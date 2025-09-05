Aespa 新MV Karina 型格搶眼 解構其Chrome Hearts造型

Aespa 成員 Karina 在新曲《Rich Man》MV 中，以一系列華麗造型驚艷亮相，其中尤以多款 Chrome Hearts 飾品加持的搭配最為吸睛，完美襯托她獨特的時尚魅力，也再次彰顯了這個奢華銀飾品牌在 K-Pop 界的崇高地位。「一物」將深入解構 Karina 的 Chrome Hearts 造型，探索這個風靡全球偶像的品牌的獨特魅力。



在《Rich Man》的MV中，Karina 巧妙地運用了多款 Chrome Hearts 的經典單品進行層次疊搭。當中包括 Tiny Plus 頸鏈、Paper Chain 頸鏈、以品牌標誌性的 CH 黑色皮繩配搭火焰十字架吊墜、CH Plus Medallion 吊墜，以及點綴於耳上的 Skinny Tiny Cross 耳環。這些飾品透過精心佈局的疊戴，既淋漓盡致地展現了 Chrome Hearts 標誌性的哥德式美學，其銀飾的精緻光澤與歌曲所營造的奢華氛圍亦相得益彰，成功突顯了 Karina 的高貴與型格兼備的氣質。

從荷里活搖滾精神到全球奢侈品王座

Chrome Hearts 由 Richard Stark 及 John Bowman 於 1988 年在洛杉磯創立。品牌初期以專為重機愛好者設計的高品質皮革製品起家，其後憑藉為搖滾巨星 Cher 設計專屬皮褲而聲名鵲起。最初作為皮件上的金屬裝飾，這些充滿叛逆搖滾精神的銀飾，因其獨特的哥德風格與精湛的手工雕琢工藝而備受矚目。

品牌設計大量運用十字架、寶劍、童軍花及哥德式字體等元素，融合了中世紀藝術的宗教精神與搖滾、龐克的次文化氣息，營造出獨樹一幟的低調奢華質感。1992年，Chrome Hearts 獲得了被譽為時尚界權威的 CFDA 大獎，從此奠定了其在時尚界的地位。 現時，Chrome Hearts 堅持所有產品均在美國本地手工打造，其不作大規模量產的稀有性，使其成為享譽全球的頂級奢侈品牌。

K-Pop 偶像們紛紛加持

Chrome Hearts 的熱潮，除了源於其精湛工藝和獨特設計，更得益於其在流行文化中的巨大影響力，尤其在 K-Pop 界更是備受追捧。眾多頂級偶像，如 IU、2NE1 的 Dara、Stray Kids 的 Felix、ATEEZ 的 Hongjoong，以及 BLACKPINK 成員等，無論公開場合或私人聚會，都經常佩戴 Chrome Hearts 的飾品和服飾。這些在全球擁有龐大粉絲群的韓流明星，其強大的「帶貨」能力無疑進一步在年輕世代心中奠定了其崇高地位，使其成為一種潮流態度和身份的象徵。Karina 在《Rich Man》MV 中的造型，正是這一潮流的完美體現，也預示著 Chrome Hearts 的哥德式搖滾魅力將繼續在時尚界閃耀。