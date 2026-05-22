男生夏季穿搭用10款小物升級+3大必去日系選物店 助你提升造型感

炎熱夏季到來，短袖短褲成了必備服飾，夏天穿搭在追求涼爽的同時，也容易陷入一成不變的輪迴。不過，只要加入一點巧思，簡單的基礎款也能化身街頭焦點。



今年夏季的穿搭關鍵，不再只靠衣服說話，而是讓配件成為造型的靈魂。這次特別精選男生夏季必備配件，從墨鏡到鑰匙圈，全方位提升整體造型感，並加碼推薦3間日系選物店，提供更多靈感來源，幫助你輕鬆打造今夏最有型的時尚穿搭！

2026夏季精選男生10款必備配件單品

1. 墨鏡

高溫與強光成為夏季出門的雙重挑戰，墨鏡不僅保護雙眼，也在視覺上強化整體造型。墨鏡品牌推薦Gentle Monster，其獨特設計語言融合前衛與極簡風格，無論是鏡框線條的流暢感，或鏡面配色的藝術性，都精準捕捉當代時尚語彙，是展現個人風格的最佳利器！

同場加映：韓流第一人權志龍究竟有何魅力？一文看清8大G-Dragon穿搭特色（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

2. 領巾

領巾（IG@8lo8lo8lowme）

領巾或方巾早已從復古元素蛻變為現代潮流單品。利用撞色或花紋點綴，可巧妙拉出穿搭層次。無論繫在脖子、包包或手腕上，都展現出細節控的講究品味，也讓整體風格更具靈活度。

3. 棒球帽

棒球帽除了實用，還能快速完成頭部造型，是炎夏不可或缺的救援單品。品牌推薦 oMA，他們家的帽型結構俐落、布料選擇用心，配上個性化的LOGO設計，無論街頭風或簡約路線都能輕鬆駕馭。

4. 肩包

肩包的設計隨著穿搭趨勢逐漸進化，不僅解放雙手，也成為強化造型辨識度的關鍵。來自 Needles副牌South2 West8的豹紋款式，結合細長背帶與機能性尼龍材質，呈現出一種野性與實用並存的美學語彙。不論是城市通勤還是戶外造型，皆能為穿搭注入鮮明個性。

5. 手鍊

細節決定品味，一條設計出眾的手鍊足以改變整體氛圍。Larry Smith的925純銀風切羽手鍊，以工匠級打磨技術呈現羽毛線條，戴上後不只提升氣場，也成為專屬於個人的隱性標誌。

同場加映：木村6個90s經典穿搭 牛仔褲+格仔恤衫是標配 軍工裝捨他其誰？▼▼▼

+ 17

6. 領帶

領帶早已不再只是正裝專屬，更成為街頭風格中的混搭利器。柔軟的布料與多變的圖樣，使其能作為腰帶、包包裝飾等靈活應用。推薦選擇具有復古圖騰或飽和色系的款式，瞬間增添造型深度。

7. 鑰匙圈

7. 鑰匙圈（IG@greenhunterclub）

過去只是機能配件的鑰匙圈，如今早已轉型為造型配件的一環。不論是鑰匙、復古玩具或異材質設計，都能展現獨特美感。掛於褲頭、包包或胸前，都是吸睛小亮點。

8. 戒指

戒指在手的存在感，不需要多，但一定要對。推薦Larry Smith的銀飾設計，其雕刻工藝與金屬光澤賦予手部細節更多靈魂。單獨佩戴可展現簡約風格，混搭疊戴則凸顯個性層次。

9. 耳機

不只是聽覺享受，更是風格的延伸！戴上AirPods Max以鋁合金機身搭配中性配色，展現現代簡約質感；而Bose QC系列則以舒適佩戴與高音質征服通勤族，兩者皆為兼具造型與功能的選擇。

10. 皮帶

10. 皮帶（IG@yoshi888indie）

皮帶常被忽略，卻是最能畫龍點睛的配件之一。選擇牛皮材質或具有特殊扣環設計的款式，不僅能修飾身形，也讓穿搭整體更有架構感。搭配寬褲、短褲皆宜，是細節愛好者的默默首選。

同埸加映：男生懶人穿搭｜5大連帽衛衣造型 60秒快速出門 穿出Athflow貴氣▼▼▼

+ 11

加碼推薦3間日系風格選物店！

1. BEAMS

BEAMS作為經典日系選物店代表，從配件到服飾皆可挖掘驚喜，展現日系風格的極致品味。

2. Journal Standard：

Journal Standard風格多變，注重細節設計，無論是配件還是整體搭配靈感都應有盡有。

3. United Arrows：

United Arrows融合經典與現代的設計取向，提供高質感的日常單品，是成熟穿搭者的最愛。

今夏的街頭，時尚不再取決於衣服本身，而是藏在那些精心挑選的配件細節裡。每一樣配件都不只是為了搭配，更是風格與態度的延伸。從墨鏡到鑰匙圈，不妨趁著夏天，為自己的造型注入一些新靈感吧！

延伸閲讀：

男生襯衫搭配 7 大地雷一次告訴你，最後一點連老手也可能犯錯｜【穿搭筆記】

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】