Kith和adidas2026春季再度聯乘！3款經典鞋型搭配春季風格拼色

紐約潮流品牌Kith與adidas Originals再度攜手，發表Kith Classics x adidas Originals 2026全新春季聯名系列。



鞋款包括70年代經典軍訓鞋款BW Army，以及Samba與Japan等經典鞋型，共帶來多款配色，話題度十足。

BW Army最初於70年代亮相，這回Kith Classics全新詮釋，升級材質並換上柔和粉彩色調，總計4款配色分別為「Raw Desert & Cardboard」、「Tent Green & Aero Green」、「Wonder Orchid & Magic Mauve」，以及「Aurora Coffee & Shadow Brown」，設計上每款鞋型均採用拼色鞋面層次、加厚皮革鞋墊，並在鞋舌、鞋墊與鞋跟加入專屬聯名標誌；材質方面則融入磨砂皮、皮革與麂皮，呈現高級質感。

除BW Army之外，這回聯名還有Samba與Japan經典鞋型，兩款以充滿春季風格森林綠色調為主軸，其中Samba鞋款採用白色穿孔皮革鞋面，整體色調較為輕盈，而Japan鞋款則採用學院綠磨砂皮鞋面，與Samba色調形成對比。總計6雙鞋款的鞋舌和鞋墊上都印有Kith Classics x adidas Originals的聯名標誌彰顯身份。

Kith × adidas 2026春季聯名發售資訊

Kith Classics x adidas Originals 2026春季聯名系列已於日前在Kith官方app開放投籤登記，4月20日早上11點起透過Kith Monday Program實體店舖，包括紐約、倫敦、巴黎和東京時區等Kith門市，以及官網和Kith app同步發售，有興趣的讀者不妨多加留意。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】