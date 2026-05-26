Carhartt如何從工作服演變成潮流經典?130年工裝品牌融合街頭文化

當提到工裝文化時，Carhartt幾乎是無法被忽略的名字。這個誕生於19世紀1889年美國底特律的品牌，由Hamilton Carhartt一手創立，原本只是為鐵路工人打造耐用的工作服，卻在超過一個世紀的發展之中，逐漸從工地與工廠走進街頭文化、滑板圈、音樂圈，甚至高端時尚領域。



如今，Carhartt不僅是工裝品牌，更是一種文化符號。

ESO（瘦子）也在穿的Carhartt WIP

近期台灣饒舌歌手ESO（瘦子）在一則宣傳「本色會員」限時重新註冊的Reels影片中，便穿上了一件藍綠色的Carhartt Detroit Jacket（底特律夾克）。

雖然影片主軸是會員計畫，但這件外套仍然引起不少潮流玩家注意，也再次讓人想起這個問題——為什麼Detroit Jacket能夠在數十年的時間裡始終被視為經典？在理解這件外套之前，我們得先回到Carhartt的品牌歷史，以及後來誕生的潮流支線Carhartt WIP。

從鐵路工人工作服開始：Carhartt的品牌誕生

Carhartt的故事始於1889年，由創辦人Hamilton Carhartt在美國底特律創立。當時正值工業革命快速發展的年代，鐵路建設與重工業產業正在美國各地擴張，許多勞動者需要能夠承受高強度工作的服裝。然而市面上的衣服往往不夠耐穿，因此Hamilton Carhartt決定設計真正為工人打造的工作服。其實最初Hamilton並不是從服裝產業開始，而是在1884年投身家具與家用品生意。隨著事業逐漸穩定，他開始思考打造自己的產品。到了1898年，公司正式轉型為專門製作男性工作服的品牌。

品牌發展初期並不順利，但Hamilton Carhartt並沒有放棄。有一天，他與一名鐵路工程師聊天時得知，鐵路工人與工程人員非常需要耐磨、耐用的工作服。這個需求讓Carhartt看見新的方向，於是決定進入工作服市場。

品牌第一個成功產品，就是為鐵路工人設計的重型吊帶工作褲（Bib Overall），這些服裝採用厚實棉布與強化縫線結構，使衣服能在高強度環境下長時間使用。Carhartt很快便在勞動階級之間建立起口碑，並逐漸擴展至建築、農業與製造業等不同領域。在這個時期，Carhartt也建立起最重要的品牌核心——耐用性。品牌標誌性的Duck Canvas鴨帆布材質也在此時期被廣泛使用。這種布料厚重、耐磨且防風，非常適合工業環境。正是這種「為工作而設計」的精神，使Carhartt在接下來的一百多年中始終保持其工裝品牌的核心地位。

「Car + Heart」：品牌名稱的由來

除了耐用的產品，Carhartt的早期品牌識別也相當有趣。1889年推出的第一個標誌，以火車車廂（Car）與心形（Heart）兩個圖案組合，象徵品牌名稱：Car+Heart=Carhartt這個「Car Plus Heart」標誌曾出現在品牌型錄、報紙廣告與各種宣傳素材中。如今，帶有這個早期標誌的Carhartt服裝已成為復古收藏市場中最受歡迎的單品之一。

進入20世紀後，Carhartt的發展速度開始加快。從1910年代開始，品牌在美國各地建立棉紡織廠與製衣工廠，並逐步擴展到海外市場。1920年代時，Carhartt已在英國利物浦、加拿大溫哥華設有工廠，甚至在法國巴黎建立新的生產據點。這個時期，Carhartt的主要客群仍然是鐵路工人。

在接下來約四十年的時間裡，品牌幾乎成為鐵路產業的標準工作服品牌。然而1930年的大蕭條幾乎讓公司陷入危機。為了轉型市場，Hamilton Carhartt在妻子Annette與兒子Wylie的協助下推出「Back To The Land」行銷計畫，開始將產品推向農民與牧場工人，成功拓展新的客群。

Workwear 進入街頭文化

到了1980年代末期，工裝風格在時尚圈重新受到關注。Carhartt早在1987年便開始進入日本市場，並在1991年首次將戶外工作外套帶到紐約時裝秀。不久之後，品牌也在街頭文化中獲得認可。許多嘻哈與饒舌歌手開始穿著Carhartt，例如Eazy-E、Tupac Shakur等傳奇人物，品牌也因此開始出現在電視節目以及《Vogue》《Harper’s Bazaar》等主流媒體中，工裝風格正式進入時尚世界。

Clipse x Carhartt WIP（Carhartt WIP）

其實到了現代，Carhartt的單品仍然在街頭文化中，包含Kanye West、Travis Scott、A$AP Rocky、Justin Bieber，連奧克拉荷馬雷霆隊的J-Dub都也是愛好者。在古著市場中，也是屬於熱門品牌，甚至因此常常有冒牌貨魚目混珠。

