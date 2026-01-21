LV FW26米蘭時裝周登場 解構3大重點看Pharrell如何詮釋永恆奢華

Louis Vuitton （LV）於巴黎路易威登藝術基金會外特別搭建的「Drophaus」中發佈了 2026 秋冬男裝系列。今次Louis Vuitton時裝騷以「Timeless」為主題，每一項細節都可見男裝創意總監的 Pharrell Williams的巧思。由騷前率先曝光、以印有Louis Vuitton字樣的原色皮革拖鞋作為時裝騷邀請函，到與專注高端度假建築的日本創新建築事務所Not A Hotel合作，打造設有巨大玻璃幕牆的預製公寓「Drophaus」為時裝騷伸展台場景，每個細節均呼應了「Timeless」主題，並延伸至今季全新設計特色：收斂過往相對注目而張揚的設計，轉以更低調、更注重實穿性及質感的設計語言，重新演繹男裝服飾到經典收納箱，展現Louis Vuitton跨越世代的工藝與美學。



今次LV時裝騷有甚麼明星到場？

王嘉爾出席LV 2026男裝秋冬系列 （Getty Images）

Seventeen 成員 The8（徐明浩）出席LV 2026男裝秋冬系列 （Getty Images）

平野紫耀出席LV 2026男裝秋冬系列 （Getty Images）

孔劉出席LV 2026男裝秋冬系列 （Getty Images）

《Stranger Things》男星 Joe Keery 出席LV 2026男裝秋冬系列 （Getty Images）

今次 LV 2026 秋冬男裝大秀，現場星光熠熠。王嘉爾、Seventeen 成員 The8（徐明浩）、日本超人氣男團成員平野紫耀、泰國男神BamBam及Fourth、韓國影壇巨星孔劉，以及《Stranger Things》男星 Joe Keery 等皆盛裝亮相，共同為品牌揭幕新一季男裝系列增添矚目焦點。

Louis Vuitton今次系列的設計與以往有甚麼不同？

LV 2026男裝秋冬系列 Look 1 （Getty Images）

本季無疑是 Pharrell 自掌舵 LV 男裝以來最具實穿性的一場大秀，同時巧妙融入品牌的經典語彙。設計重心落在俐落的剪裁，開場以一系列Herringbone Twill人字紋布料打造的Double Breasted西裝外套，搭配闊身剪裁的西裝褲亮相，呼應 Pharrell 一貫偏好的硬朗輪廓線條，同時以物料質感強化奢華感覺。

今季系列亦大量運用全新 LV 技術面料，在燈光下折射出細緻光澤，既展現未來感，又保留正裝的莊重格調。

旅行服飾亦是另一焦點，Pharell參考了M-65及N-3B軍褸的設計推出多款外套新作，附上皮毛領作細節，在保暖與造型之間取得巧妙平衡，展現 Louis Vuitton 對旅行精神的全新詮釋。值得留意的是，外套的腰位更把本來藏於內襯裡的繩索束腰，改至外套表面，以索繩後的褶皺效果點綴細節，以Pharrell獨有的設計巧思為經典設計帶來新意。

本季系列中，長款大衣以修長優雅的線條為基調，並在領位同色系羊毛打結細節的點綴下，於莊重之中增添一抹優雅巧思。至於採用 vicuña（小羊駝毛）材質的拉鍊衛衣與多口袋運動上衣，則將極致奢華面料融入休閒單品，提升高級時裝的實穿性。

今季最令人反思的是，Pharrell 今季服飾上的設計並未如以往般倚重 LV Monogram 或品牌字樣作為設計核心，而是將焦點回歸至裁縫工藝與休閒雅緻格調之上。這樣的轉變不禁令人思考：Pharrell領軍下的Louis Vuitton 是否正逐步轉向一種更細膩、實穿而不失優雅的設計方向？

配飾及家居物件有甚麼值得留意之處？

LV Monogram Christopher 背囊 （Getty Images）

配飾方面，今年適逢Louis Vuitton的標誌性 Monogram誕生130周年，其精心設計的多個背囊展現出鮮明的「爆款」潛質。Pharrell 不僅為設計注入全新配色，亦巧妙融入漆皮元素，令經典輪廓煥發新鮮質感。不少款式更搭配其他小袋或掛飾，增添趣味又具高度辨識度。

Louis Vuitton 的經典收納箱在 Pharrell 的演繹下依然是秀場核心 （Getty Images）

Louis Vuitton 的經典收納箱在 Pharrell 的演繹下依然是時裝騷核心。本季其中一款被打造成宛如放大版 Tiffany 彩色玻璃檯燈，箱體散發夢幻光感；另一款則以精緻鑲嵌工藝呈現巴黎亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）的壯麗景致，彷彿一幅可移動的城市畫框。這些誇張卻細膩的設計，不僅延續品牌行李與旅行的傳統敘事，更將收納箱推向藝術裝置與收藏品的層次，彰顯 Louis Vuitton 在工藝與創意之間的極致平衡。

在大秀尾聲，Pharrell Williams 親自登場謝幕，向現場觀眾致意（Getty Images）

Pharrell Williams 騷後現身並優雅鞠躬，為這場LV時裝騷完美謝幕。整場Louis Vuitton FW26時裝騷的背景音樂，均由 LV 內部錄音室特意製作，帶來莊重卻充滿律動氛圍。另外亦首度公開了多個巨星的全新音樂作品，包括John Legend 的《Pray For Ya》、Jackson Wang 與 Pusha T 合作的《Sex God》、A$AP Rocky feat. Pharrell 的《Disturbing The P》、Voices of Fire feat. Pharrell 的《The One》，以及 Quavo 的《Hit-A-Lik》，讓嘻哈與流行樂和時尚美學交織，將整場時裝騷推向情感高潮。