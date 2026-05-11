AP震撼聯乘Swatch！網民猜想聯名錶款Royal Pop可懷錶腕錶兩用？

【Audemars Piguet/AP/愛彼/Royal Oak/Royal Pop】隨著年度鐘錶盛事「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展（Watches and Wonders Geneva 2026）落幕，市場普遍預期鐘錶界將回歸平靜，然而 Swatch 卻為市場無預警地帶來震撼彈，釋出與瑞士奢華腕錶品牌 Audemars Piguet（AP）聯名的震撼消息，瞬即成為全球熱話。目前這款名為“Royal Pop”的聯乘錶款外貌尚未曝光，只釋出了其機芯設計，但依然無阻網民熱情，以AI製圖的方式預測新錶設計。究竟今次能否為 Swatch 重現當年 MoonSwatch 的現象級熱度，一物現在為您全面解析這場備受期待的「世紀聯乘」。



有什麼因素促使雙方合作？

今次當然不是Swatch與頂尖鐘錶品牌聯乘，除了與Omega的話題級合作推出Moonwatch外， 2023 年Swatch亦與另一瑞士奢華鐘錶品牌Blancpain 聯手推出 Bioceramic 版本的 Fifty Fathoms 潛水錶。不過，對上這兩次合作均屬Swatch Group集團內的品牌合作，今次Swatch破天荒地與不屬於任何國際奢華品集團、一直是家族式經營的Audemars Piguet破天荒合作，實在超出外界預期，因此令市場大為震驚。

外界關注，為何AP需要與Swatch進行聯乘？分析認為，由於AP 入手動輒幾十萬港幣，對大眾而言門檻較高；加上年輕一代對傳統高級鐘錶品牌了解有限，今次聯乘「奢侈品聯名潮牌」的模式有望令AP 在潛在未來買家心中種下種子，培養新一代的品牌粉絲及更年輕的目標客群；同時亦反映 AP 渴望將其文化影響力進一步放大的野心，意圖讓經典的 “Royal Oak”（皇家橡樹）款式徹底昇華為一種超越階層的強大身份符號。

另一方面，Swatch 在Omega及Blancpain兩次聯乘後，亦急需一個極具份量的全新合作對象來重新刺激市場神經，維持品牌的話題性與盈利能力，故此今次合作的誕生亦不無道理。

聯乘錶款「Royal Pop」的樣子是怎樣的？

目前官方尚未正式釋出錶款的外貌，但網民已紛紛從其釋出的「蛛絲馬跡」推測「Royal Pop」的樣子。最先公佈的是八種顏色的掛繩配件，加上多次強調操作時會出現「CLAC」的聲響，令外界估計新作可繫於掛繩上作懷錶佩戴，甚至需撳開懷錶蓋子才能看到時間。

有不少網民用AI生成AP與SWATCH首次推出聯名系列Royal Pop的實物圖（Threads @anxious__studio）

網民甚至亦有另一個非常有趣的估計，「Royal Pop」可作懷錶及腕錶兩用，除了可將錶頭從繩扣拆下，甚至亦能以「喀」一聲精準卡入專屬錶殼中，瞬間變身成經典腕錶形態，完美結合了 Swatch 的玩味與 AP 的經典造型。

目前各大社交平台上（如 Threads），已有不少網民透過 AI 生成了“Royal Pop”的假想實物圖，進一步推高了市場的期待值。官方預計將於5月16日正式公佈更多發售詳情，相信這款突破框架的聯乘定必引發新一波的瘋搶狂潮。

聯乘錶款將採用什麼機芯？

雖然聯名錶款「Royal Pop」未公佈外貌，但已公佈新錶搭載的機芯。今次 「Royal Pop」將用上Swatch 的 Sistem51 自動上鍊機芯，僅由 51 枚零件組成，並劃分為 5 個預組裝模組，結構高度簡化。其中最具辨識度的設計之一，是以中央單一螺絲固定可自由旋轉的透明擺陀，用家可透過錶背清晰觀賞機芯運作，視覺效果極具現代感。 作為全球首款且迄今唯一由全自動化程序生產的機械機芯，Sistem51 毋須傳統意義上的微調機構，其走時精準度完全在生產階段透過雷射技術校準，從而確保持續上鍊後依然能維持相對穩定的速率表現，並提供約 90 小時的動力儲備。

過往Swatch曾經聯乘哪些奢華製錶品牌？

Swatch x OMEGA

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回顧鐘錶界最經典的爆紅聯名，莫過於2022年3月，Swatch與同集團品牌 OMEGA 攜手推出的 MoonSwatch 系列。該系列以 Bioceramic 生物陶瓷材質重塑了經典的 Speedmaster 計時款，憑藉約2千多港元的親民定價與強大的聯名噱頭，引發了全球門市徹夜排隊的搶購熱潮，最初開賣時的炒價甚至一度升至6位數字。

Swatch x BLANCPAIN

+ 1

2023 年 ，Swatch亦乘勝追擊，聯乘同屬Swatch Group的另一瑞士頂尖製錶品牌Blancpain ，再度用上Bioceramic物料推出 Bioceramic Scuba Fifty Fathoms，以五大洋為主題致敬經典潛水錶。隨後品牌分別於2024年1月及2025年6月追加了“Ocean of Storms”及“Green Abyss”特別版。儘管備受錶迷關注並延續了系列生命力，但在大眾市場的破圈熱度上，未能完全複製當年 MoonSwatch 的空前盛況。

究竟今次 Swatch 與 Audemars Piguet 是否可以超越當年 MoonSwatch 推出時的現象級熱度，各位錶迷就要拭目以待了。