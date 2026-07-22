美斯紋身背後的5大秘密：腹股溝刻愛妻唇印　黑腿竟藏著生涯至痛

2026FIFA世界盃足球賽，39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）再次展現驚人的統治力，不僅率領阿根廷持續朝衛冕之路邁進，更不斷改寫世界盃歷史紀錄，為傳奇生涯再添璀璨篇章。



然而，能夠站上世界之巔並非一蹴可幾，美斯一路走來歷經無數挑戰與低谷，而這些人生軌跡，也都被他化作一幅幅刻在身上的刺青。從家人、信仰到足球，每一個圖案都承載著不同的人生故事與重要回憶。今天就帶大家一起揭開美斯刺青背後的意義，看看這位球王如何將生命中最珍貴的人事物，永遠留存在自己的身上。

母親肖像：第一個刺青，獻給最重要的人

美斯最早的刺青，便是左肩後方母親Celia Cuccittini的肖像。美斯曾多次提到，母親不僅一路陪伴他克服生長激素缺乏症，更支持他遠赴西班牙追逐足球夢，始終是他人生中最重要的後盾。

美斯最早的刺青，便是左肩後方母親Celia Cuccittini的肖像。（Facebook@Antonela Roccuzzo-Messi）

除此之外，母親也從小教導他無論獲得多少金錢、名氣與成就，都要保持謙遜、不忘初心，而這份低調沉穩的性格，也成為美斯能夠屹立世界足壇多年的關鍵。因此，他選擇將母親的肖像永遠刺在身上，作為對母親最深的感謝與一生的紀念。

三個兒子的名字與手印

2012年長子Thiago出生後，美斯在左小腿刺上兒子的名字與手印，另外美斯之後又在右腳陸續加入二兒子Mateo與小兒子Ciro的名字以及出生日期。

對美斯而言，家庭始終是人生最大的支柱，也因此孩子們都成為他刺青中最重要的元素之一。

愛妻Antonela的唇印

美斯與妻子 Antonela Roccuzzo 是相識多年的青梅竹馬，兩人自年幼時便結識，感情一路從童年延續至今。若說外婆是帶領美斯走進足球世界的啟蒙者，母親是陪伴他追夢的重要引路人，那麼 Antonela 無疑就是他生命中另一位不可或缺的女人。

美斯與妻子Antonela Roccuzzo是相識多年的青梅竹馬，兩人自年幼時便結識，感情一路從童年延續至今。美斯也以刺青記錄兩人的愛情，包括腹股溝位置象徵 Antonela 的紅唇圖案。（Instagram@leomessi）

除了將孩子們的名字與手印刺在身上，美斯也以刺青記錄兩人的愛情，包括腹股溝位置象徵 Antonela 的紅唇圖案；夫妻倆身上還各自擁有皇冠刺青，象徵彼此在對方心中的重要地位，也成為兩人最具代表性的情侶印記。

耶穌、聖家堂與蓮花

不僅僅只有家庭，信仰也是支持美斯人生的重要元素。

美斯於右手臂刺了耶穌肖像、巴塞隆納聖家堂彩繪玻璃，以及蓮花等元素。（Facebook@Antonela Roccuzzo-Messi）

因為一家都是虔誠的天主教，美斯於右手臂刺了耶穌肖像、巴塞隆納聖家堂彩繪玻璃，以及蓮花等元素，聖家堂象徵著他在巴塞隆納度過的青春歲月、蓮花則常被解讀為成長、新生與突破，呼應他一路從羅薩里奧少年蛻變為世界球王的歷程。

足球與10號

左腿後方是三位兒子，而美斯左腿前側則是足球搭配經典的「10」號數字，代表他職業生涯最具代表性的背號，也象徵足球早已成為他生命不可分割的一部分。

據傳全黑大面積刺青是因為2016年美洲盃決賽失利的重大打擊後，美斯用全黑將原本的劍、花紋等圖案蓋住，象徵心境上的變化。

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