潮流教父藤原浩新三方聯名鞋登場！黑白配色選用CONVERSE長青鞋型

「潮流教父」藤原浩每年推出的大大小小合作，總是能在網路掀起不錯的反應，這次V.A.攜手fragment design和CONVERSE的全新三方聯名新作「CONVERSE JACK PURCELL 1935 / V.A.」自然也成為接下來球鞋領域中收藏家們關注的焦點。



「CONVERSE JACK PURCELL 1935 / V.A.」三方聯名企劃正式公開

「CONVERSE JACK PURCELL 1935 / V.A.」三方聯名（IG@va.tokyo）

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此次其三大單位帶來的「CONVERSE JACK PURCELL 1935 / V.A.」三方聯名企劃，以CONVERSE長青鞋型JACK PURCELL 1935為題。在黑白配色的經典背景中，注入與之相反的明線作為設計語言，並將V.A.和fragment design合作標籤，分布於後跟、鞋床等顯眼位置，以最簡約風格美學強調鞋款本身的精湛工藝，為球鞋領域帶來回歸本心的風格之作，相信會是眾多收藏家們必定入荷的款式。

據悉，V.A. x fragment design x CONVERSE「CONVERSE JACK PURCELL 1935 / V.A.」全新三方聯名鞋款，預計於6月28日於V.A.實體店鋪發售，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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