LV FW26米蘭時裝周登場 解構3大重點看Pharrell如何詮釋永恆奢華
Louis Vuitton （LV）於巴黎路易威登藝術基金會外特別搭建的「Drophaus」中發佈了 2026 秋冬男裝系列。今次Louis Vuitton時裝騷以「Timeless」為主題，每一項細節都可見男裝創意總監的 Pharrell Williams的巧思。由騷前率先曝光、以印有Louis Vuitton字樣的原色皮革拖鞋作為時裝騷邀請函，到與專注高端度假建築的日本創新建築事務所Not A Hotel合作，打造設有巨大玻璃幕牆的預製公寓「Drophaus」為時裝騷伸展台場景，每個細節均呼應了「Timeless」主題，並延伸至今季全新設計特色：收斂過往相對注目而張揚的設計，轉以更低調、更注重實穿性及質感的設計語言，重新演繹男裝服飾到經典收納箱，展現Louis Vuitton跨越世代的工藝與美學。
今次LV時裝騷有甚麼明星到場？
今次 LV 2026 秋冬男裝大秀，現場星光熠熠。王嘉爾、Seventeen 成員 The8（徐明浩）、日本超人氣男團成員平野紫耀、泰國男神BamBam及Fourth、韓國影壇巨星孔劉，以及《Stranger Things》男星 Joe Keery 等皆盛裝亮相，共同為品牌揭幕新一季男裝系列增添矚目焦點。
Louis Vuitton今次系列的設計與以往有甚麼不同？
本季無疑是 Pharrell 自掌舵 LV 男裝以來最具實穿性的一場大秀，同時巧妙融入品牌的經典語彙。設計重心落在俐落的剪裁，開場以一系列Herringbone Twill人字紋布料打造的Double Breasted西裝外套，搭配闊身剪裁的西裝褲亮相，呼應 Pharrell 一貫偏好的硬朗輪廓線條，同時以物料質感強化奢華感覺。
今季系列亦大量運用全新 LV 技術面料，在燈光下折射出細緻光澤，既展現未來感，又保留正裝的莊重格調。
旅行服飾亦是另一焦點，Pharell參考了M-65及N-3B軍褸的設計推出多款外套新作，附上皮毛領作細節，在保暖與造型之間取得巧妙平衡，展現 Louis Vuitton 對旅行精神的全新詮釋。值得留意的是，外套的腰位更把本來藏於內襯裡的繩索束腰，改至外套表面，以索繩後的褶皺效果點綴細節，以Pharrell獨有的設計巧思為經典設計帶來新意。
本季系列中，長款大衣以修長優雅的線條為基調，並在領位同色系羊毛打結細節的點綴下，於莊重之中增添一抹優雅巧思。至於採用 vicuña（小羊駝毛）材質的拉鍊衛衣與多口袋運動上衣，則將極致奢華面料融入休閒單品，提升高級時裝的實穿性。
今季最令人反思的是，Pharrell 今季服飾上的設計並未如以往般倚重 LV Monogram 或品牌字樣作為設計核心，而是將焦點回歸至裁縫工藝與休閒雅緻格調之上。這樣的轉變不禁令人思考：Pharrell領軍下的Louis Vuitton 是否正逐步轉向一種更細膩、實穿而不失優雅的設計方向？
配飾及家居物件有甚麼值得留意之處？
配飾方面，今年適逢Louis Vuitton的標誌性 Monogram誕生130周年，其精心設計的多個背囊展現出鮮明的「爆款」潛質。Pharrell 不僅為設計注入全新配色，亦巧妙融入漆皮元素，令經典輪廓煥發新鮮質感。不少款式更搭配其他小袋或掛飾，增添趣味又具高度辨識度。
Louis Vuitton 的經典收納箱在 Pharrell 的演繹下依然是時裝騷核心。本季其中一款被打造成宛如放大版 Tiffany 彩色玻璃檯燈，箱體散發夢幻光感；另一款則以精緻鑲嵌工藝呈現巴黎亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）的壯麗景致，彷彿一幅可移動的城市畫框。這些誇張卻細膩的設計，不僅延續品牌行李與旅行的傳統敘事，更將收納箱推向藝術裝置與收藏品的層次，彰顯 Louis Vuitton 在工藝與創意之間的極致平衡。
Pharrell Williams 騷後現身並優雅鞠躬，為這場LV時裝騷完美謝幕。整場Louis Vuitton FW26時裝騷的背景音樂，均由 LV 內部錄音室特意製作，帶來莊重卻充滿律動氛圍。另外亦首度公開了多個巨星的全新音樂作品，包括John Legend 的《Pray For Ya》、Jackson Wang 與 Pusha T 合作的《Sex God》、A$AP Rocky feat. Pharrell 的《Disturbing The P》、Voices of Fire feat. Pharrell 的《The One》，以及 Quavo 的《Hit-A-Lik》，讓嘻哈與流行樂和時尚美學交織，將整場時裝騷推向情感高潮。