B&O x fragment design聯乘亮相！藤原浩打造極簡暗黑音響設備

不讓Sony十年磨一劍的1000X THE COLLEXION降噪耳機專美於前，丹麥百年音響品牌Bang & Olufsen，首度邀請日本潮流教父藤原浩，打造4款以品牌首創的「液態高亮黑」塗裝、Fragment design雙閃電的聯名系列新品。



這場震驚潮流界與音響圈的夢幻連動，其實是一場等了三十年的合作。早在90年代初，藤原浩就入手了傳奇的B&O Beocenter 2300，後來甚至大費周章地將整間房子的格局繞著B&O的Master Link系統重新設計，只為將所有複雜的喇叭線材完美隱藏於牆壁中。

丹麥百年音響品牌Bang & Olufsen，首度邀請日本潮流教父藤原浩，打造 4 款以品牌首創的「液態高亮黑」塗裝、Fragment design 雙閃電的聯名系列新品。（Bang & Olufsen）

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如今Bang & Olufsen與fragment design宣布正式推出合作企劃，一舉橫跨四款B&O核心產品，包含：易於日常攜帶的Beosound A1第三代便攜喇叭、隨身聆聽的旗艦級Beoplay H100頭戴式降噪耳機、充滿建築幾何美學的Beosound Shape模組壁掛音響，以及作為整套系列終極壓軸、重現1996年David Lewis經典設計的Beosystem 9000c CD 轉盤組合。

全系列以B&O全新工藝「先陽極氧化鋁材」搭配精細的手工拋光，打造出宛如流動液體般、極具深邃感的高亮黑色光澤，再將象徵潮流權威的雙閃電 Logo低調地點綴在H100左耳罩、A1喇叭格柵下方、Shape鋁製標牌，以及9000c的CD夾盤與喇叭架上，在極簡的單色黑調性中，將B&O的奢華音質與Fragment Design的暗黑美學推向全新巔峰。

fragment design x Bang & Olufsen聯名系列現已全球上市。

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