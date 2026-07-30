盤點Chrome Hearts推出過的15+珍罕小物！一卷廁紙索價三百美元？

提起 Chrome Hearts，你會先聯想到其標誌性十字架銀器、22K金系列、軍牌頸鍊，還是些甚麼？其實 Chrome Hearts除了推出銀器及服飾，亦有推出一些令人意想不到的家居小物及奇怪物件，將其標誌性的哥德式美學、頂級材質及精湛工藝注入至生活每一個角落，將平凡日常昇華得更有「儀式感」。



這些同時充滿生活態度及潮流感覺的小物，一律產量極少，甚至部分是為VIP誠意打造的專屬產品，因此在二手市場上轉售價亦非常高昂。

究竟怎樣可以買到這些小物？二手市場的定價如何？一物精選了以下十多款部分趣味十足的小物，與大家一同了解更多，感受Chrome Hearts將設計美學注入生活小物的巧思。

Home & Lifestyle 與 Oddities系列大有不同？

這些令人意想不到的日常居家用品與怪奇物件，一般分別來自Chrome Hearts的Home & Lifestyle或Oddities 系列。

雖然同樣是以推出生活小物為主，亦會頂級的黑檀木與 925 純銀，但背後設計理念截然不同，Home & Lifestyle 推出的是實用小物，旨在將頂級奢華帶入日常生活；但 Oddities 系列則是針對極具消費力的VIP客群，用天價將品牌的荒謬與叛逆理念具象化，因此其小物多用作擺設，觀賞價值為主，但並不實用。

入手方式上，兩者亦大不同：

Home & Lifestyle：像香氛蠟燭等家居用品，不時在其旗艦店有現貨發售，即使是一般顧客走進去亦能直接購買。



Oddities：幾乎不會在旗艦店公開陳列。SA 通常只會私下傳訊息給消費紀錄驚人的頂級 VIP 詢問意願，甚至部分單品是為客人量身打造的「One-off」單品，於美國荷里活專屬工坊由工匠手工製作，稀有度驚人。換言之，獲取「入門資格」的條件，便取決於你對 Chrome Hearts 的「忠誠度」及錢包的「厚度」了。



二手市場上CHROME HEARTS Oddities系列定價如何？

多年來，Chrome Hearts 以黑檀木、925 純銀等頂級材質與精湛工藝重新定義奢華，推出不少出人意表的 Oddities 系列，既有廚房用品，甚至連廁紙、馬桶揼都有，設計奢華，目前均在二手市場定價不菲。

廚具向來是展現生活品味的一環，品牌將純銀元素巧妙融入飲食器具，如配備純銀十字架扭蓋的番茄與芥末醬瓶、刻有「CHROME HEARTS HOLLYWOOD, USA」字樣的 Pizza Cutter，以及黑檀木製的松露切片器，令日常餐飲更添華麗。

更有趣的是，系列甚至亦曾推出黑檀木馬桶揼、印滿品牌標誌性黑色哥德字體 Logo 的廁紙，純銀木製老鼠夾及印滿十字花（CH Plus）橡膠門擋，將這些令人意想不到的小物，極變成具收藏價值的藝術擺設，展現堪稱極致奢華。

以下精選了十多款小物，及目前這些小物在Justinreed的轉售價錢，讓各位Chrome Hearts粉絲參考：

1. Ketchup and Mustard bottles with removable silver tips

二手售價：3495美元

（Chrome Hearts）

2. Pizza Cutter

二手售價：3200美元

（IG@ savethechrome）

3. Ebony Wood Chopsticks

二手售價：500美元

（Chrome Hearts）

4. Ebony Wood Truffle Cutter

二手售價：2500美元

（IG@ savethechrome）

5. Toilet Paper Roll

二手售價：325美元

（IG@ justinreed）

6. Ebony Wood Plunger

二手售價：3000美元

（IG@ savethechrome）

7. Wood & Silver Mouse Trap

二手售價：5000美元

（IG@ savethechrome）

8. Door Stopper

二手售價：500美元

（IG@ justinreed）

9. Silver Dagger Ebony Handle Hammer

二手售價：6450美元

（IG@ savethechrome）

10. Pencil Sharpener

二手售價：700美元

（IG@ savethechrome）

11. Saw

二手售價：2985美元

（IG@ savethechrome）

12. Spyderco C41 Native 5 Folding Knife

二手售價：2200美元

（IG@ savethechrome）

13. Maple Wood Baseball Bat

二手售價：8500美元

（IG@ justinreed）

14. Silver Dice Set

二手售價：850美元

（IG@ savethechrome）

15. Large Whistle

二手售價：3423美元

（IG@ savethechrome）

16. Hand Cuffs

二手售價：5550美元

（IG@ savethechrome）

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