Chrome Hearts魅力滲入二次元世界！盤點曾出現CH銀器的日本動漫

Chrome Hearts 繼去年獲美國媒體DRIP頒發「年度品牌」（BRAND OF THE YEAR）殊榮後，今年再下一城，日前獲選為「2025 年度奢侈品牌」（Luxury Brand of the Year），足見其在高端時尚領域的殿堂級地位。但其實Chrome Hearts的文化影響力，已遠遠超越潮流時尚界，甚至在次交化的範疇上亦不難找到Chrome Hearts的蹤影。你知道原來在不少大熱的日本動漫中， Chrome Hearts的單品亦曾在畫師的妙手下，成功進入二次元世界嗎？



原來日本動漫亦曾出現Chrome Hearts 單品？

1.NANA

其中一個曾出現Chrome Hearts單品的經典作品，絕對不得不提矢澤愛於二千年代的經典少女漫畫《NANA》。作品中，女主角小松奈奈的伴侶一之瀨巧（Takumi Ichinose），就以十字花球鏈搭配火焰十字架亮相。

2.死亡筆記

同樣在二千年代爆紅的另一經典《死亡筆記》（Death Note）中，作為L死後的兩位繼承人之一的米洛 （Mello），就曾以佩戴 Chrome Hearts 的標誌性 Oval Belt及Key Chain的造型登場。

3.拳願阿修羅

格鬥動畫《拳願阿修羅》（Kengan Ashura）的主角十鬼蛇王馬，原來亦是Chrome Hearts的粉絲，於動畫中他就曾披上 Chrome Hearts zip-up連帽衛衣登場。

4.OUT

由井口達也原作，於2012年開始連載的《OUT》，以暴走族為主軸展開故事，講述作為不良少年的主角「井口達也」，在離開少年感化院後，試圖展開「洗白」人生，但卻捲入更危險的鬥爭中。暴走族的故事，正好與Chrome Hearts的暗黑叛逆風格不謀而合，因此井口達也在創作單行本的封面時，就不時畫上Chrome Hearts的 Keeper ring、Dagger 手鏈及童軍花吊墜等單品，以Chrome Heart加強角色的叛逆魅力。

從大家熟悉的經典漫畫角色都以 Chrome Hearts 作為造型元素時，便足以證明品牌已深度滲透至全球次文化之中。

從大家熟悉的經典漫畫角色都以 Chrome Hearts 作為造型元素時，便足以證明品牌已深度滲透至全球次文化之中。除了動漫外，Chrome Hearts 過去亦不時與音樂界、電影界及其他潮流單位合作，例如英國搖滾樂隊 The Rolling Stones、COMME des GARÇONS、BAPE、Off-White等，推出極具收藏價值的限量系列；早前又為Timothée Chalamet 出席電影《Marty Supreme》洛杉磯首映會，打造一整套度身訂造的Chrome Hearts 服飾，品牌持續不斷的跨界合作，無疑亦鞏固了其在高端文化圈的地位。