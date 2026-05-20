除了Apple 的 AirPods Max 2 ，Sony 的1000X系列一定是最受香港人喜愛的頭戴式藍牙耳機。2026年初，Sony 已推出了第6代款式 Sony WH-1000XM6 ，原來今年是「1000X」系列誕生十週年，Sony直接向更高價位挑戰，推出十週年紀念款 WH-1000XX The Collexion（留意沒有串錯字，是 ColleXion），定價直衝 HK$4999。它不是 XM6 的後繼機，而是一條追求極致美學和音色細節的全新產品線。剛看完這款新機發佈，我第一感覺就是：這副耳機真的將質感推到頂點。



無縫皮革機面+不銹鋼耳機臂｜賣樣都值$4,999？

跟Apple AirPods Max 2 金屬+塑膠的科幻感外觀完全相反， Sony WH-1000XX The Collexion 機身換上全新研發的合成皮革機身，觸感柔軟，指尖更可感受到細細的皮革紋理，按鍵全數無縫隱藏在皮革下方。最搶眼絕對是那個不銹鋼耳機臂，噴砂加拋光處理令金屬感非常強烈，比起以往的塑膠殼高級太多。為了解決夾頭問題，頭帶加闊到 28mm，耳罩內部空間挖得更深，佩戴時幾乎不會壓到耳朵。機身厚度縮減到 40.2mm，戴上頭看起來俐落不笨重，配色有白金銀和黑色兩款選擇。

Sony WH-1000XX The Collexion白色版不銹鋼耳機臂使用銀色對比度高。（鍾世傑攝）

Sony WH-1000XX The Collexion｜十週年紀念頭戴式耳機$4,999開售（鍾世傑攝）

專屬訂造單元｜低音夠實高音又順滑

Sony WH-1000XX The Collexion 轉用了全新設計的動圈單元，這款訂造單元使用了柔軟邊緣設計，降噪效果更好，低頻更扎實。最驚喜是高剛性穹頂加穿孔式音圈骨架，高音延伸得超自然順滑，整個音場聽起來極之寬廣。記者用WH-1000XX行AAC配iPhone，使用Apple Music的高分析度串流，聽中森明菜Jazz Cover Albem，已經聽出耳油。

記者用WH-1000XX行AAC配iPhone，使用Apple Music的高分析度串流，聽中森明菜Jazz Cover Albem，已經聽出耳油。

Sony WH-1000XX The Collexion 轉用了全新設計的動圈單元，這款訂造單元使用了柔軟邊緣設計，降噪效果更好，低頻更扎實。

12個收音咪陣列有多誇張？街上講電話對方聽得清嗎？

降噪本來就是 Sony 10000X 系列的賣點，Sony WH-1000XX The Collexion 追加至 12個降噪收音咪（左／右耳各：2個向前／2個向後／2個機內）；配合上文提及的雙晶片，運算速度比以前快 7 倍，降噪效果更加精準及快反應，減少了在街頭忽然遇上巨響，硬件反應不來無法抵銷等問題。另外還加入實用的防風噪結構和實體靜音按鍵，不過記者仍未戴耳機到戶外實測，室內試玩的噪音不多，也未知通話收音是否清晰。

Sony WH-1000XX The Collexion 黑色版則玩黑撞黑Black N Black設計，極致低調。（鍾世傑攝）

Sony WH-1000XX The Collexion 黑色版則玩黑撞黑Black N Black設計，極致低調。（鍾世傑攝）

林家謙代言全線1000X系列

Sony 曾經起用呂爵安代言XM5系列，今次就請來林家謙為全個1000X系列代言，除了圖中的 Sony WH-1000XX The Collexion 宣傳照，林家謙另外還戴了WF-1000XM6及 WH-1000XM6，不知大家是否想跟家謙戴同款耳機呢？

Sony請林家謙為全個1000X系列代言，圖為他戴上 Sony WH-1000XX The Collexion 拍攝的宣傳照（鍾世傑攝）

QN3 + V3 雙晶片發功｜耳機首次加載 DSEE Ultimate 升頻技術

在解碼方面，Sony WH-1000XX The Collexion 升級至最新的雙核：QN3 降噪處理器和 V3 整合處理器。支援 Hi-Res 和 LDAC 無損格式之餘，更是品牌首批加入 DSEE Ultimate 升頻技術的耳機。

支援 Hi-Res 和 LDAC 無損格式之餘，更是品牌首批加入 DSEE Ultimate 升頻技術的耳機。（鍾世傑攝）

支援 Hi-Res 和 LDAC 無損格式之餘，更是品牌首批加入 DSEE Ultimate 升頻技術的耳機。（鍾世傑攝）

360 360 Reality Audio Upmix 音效升頻｜適合聽歌／打機／睇戲

Sony WH-1000XX The Collexion 另一好玩新元素是 360 Reality Audio Upmix ，機身本身就有實體鍵一click轉mode，切換專為電影、遊戲、音樂鑑賞等場景的360度全景聲音效設計，以Game Mode 為例，空間感將瞬間大增，環境聲和腳步聲極度立體，戴著它打機臨場感十足。也用過電影 360 Upmix 睇YouTube《星球大戰》新電影預告，特效立體感急增。

也用過電影 360 Upmix n睇《星球大戰》新電影預告，特效立體感急增。

Sony WH-1000XX The Collexion 另一好玩新元素是 360 Reality Audio Upmix（鍾世傑攝）

Sony WH-1000XX The Collexion 另一好玩新元素是 360 Reality Audio Upmix ，機身本身就有實體鍵一click轉mode（鍾世傑攝）

續航力變短帶出街夠用嗎？不能摺疊收納會很不方便嗎？

追求極致效能總要有點取捨，這款耳機開啟降噪後最長用 24 小時，比同廠 XM6 少了一截。它支援快充，充 5 分鐘就能撐 1.5 小時，出門前急救一下還是夠用的。新設計的磁吸便攜盒附帶手柄，質感高檔，機身改用旋轉關節，不再支援摺疊收納。放進背包會佔用多一點空間，不過Sony在設計上花了點小心思，便攜盒中間淘空了一個手挽位，令它猶如一個小手袋，非常精美。

Sony在設計上花了點小心思，便攜盒中間淘空了一個手挽位，令它猶如一個小手袋，非常精美。（鍾世傑攝）

Sony在設計上花了點小心思，便攜盒中間淘空了一個手挽位，令它猶如一個小手袋，非常精美。（鍾世傑攝）

Sony WH-1000XX The Collexion 功能表

處理器：HD 降噪處理器 QN3 + 整合處理器 V3

音質技術：DSEE Ultimate、Hi-Res Audio 無損支援、LDAC、10段EQ音效

空間音訊：360 Reality Audio Upmix（內建標準/音樂/電影/遊戲模式）

降噪規格：12 個麥克風陣列、AI 波束成形技術、自適應降噪優化

電池續航：最長 24 小時（開啟降噪） / 32 小時（關閉降噪）

充電速度：快充 5 分鐘可播放 1.5 小時

特殊設計：防風噪結構、實體麥克風靜音開關、觸控面板操作、無聲調節頭帶

建議零售價：HK$4,999（黑／白兩色選擇）

Sony WH-1000XX The Collexion 建議零售價：HK$4,999（黑／白兩色選擇）（鍾世傑攝）