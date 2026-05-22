小米耳夾式耳機單隻僅5.5g　支援實時翻譯售¥799　完美支援iPhone

小米首款耳夾式耳機正式發布，首銷優惠價只要799元（人民幣）。這款耳機單耳僅重5.5g，整機採用水滴流線型設計，佩戴時能自然貼合耳廓輪廓，完全不會擠壓耳道，久戴也能保持鬆弛舒適的狀態。



與此同時，它採用非對稱一體式專屬結構，調校出3.4mm黃金夾持間距，完全貼合普通用戶的耳廓曲線，能適配絕大多數不同耳型，哪怕日常大幅度跑跳，佩戴狀態也始終穩固不會鬆動掉落。

5月22日晚間，小米首款耳夾式耳機正式發布，首銷優惠價只要799元（人民幣）。（小米）

小米耳夾式耳機全生態兼容iPhone：

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更重要的是，小米耳夾式耳機採用大麴率接觸面設計，能把佩戴產生的壓力均勻分散到耳廓各處，有效避免局部出現高壓施壓點，長時間佩戴也完全沒有硌耳的壓迫感。

音質方面，小米耳夾式耳機內置大尺寸定製驅動單元，配備0.6mm超大振幅發聲結構，帶來充沛聲能輸出，聲音飽滿開闊，可以精準還原20Hz~48kHz超寬頻的優質音源細節。而且這款新品支持LHDC 5.0高解析編解碼，輸出的人聲清晰通透，樂器層次分明不混雜，高頻純淨沒有毛刺感，低頻紮實有力，整體聽感的沉浸感遠超同檔位普通產品。

續航方面，耳機單次續航能做到9小時，搭配充電盒總續航可達38小時，長途旅行、出差通勤都能實現持久暢聽，同時整機還支持IP57級抗汗抗水，日常運動出汗、偶遇小雨也不用擔心設備受損。

值得一提的是，小米耳夾式耳機還做了少見的全生態兼容適配，蘋果設備連接後也能直接喚醒耳機內置的超級小愛，支持智能翻譯、智能錄音、蘋果原生查找功能，還可以開啟小愛陪伴模式，像和朋友聊天一樣實現自然的語音交互，徹底打破了跨品牌生態的功能使用壁壘。

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