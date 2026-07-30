盤點Chrome Hearts推出過的15+珍罕小物！一卷廁紙索價三百美元？
提起 Chrome Hearts，你會先聯想到其標誌性十字架銀器、22K金系列、軍牌頸鍊，還是些甚麼？其實 Chrome Hearts除了推出銀器及服飾，亦有推出一些令人意想不到的家居小物及奇怪物件，將其標誌性的哥德式美學、頂級材質及精湛工藝注入至生活每一個角落，將平凡日常昇華得更有「儀式感」。
這些同時充滿生活態度及潮流感覺的小物，一律產量極少，甚至部分是為VIP誠意打造的專屬產品，因此在二手市場上轉售價亦非常高昂。
究竟怎樣可以買到這些小物？二手市場的定價如何？一物精選了以下十多款部分趣味十足的小物，與大家一同了解更多，感受Chrome Hearts將設計美學注入生活小物的巧思。
Home & Lifestyle 與 Oddities系列大有不同？
這些令人意想不到的日常居家用品與怪奇物件，一般分別來自Chrome Hearts的Home & Lifestyle或Oddities 系列。
雖然同樣是以推出生活小物為主，亦會頂級的黑檀木與 925 純銀，但背後設計理念截然不同，Home & Lifestyle 推出的是實用小物，旨在將頂級奢華帶入日常生活；但 Oddities 系列則是針對極具消費力的VIP客群，用天價將品牌的荒謬與叛逆理念具象化，因此其小物多用作擺設，觀賞價值為主，但並不實用。
入手方式上，兩者亦大不同：
Home & Lifestyle：像香氛蠟燭等家居用品，不時在其旗艦店有現貨發售，即使是一般顧客走進去亦能直接購買。
Oddities：幾乎不會在旗艦店公開陳列。SA 通常只會私下傳訊息給消費紀錄驚人的頂級 VIP 詢問意願，甚至部分單品是為客人量身打造的「One-off」單品，於美國荷里活專屬工坊由工匠手工製作，稀有度驚人。換言之，獲取「入門資格」的條件，便取決於你對 Chrome Hearts 的「忠誠度」及錢包的「厚度」了。
二手市場上CHROME HEARTS Oddities系列定價如何？
多年來，Chrome Hearts 以黑檀木、925 純銀等頂級材質與精湛工藝重新定義奢華，推出不少出人意表的 Oddities 系列，既有廚房用品，甚至連廁紙、馬桶揼都有，設計奢華，目前均在二手市場定價不菲。
廚具向來是展現生活品味的一環，品牌將純銀元素巧妙融入飲食器具，如配備純銀十字架扭蓋的番茄與芥末醬瓶、刻有「CHROME HEARTS HOLLYWOOD, USA」字樣的 Pizza Cutter，以及黑檀木製的松露切片器，令日常餐飲更添華麗。
更有趣的是，系列甚至亦曾推出黑檀木馬桶揼、印滿品牌標誌性黑色哥德字體 Logo 的廁紙，純銀木製老鼠夾及印滿十字花（CH Plus）橡膠門擋，將這些令人意想不到的小物，極變成具收藏價值的藝術擺設，展現堪稱極致奢華。
以下精選了十多款小物，及目前這些小物在Justinreed的轉售價錢，讓各位Chrome Hearts粉絲參考：
1. Ketchup and Mustard bottles with removable silver tips
二手售價：3495美元
2. Pizza Cutter
二手售價：3200美元
3. Ebony Wood Chopsticks
二手售價：500美元
4. Ebony Wood Truffle Cutter
二手售價：2500美元
5. Toilet Paper Roll
二手售價：325美元
6. Ebony Wood Plunger
二手售價：3000美元
7. Wood & Silver Mouse Trap
二手售價：5000美元
8. Door Stopper
二手售價：500美元
9. Silver Dagger Ebony Handle Hammer
二手售價：6450美元
10. Pencil Sharpener
二手售價：700美元
11. Saw
二手售價：2985美元
12. Spyderco C41 Native 5 Folding Knife
二手售價：2200美元
13. Maple Wood Baseball Bat
二手售價：8500美元
14. Silver Dice Set
二手售價：850美元
15. Large Whistle
二手售價：3423美元
16. Hand Cuffs
二手售價：5550美元
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