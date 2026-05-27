Minerva「獨立」回歸後首作！全新無錶冠腕錶 以錶圈調較時間

Montblanc （萬寶龍）早前宣佈退出今年 Watches and Wonders ，外界一度猜測品牌是否在「留力」準備新作。事實上，Montblanc 重整了由其持有的歷史名廠 Minerva 的定位，將會「獨立」以自己旗號獨立推出錶款，其中響頭炮的新作，就是這款無錶冠，利用錶圈調較時間的The Unveiled Crownless 腕錶。



Minerva The Unveiled Crownless 最大特點，在於徹底捨棄傳統錶冠，將手動上鍊與時間設定的功能完全交由錶圈操控。這項創新並非無跡可尋，其實早在1927年，Minerva 就曾為飛行員研發配備指標式錶圈的軍用腕錶，方便他們在航行時戴上厚重的手套後，仍能調整時間並測量飛行計劃的各個航段。時至今日，這項設計理念已成為Minerva腕錶的標誌性特色，經典凹槽紋錶圈在視覺與功能上都成為焦點。

作為廠牌「獨立」後首作，今次Minerva 在 2023 年推出以錶圈啟動計時的 Minerva Unveiled Timekeeper 腕錶後，再度帶來突破，新錶以無錶冠的設計搶眼眼球。The Unveiled Crownless 腕錶直徑41.5毫米，厚度12毫米，錶殼由精鋼與18K玫瑰金製成，由於摒棄了傳統錶冠，展現極致鮮明的對稱性。

其凹槽紋玫瑰金錶圈搭配水晶玻璃錶鏡，比例優雅，倒角錶耳貼合手腕，配合全拋光表面呈現優雅弧度；並配以深綠色鱷魚皮錶帶與蝴蝶扣，細節盡顯高級感。至於「無錶冠」的秘密，則隱藏在底蓋的精鋼外框：3點鐘位置設有撥桿，推入即可上鍊，拉出則切換至時間設定模式。

Montblanc Minerva The Unveiled Crownless 腕表 （Montblanc）

錶盤設計方面，The Unveiled Crownless的佈局呈現了50年代的設計美學，有蛋白石飾紋的中央錶盤鑲嵌於扭索紋鐫刻的外圈中，加上復古的 Minerva 標誌回歸，配合6 點鐘位置的小秒針及標誌上方的玫瑰金阿拉伯數字「12」，形成視覺上的完美平衡，突顯出無錶冠錶殼的沉穩氣質。這些時標與鍍玫瑰金斜面指針、從旁可看到的錶殼中層「Villeret 1858」銘牌，以及經典凹槽紋錶圈色調一致，展現出高度和諧的整體美感。

Montblanc Minerva The Unveiled Crownless 腕表 （簡皓賢攝）

錶圈啟動功能的特別之處

您可能會好奇：沒有錶冠，該如何調校時間和上鍊？秘密就藏在藍寶石水晶玻璃錶殼底蓋裡 。在底蓋精鋼外框的3點鐘位置，巧妙地隱藏了一個撥桿。當您需要手動上鍊時，只需將撥桿推入；若要設定時間，把撥桿拉出即可切換錶圈的功能。

Montblanc Minerva The Unveiled Crownless 腕表 （Montblanc）

為配合這項創新機制，Minerva 特別研發全新 M15.08 手動上鍊機芯。由 139 個零件與 19 顆紅寶石組成，振頻為 18,000 A/h（2.5 Hz），並提供約80小時動力儲存。機芯打磨極為講究，德國銀錶橋飾以日內瓦波紋、珍珠紋與手工倒角，快慢針更融入品牌標誌性的箭形設計，展現高級製錶工藝。

Montblanc Minerva The Unveiled Crownless 腕表 （Montblanc）

需要5個步驟打開的精巧木盒包裝

為了帶給收藏家更完整的體驗，腕錶配備了一個設計優雅的天然核桃木盒。木盒上除了有精鋼銘牌，刻有維萊爾村徽與 Minerva 標誌，更採用了隱藏式開啟系統，需依序移動五個組件才能打開，次序不能有錯，連開盒都充滿儀式感。