adidas Originals推出「Digital Two Ring」　進軍戒指手錶領域

adidas Originals近期持續拓展生活風格版圖，這回更首度進軍「戒指手錶」領域，推出全新配件「Digital Two Ring」。



將80年代復古數位錶的設計語言濃縮到指尖大小，結合街頭文化與功能性飾品，帶來一種全新的時間呈現方式。

復古數位錶縮小版：把80年代風格戴在手指上

「Digital Two Ring」延續品牌經典Digital Two系列的設計概念，將錶款比例大幅縮小，打造出一款迷你尺寸的戒指型手錶。整體採用約20mm不鏽鋼錶殼，表面呈現俐落且帶有稜角感的金屬質地，視覺上相當乾淨有力。在設計上，這款戒指手錶不只是單純的造型配件，同時也保留實際配戴的舒適度。採用可延展式戒圍設計（伸縮結構），能夠自然貼合不同手指尺寸，日常配戴也不會有壓迫感。

「Digital Two Ring」延續品牌經典Digital Two系列的設計概念，將錶款比例大幅縮小，打造出一款迷你尺寸的戒指型手錶。（adidas Originals）

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極簡顯示介面＋三葉草Logo，機能與造型兼具

介面設計走極簡路線，去除多餘細節，將重點集中在清晰易讀的數位顯示上方，僅保留品牌經典的三葉草Logo標誌作為視覺識別。本次推出兩種金屬配色。

金色款：存在感較強，適合作為造型主角；

銀色款：低調百搭，更容易融入日常搭配。



無論是單戴或與其他戒指、手環混搭，都能自然融入整體造型。除了外型設計，「Digital Two Ring」在機能上也維持一定水準，具備3 ATM生活防水，足以應付日常使用情境，讓這款配件不只是造型單品，同時也具備實用性。

發售資訊

「adidas Originals Digital Two Ring」透過adidas日本官方線上商店正式發售。此前已於4月中旬在日本地區陸續上市。

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