箱不再只是單純的功能性物件，而是升華為生活風格的延伸，甚至散發出如藝術品般的收藏價值。

聚焦產品本身，Essential系列依舊延續RIMOWA一貫的卓越結構與材質，而全新配色的加入，正為這份「穩定」注入靈動變化，讓經典款式持續煥發新鮮魅力。這次的新色延續了高品質聚碳酸酯材質，並透過精準的色彩配對，確保手把、拉鍊及 Logo 銘牌呈現渾然一體的單色外觀 。箱體內部搭載標誌性的 Flex Divider 可調節隔板系統，讓旅客在提升收納容量的同時保持整齊，並同樣享有品牌自 2022 年起推出的終身保修服務 。

相較之下，Groove系列則更貼近精緻時尚配件的定位。以亮橙色小號斜揹袋為例，柔軟小牛皮材質搭配簡潔俐落的輪廓，不僅巧妙呼應經典行李箱的溝槽設計，亦兼顧日常穿搭的靈活性。同時新增的米白、干邑與酒紅等配色，進一步豐富整體層次與視覺表現。除此之外，多款旅行配件亦以亮橙色重新詮釋，包括三摺式洗漱包及收納袋套裝，塑造出兼具風格一致性與實用功能的完整旅行體驗。

這一系列新品於 4 月 23 日起在全球專門店及官方網站發售 ，無論是追求極致工藝的 Essential 行李箱，還是兼具設計感的 Groove 皮革配件，RIMOWA 這次的大膽而富個性的色彩提案，可說是為現代奢華旅行定下了全新基調 。