買「戲物」還是買「藝術」？回顧10款最具話題性的奢侈品設計

現時奢侈品市場中，各個品牌早已不再局限於推出服飾、皮具與珠寶，而是持續拓展至生活用品、娛樂器物，甚至帶有戲謔意味的設計作品。這些單品或許未必以實用性取勝，卻透過造型、材質與符號語言，重新界定「奢華」的文化意涵。《一物》精選以下十款代表性設計，由Louis Vuitton、 Chrome Hearts 以至Balenciaga，回顧不同奢侈品牌如何將日常物件轉化為兼具收藏價值與話題性的作品。



1. Louis Vuitton Watering Can Bag

Pharrell Williams 主理的 Louis Vuitton SS26 男裝系列中，品牌將花壺化身為手袋。Monogram 圖案、皮革工藝與金屬細節交織，讓幽默造型背後仍維持品牌一貫的精緻標準。即便日常的物件，亦能在工藝與符號的加持下成為時尚語言。

2. Louis Vuitton Black Monogram Andrews Golf Set

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延續這種「日常奢華化」的思路，Louis Vuitton 的 "Black Monogram Andrews Golf Set" 則展現品牌將運動用品奢華化的能力。系列以高爾夫為核心，透過黑色 Monogram 圖樣與精緻物料，將原本偏向功能導向的用品，提升為具備身份象徵意義的高端配件。

3. Louis Vuitton Jenga Set

同樣地，Louis Vuitton 亦將娛樂物件重新包裝。Jenga Set 將大眾熟悉的桌面遊戲轉化為奢侈品語境中的展示物。透過有機玻璃立方體組成、品牌圖案與工藝細節，原本屬於娛樂性質的 Jenga 遊戲被重新包裝為具備觀賞價值的生活藝術品。

4. Chrome Hearts Rubik's Cube

與 Louis Vuitton 的精緻趣味相呼應，Chrome Hearts 在 2017 年以 925 純銀打造 Rubik’s Cube。六面飾有匕首、心形、星星、十字架等標誌性圖案，將原本的益智玩具轉化為「歌德式」收藏品。品牌透過純銀材質與標誌性圖案，賦予原有物件全新的藝術面貌。

5. Chrome Hearts Leather Jumping Rope

兩年後，Chrome Hearts 再次挑戰日常物件的界線，於紐約時裝週打造豪華健身房，其中最具玩味的作品便是 “Leather Jumping Rope”。這條原本平凡的健身器材，在皮革與金屬元素的包裝下，搖身一變成為風格宣示的象徵，進一步將品牌的奢侈工藝延伸至生活方式領域。

6.Dior Snail Bag Charm

與 Chrome Hearts 的硬朗形成對比，Dior 的蝸牛吊飾展現出另一種細膩趣味。Jonathan Anderson 為品牌打造的原創設計，以童趣造型結合金屬與琺瑯工藝，呼應 Couture 傳統。安全別針、復古飾面與小牛皮掛繩，讓這件作品在精緻與玩味之間取得平衡。

7. Balenciaga Chips Bag

Balenciaga 以更具挑釁意味的方式顛覆日常美學，推出一款皮革製作的「薯片包」。這款 Chips Bag 完整複製零食包裝的外觀，頂部設有拉鍊封口，並推出兩款 “Spicy Chill” 風味與一款 “New Flavor Paprika” 風味設計。包款正面印有 Balenciaga Logo，內襯則以銀色材質呈現，幾乎完美還原薯片包裝的視覺效果。

8. Balenciaga Trash Bag Large Pouch

延續這種顛覆精神，前 Balenciaga 設計師 Demna 在品牌 2022 秋冬時裝秀首次亮相時，推出了一款以小牛皮製成的「垃圾袋」。這款束口手提包外形酷似大型垃圾袋，卻由柔軟的小牛皮打造而成；除了廓形令人聯想之外，特殊的亮面處理更成功塑造出垃圾袋的質感。自秀場初次亮相便引發熱烈話題，並提供黑色、藍色、白色與黃色四種配色選擇。

9. Tiffany & Co. Silver Wool

Tiffany & Co. ball of silver wool（Tiffany & Co.）

Tiffany & Co. 在 2018 年推出全球限量五件的純銀毛線球。柔軟的羊毛概念被轉化為雕塑感的金屬作品，既無法解開，亦無法使用，卻成為藝術化的日常物件。耐人尋味的是，這顆銀製毛線球終究無法編織任何東西——或許，它只是為貓咪準備的奢華玩具？

10. Jil Sander Paper Bag

Jil Sander Paper Bag （Jil sander）

在 Raf Simons 掌舵 Jil Sander 的最後一季——2012 年秋冬男裝週——品牌推出了一款極具話題性的 Vasari Bag，看似快餐店紙袋，卻蘊含著精緻的設計語言：兩側以棕色縫線勾勒結構，底部嵌有兩枚金屬孔眼，正面僅以小巧的 Jil Sander 標誌低調點綴。材質選用銅版紙，不僅毫無防水功能，但正是這種「不合常理」的選擇，充分體現了極簡主義在奢侈品設計中的顛覆性表達。你能想像嗎？這款看似尋常的紙袋，一經推出便瞬間售罄。