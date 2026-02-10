藤原浩fragment design聯乘Seiko 大玩音樂元素推拍子機功能腕錶

潮流教父藤原浩的fragment design ，繼12月與 Tag Heuer 合作後，再度與另一錶界巨頭攜手，與日本鐘錶品牌 Seiko 合作推出 fragment Edition x Seiko 腕錶。



今次這款聯腕錶型號為 PA50-00B0，採用不鏽鋼錶殼搭配石英機芯，整體設計將延續 fragment design 標誌性的極簡風格，從藤原浩分享的相片可以看到，以錶款本身的原始設計為基礎，再在錶面加上 fragment design 品牌經典的閃電 Logo，另外將數字及刻度從黑色改成紅藍色，比一般版更搶眼。

性能方面，其實本身PA50 系列最初由 Seiko Instruments 推出，其設計概念前衛而獨特，將「節拍器」功能整合至手錶設計，為音樂人提供一款兼具實用及型格的隨身工具。

由於藤原浩本身亦熱愛音樂文化，又曾與多名音樂人合作，因此選擇拍子機錶款作為聯名對象。此聯乘版亦保留 Seiko Instruments 原創 Metronome Watch 專業性能，包括 40 至 300 BPM 的節拍範圍，以及 A4、Bb4 基準音的發聲功能，將「聽覺節奏」轉化為腕間可視的律動語言。 腕錶左下角設有模式切換按鈕，啟動後指針會如鐘擺般擺動，進入「節拍器模式」，並伴隨規律電子蜂鳴聲。

fragment design x Seiko （IG fujiwarahiroshi）

除了白色外，今次亦提供黑色版本選擇，搭配 NATO 錶帶，黑底白字一樣型格。另外錶背位置刻上「VA FRAGMENT METRONOME」，甚至腕錶包裝亦印有有 VA 字樣，外界預料這款 Seiko「Metronome Watch fragment Edition」手錶將於藤原浩主理，位於表參道的V.A. TOKYO 販售，時間待定，敬請密切留意。