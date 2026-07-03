英國工裝大師Nigel Cabourn辭世 回顧見證軍裝古著傳承的傳奇人生

英國設計師Nigel Cabourn官方粉絲專頁早前`1發布消息，證實這位英國軍裝、工裝與復古服飾美學代表人物離世。消息曝光後，也讓不少長年關注Heritage Wear、Military Wear、Vintage Menswear的玩家與服裝迷感到不捨。



對許多人來說，Nigel Cabourn不是單純的時裝設計師，他也是一位服裝考古者，長年研究軍裝、工裝、運動服、探險服與各式古著細節，並將這些來自不同年代與場域的服裝語言，重新轉化成能被當代穿著的作品。他的設計沒有太多追逐流行的姿態，反而總是往歷史深處走，從一件外套、一種布料、一個口袋位置或一組鈕扣裡，挖出服裝真正迷人的地方。

從1970年代開始，把古著研究變成一生創作

Nigel Cabourn 1949年出生於英國Scunthorpe，年輕時曾在Newcastle College of Art and Industrial Design學習時裝。1970年，他在求學期間創立品牌Cricket，正式展開自己的服裝事業。到了1970年代，他已經開始固定設計並發表系列，也曾在巴黎展示作品，與同時代的英國設計人物一起進入時裝產業。

不過Nigel Cabourn真正特別的地方，並不在於他有多靠近時裝體系，而是他始終沒有把自己放進流行週期裡。他長年收藏與研究古著，特別著迷於軍裝、探險服、工裝與運動服中的實用結構。這些衣服原本不是為了伸展台而存在，而是為了戰場、戶外、勞動、遠征與日常生活而生；也正因如此，它們擁有明確的功能、耐用的面料與經得起時間考驗的輪廓。Nigel Cabourn把這些細節重新整理後，變成自己的設計語言。他不只復刻舊衣，還透過新的剪裁、布料與製作方式，把老服裝背後的故事延續下去。

對許多人來說，Nigel Cabourn 不是單純的時裝設計師，他也是一位服裝考古者。（ins@nigel_cabourn）

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軍裝、工裝、探險服，是他最重要的創作語言

提到Nigel Cabourn，最容易被想到的關鍵字一定是軍裝、工裝與探險服。他的作品經常取材自英國軍裝、美軍外套、海軍甲板服、登山遠征服與各式工作服，並以Harris Tweed、Ventile等具有歷史感與機能性的面料製作。

其中最具代表性的作品之一，是品牌經典Cameraman Jacket。這件外套結合不同材質與實用口袋配置，成為不少軍裝與Heritage Wear玩家心中的收藏級單品。

另一件代表作Mallory Jacket，靈感則來自1924年聖母峰遠征相關服裝，將登山、探險與英式復古剪裁結合，成為Nigel Cabourn世界觀裡最具辨識度的外套之一。

他不是追流行的人，而是讓流行回頭追上他

Nigel Cabourn的設計之所以能在男裝圈留下深刻位置，很大原因在於他始終不太像一位追逐趨勢的設計師。他的創作方向很穩定，甚至可以說有些固執：回到歷史、回到布料、回到功能、回到衣服本身。當時裝產業一再把軍裝、工裝、機能與復古元素重新包裝成趨勢時，Nigel Cabourn早已在這條路上走了數十年。他關注的，是某件衣服為甚麼會長成那樣、它曾經被誰穿著、為甚麼需要那個口袋、為甚麼要使用那種布料，以及它如何在今天繼續被穿下去。

從英國到日本，影響Heritage Wear玩家世代

Nigel Cabourn的品牌在日本也擁有相當深厚的影響力。日本男裝市場長期對軍裝、工裝、戶外服與美式復古文化有高度研究，也讓Nigel Cabourn的設計語言在當地獲得許多共鳴。品牌後來發展出包括Authentic、Mainline、Lybro、Army Gym等不同系列，分別對應英國製造、日式面料與製作、工裝重塑，以及帶有運動感的日常服裝。他也曾與多個品牌展開合作，包含Fred Perry、Karrimor、Red Wing、Filson、Eddie Bauer等，合作對象大多也與戶外、工裝、軍裝或經典男裝文化有關。

在Nigel Cabourn的世界裡，每件衣服都應該有故事。它可能來自一場遠征、一段軍事歷史、一件老照片裡的外套，或某個早已被遺忘的工作服細節。當這些故事被重新整理後，衣服就不只是衣服，而是一種可以被穿上的文化記憶。如今Nigel Cabourn離世，代表英國男裝與復古軍裝美學失去了一位重要人物。但他留下的，是一套看待服裝的方法：

不要只看衣服表面，而要理解它為何存在、從哪裡來，又如何在下一個年代繼續被穿著。

對長年喜歡軍裝、工裝與Heritage Wear的人來說，Nigel Cabourn的名字仍會留在衣櫃裡、古著檔案裡，也留在那些相信「好衣服會越穿越有故事」的人心中。

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