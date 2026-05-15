AP x Swatch聯名Royal Pop錶帶購買攻略！3大配件品牌出專屬錶帶

Audemars Piguet x Swatch 將於明日（16日）正式面世。今次AP x Swatch的聯乘錶款「Royal Pop」真身亮相引起極大迴響，事關今次推出的屬懷錶款式，令一眾期待用數千元購入平民版「Royal Oak」、並一嘗戴上手滋味的錶迷大失所望。但不用擔心，一眾Aftermarket副廠當然會看準今次聯乘蘊含的龐大商機，推出Royal Pop的專屬錶帶，一物精選了3間知名配件品牌公佈的最新Royal Pop錶帶詳情，讓大家參考，一圓將AP戴上手的夢。



其實根據官方介紹，AP × Swatch 聯乘錶款可利用其小牛皮掛繩的不種不同長度，自由選擇佩戴方式，無論是掛頸、掛於手袋、甚至戴上手腕，或透過可拆除小支架化身成桌上時計亦可。

不過對錶迷而言，用掛繩戴在手腕可能未夠理想。以下3間知名配件品牌一向薄有名氣，曾為apple watch、Swatch聯乘Omega的MoonSwatch等推出錶帶，質素有一定保證，可供各位想將Royal Pop戴上手的錶迷參考：

1. Golden Concept

來自瑞典的配件品牌 Golden Concept向來出名為Apple Watch推出高端配件，令Apple Watch增添奢華質感。今次AP x Swatch轟動全球，Golden Concept亦看到市場希望將Royal Pop戴上手的龐大需求，率先宣佈為Royal Pop推出專屬錶帶。用家可以透過他們推出的Golden Concept錶款配件，將Royal Pop戴上手，不論是錶冠設於12點鐘位置的Lépine款，還是錶冠在3點位置的Savonnette均可完美銜接。

知名配件品牌Golden Concept率先宣布推出Royal Pop專屬錶帶。（Golden Concept）

知名配件品牌Golden Concept率先宣布推出Royal Pop專屬錶帶。（Golden Concept）

知名配件品牌Golden Concept率先宣布推出Royal Pop專屬錶帶。（Golden Concept）

目前合共推出了8款，每款包括2種顏色的錶帶及一個錶款內襯，讓用家將懷錶裝入錶殼，從而戴在手腕上；而2種不同顏色的錶帶則可讓用家有更大的配襯彈性，在不同色彩間自由切換。

錶帶物料為氟橡膠（Fluoroelastomer），每款顏色主要與Royal Pop款式上的色調呼應。例如為黑白色的OCHO NEGRO提供黑及白色；為OTTO ROSSO提供粉紅及櫻桃紅色錶帶等；最特別的是為白色錶殼彩色螺絲的HUIT BLANC而設的錶帶，2種錶帶顏色為粉藍及桃紅色。有了這個配件，相信各位錶迷終於可以完美地將Royal Pop戴上手。

官方instagram：goldenconcept

價錢：€399.00 歐元（約 HK$3,660），產品不包括 Royal Pop

購買連結：goldenconcept.com

2. Wristbuddys

同樣來自瑞典的Wristbuddys，之前已曾為Swatch的兩次聯乘，即與Omega的 MoonSwatch、與Blancpain 的Swatch Scuba 設計完美契合錶殼的專用弧形錶帶，今次亦再度出手，宣佈會為Royal Pop推出錶帶。但畢竟Royal Pop的真身才剛剛亮相，開發亦要時間，因此Wristbuddys暫時只公佈其設計概念圖，售價及推出時間仍有待公佈。

Wristbuddys強調，每款錶帶都專為 Royal Pop 的錶殼幾何形狀量身打造，並採用與我們所有錶帶產品系列相同的優質工藝。甚至針對錶冠設於12時正的6款Lépine風格懷錶，他們亦已構想好相關設計，讓各位錶迷考慮。從其釋出的模擬短片可見，其錶帶已為錶冠將預留位置，設計正路。

不過一切仍言之尚早，價格將在產品發佈時公佈，就讓我們拭目以待。

官方instagram：wristbuddys

價錢：有待公佈

購買/了解最新資訊連結：Wristbuddys Royal Pop straps

3. Delugs

至於創立於新加坡的另一著名手錶錶帶品牌Delugs，則同樣宣佈將會為AP x Swatch Royal Pop開發適合佩戴在手腕上的專屬橡膠錶殼錶帶，預期8月就可正式面世。

根據Delugs介紹，他們正在進行的「Project WristPop」，針對錶冠設於12點鐘方向的Lépine風格6款顏色懷錶，與其他配件品牌有著不同的設計。Delugs設計的錶帶在裝上後，錶冠將設置於約2點鐘的角度，其靈感來自Cartier Asymmétrique 系列和江詩丹頓Vacheron Constantin 的Historiques American 1921系列，這種閱讀錶面的角度正好適合駕車人士配戴。

錶帶設計靈感來自Cartier Asymmétrique和江詩丹頓的Historiques American 1921。（Delugs）

當然其錶帶模擬圖是由AI生成，但至少說明其設計方向，這種特別的設計絕對值得各位準Royal Pop 錶主留意。不過想買都要時間耐心等候，Delugs預計最快6月會準備好首個prototype，8月正式面世，有意的錶友可以先透過其官網加入其Waitlist了解最新資訊。

官方instagram：Delugs

價錢：有待公佈

購買/了解最新資訊連結：Project WristPop