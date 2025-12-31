Chrome Hearts進軍酒店業！斥資2.9億收購加州Malibu精品酒店

CHROME HEARTS 宣佈進軍酒店業！這個深受潮流名人如 G-DRAGON 和 Timothée Chalamet 追捧的火紅品牌，日前斥資約 3,750 萬美元（約2.9億港元），收購加州Malibu精品酒店 The Surfrider Hotel，引發時尚潮流圈的高度關注！試想想Chrome Hearts的暗黑奢華風格遇上Malibu的海灘日落美景，經典的十字架、頂級皮革家具出現在酒店的精緻裝潢內，勢必改寫大眾對奢華住宿的想像。



你腦海中或會有疑問，以此高昂價格收購一間酒店是否值得？該酒店僅有 20 間客房，換言之平均每間房成交價接近 190 萬美元（約 1,478萬港元），創下南加州自 2015 年以來的單房最高紀錄。酒店房間數量的稀少，正好呼應 Chrome Hearts 「極致限量」的一貫定位。

事實上，這座比Chrome Hearts收購的酒店最初為汽車旅館，後來因坐落於俯瞰太平洋海岸公路的優越位置而改建為精品酒店，憑著一流景色長期為荷里活名流提供低調度假選擇，David Beckham、Margot Robbie 等名人亦曾下榻。對時尚愛好者而言，最令人期待的莫過於 Chrome Hearts 如何將其標誌性元素──銀飾、黑色皮革與哥德字體──與Malibu的陽光、沙灘與海風共融。

將與米芝蓮名廚合作

為了帶來更全面而圓滿的體驗，Chrome Hearts 預告將攜手米芝蓮三星的Jean Georges主廚 Jean-Georges Vongerichten 打造餐飲體驗，結合法式技法與亞洲靈感，為住客打造高端美食之旅。

Chrome Hearts 聯合創辦人 Richard Stark 之妻 Laurie Lynn Stark 表示，將把 Chrome Hearts 標誌性的搖滾與哥德式 DNA 注入酒店空間，同時保留原有的衝浪文化根基，在「暗黑美學」與「海灘閒適」之間尋找平衡。試想想在黑檀木家俬鑲嵌十字架，或是在餐桌上擺放品牌標誌性的Baccarat奢華水晶器皿，相信定能為一眾時尚潮流粉絲締造獨一無二的住宿體驗。

或許Chrome Hearts 是次收購Malibu精品酒店 The Surfrider Hotel只是第一步，未來會否乘勝追撃擴展其酒店版圖？值得你的期待及關注。