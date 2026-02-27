adidas推出全新「Vibes」香水系列 6種香氣應付各種生活日常

Adidas 推出全新 「Vibes」香水系列，以香氛藝術結合神經科學，探索氣味與情緒的連結。系列共六款香氛，分別詮釋六種情緒狀態，透過氣味層次、色彩象徵與心理感知，展現現代人對能量、放鬆與幸福的多元追求。



「煥新綠」與「舞動橙」

Adidas「煥新綠Full Recharge」香水 (100毫升)（Adidas）

「煥新綠」 以雪松木與快樂鼠尾草為基調，清新木質香氣中透出振奮能量，宛如晨練後的深呼吸，象徵重啟與活力，適合運動後或需要減壓時使用。

Adidas「舞動橙Happy Feels」香水 (100毫升)（Adidas）

「舞動橙」 以葡萄柚果香搭配茉莉柔韻，明亮輕盈，散發積極樂觀氛圍，彷彿陽光灑落的早晨，為生活注入愉悅動力。

「寫意黃」與「自在粉」

Adidas「寫意黃Chill Zone」香水 (100毫升)（Adidas）

而「寫意黃」 以薰衣草與香草交織，營造溫潤平和的氛圍，宛如黃昏餘暉下的靜謐時光，象徵放鬆與心靈冥想，特別適合長期處於高壓環境的您。

Adidas「自在粉Get Comfy」香水 (100毫升)（Adidas）

「自在粉」 以香草與柑橘融合，散發柔和包容的氣息，帶來舒適安心的平衡感。它如同一個溫暖的擁抱，適合靜坐、閱讀或放空時，為心靈提供柔軟的避風港。

「躍動藍」與「心動紫」

Adidas「躍動藍Energy Drive」香水 (100毫升)（Adidas）

至於「躍動藍」 以小荳蔻與粉紅胡椒為主軸，辛辣氣息如能量瞬間爆發，象徵力量與果斷，激勵你於任何場合展現最佳水準。

Adidas「心動紫Spark Up」香水 (100毫升)（Adidas）

「心動紫」 將甜橙的清甜與黑胡椒的辛辣交織，帶來一場感官與直覺的對話。前調明亮果香，隨後轉為溫熱與神秘，象徵自信與魅力的醞釀。Adidas「Vibes」香水每瓶的售價為199港元，並於香港指定屈臣氏專門店獨家發售。