Carhartt 與 Carhartt WIP 的差別

很多人以為Carhartt Work In Process（以下簡稱「Carhartt WIP」）就是Carhartt本身，但其實兩者之間存在清楚的歷史脈絡與品牌定位差異。

原始的Carhartt至今仍然是一個以工作服為核心的品牌。品牌主要服務工人、技師與戶外勞動者，產品設計強調耐用、功能性與保護性。版型通常較寬鬆，布料也更加厚重，核心目標是能夠承受長時間高強度使用。

而在1990年代，Carhartt的服裝意外受到歐洲滑板文化與街頭文化喜愛。1994年，瑞士企業家Edwin Faeh取得品牌授權，創立了Carhartt WIP（Work In Progress）。這條支線將原本粗獷的工裝設計重新轉化為更適合城市穿搭的版本。Carhartt WIP在保留工裝輪廓與材質精神的同時，調整了剪裁比例、推出更多色彩與設計，並積極與滑板、音樂與藝術文化合作。隨著品牌逐漸發展，Carhartt WIP也開始與時尚品牌合作，例如A.P.C.、Sacai以及Undercover等。這些合作讓工裝風格正式進入時尚與潮流文化領域。

因此簡單來說，Carhartt仍然是一個專注於功能與耐用的工作服品牌，而Carhartt WIP則是將這些工裝元素重新詮釋為街頭與時尚風格的潮流支線。

Detroit Jacket：為何能成為Carhartt的經典象徵

在眾多Carhartt單品之中，Detroit Jacket可以說是最具代表性的設計之一。這款外套最早可追溯至20世紀中期，當時美國工業城市的工廠與倉庫工作者需要一件既耐磨又不妨礙活動的工作外套，因此誕生了這個設計。Detroit Jacket最迷人的地方，在於其極為簡潔卻高度實用的輪廓。短版剪裁讓穿著者在工作時能夠更靈活活動，而前方拉鍊設計與胸前口袋則增加了實用性。

在眾多Carhartt單品之中，Detroit Jacket可以說是最具代表性的設計之一。（e-bay）

外套最具辨識度的細節，則是燈芯絨領口（Corduroy Collar），這個設計不僅提升舒適度，也成為Detroit Jacket的標誌性元素。此外，Detroit Jacket通常使用厚實的Duck Canvas布料製作。這種材質會隨著時間與穿著習慣逐漸產生舊化效果，使每件外套都形成獨特的色澤與紋理。對許多工裝愛好者而言，一件穿了多年的Detroit Jacket反而比全新的更具魅力。

為什麼 Detroit Jacket 能夠維持長久的經典地位

Detroit Jacket能夠在數十年間維持經典地位，關鍵在於它同時具備三種不同層面的價值。

Detroit Jacket能夠在數十年間維持經典地位，關鍵在於它同時具備三種不同層面的價值。（e-bay）

首先是功能性，它最初誕生於真實的工作需求，因此設計非常純粹且耐用。其次是文化影響力，從工人制服到滑板與嘻哈文化，Detroit Jacket在不同文化圈中都被廣泛穿著。最後則是品牌歷史，Carhartt超過一百年的工裝背景，讓這件外套具有深厚的文化底蘊。

也正因為如此，Detroit Jacket不僅是一件工作外套，更是一個橫跨工裝文化、街頭文化與復古收藏市場的經典單品。

Carhartt的其他經典單品

在超過一世紀的發展過程中，Carhartt也誕生了許多經典單品。例如1923年推出的Chore Coat（CO1 工裝外套），便是品牌歷史上最具代表性的設計之一。這款外套以耐用結構與多口袋設計著稱，至今仍是工裝文化的重要象徵。此外，像是Active Jacket、Double Knee工作褲與Bib Overalls等單品，也都源自真實工作需求。

這些服裝的共同特色是結構耐用、設計簡潔，並且能夠承受長時間高強度使用。也正是這種功能導向的設計，使Carhartt在多年後進入街頭文化時，反而展現出非常純粹的風格魅力。

從1889年為鐵路工人打造工作服開始，Carhartt已經走過超過一個世紀的歷史。原始品牌至今仍然專注於功能與耐用的工作服，而Carhartt WIP則將這些工裝元素重新詮釋為街頭文化與時尚的一部分。Detroit Jacket正是這段歷史最具代表性的縮影。它誕生於工業時代的實際需求，卻在多年之後成為街頭文化的經典符號。簡潔設計、耐用材質與深厚歷史，使這件外套不只是工裝夾克，更是一件跨越時代的文化單品。

Carhartt Detroit Jacket 哪裡買？

ESO在影片中所著用的Detroit Jacket為前一季的深藍色款式，目前已經正式完售，若大家也喜歡Detroit Jacket，不妨可以前往Carhartt WIP官方網站挑選，讓我們在不同世代中持續感受永不退流行的設計。

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