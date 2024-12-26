瑪莎拉蒂次回聯乘藤原浩　客製開篷跑車移植閃電Logo取代三叉戟

【Maserati／fragment design／Hiroshi Fujiwara／藤原浩／瑪莎拉蒂】年終之時，潮流界全面撻着Racecore引擎，其氣勢絕對有蓋過Gorpcore、Blokecore的跡象，除Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis攜保時捷（Porsche）帶來第五回客製跑車企劃，Balenciaga與林寶堅尼（Lamborghini）、KITH亦第三度攜同BMW迎來客製聯名企劃，日前日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）亦宣布與瑪莎拉蒂（Maserati）再度合作，推出全新「Fuoriserie By」客製MC20 Cielo開篷跑車，將閃電Logo移植。



藤原浩Hiroshi Fujiwara（Maserati）

自2021年瑪莎拉蒂首次破天荒與藤原浩展開Ghibli Operanera跨界汽車聯名企劃後，闊別三年兩大品牌再次遇上，而本回更是瑪莎拉蒂全新「Fuoriserie By」 系列，是一個由瑪莎拉蒂組織，聚集全球潮流品牌、好友共同策劃的專屬訂製企劃，將獨特專屬跑車進行客製設定，啟發汽車愛好者們以不同時尚角度將奢華跑車時尚化。

Maserati MC20 Cielo Fuoriserie By Hiroshi Fujiwara（Maserati）

Maserati MC20 Cielo Fuoriserie By Hiroshi Fujiwara（Maserati）

「Fuoriserie在意大利語意思是『特別版、定制版』，通常用來形容高端或奢侈品牌的定製產品，而Maserati客製化服務正是為顧客開創非凡體驗。我們希望每一位車主能透過打造專屬Maserati，展現自身的個性與熱情。就如藤原浩一樣，所有人都可從Fuoriserie系列的選項中挑選、探索，設計出獨一無二的移動藝術品。」 Maserati設計總監Klaus Busse

Maserati MC20 Cielo Fuoriserie By Hiroshi Fujiwara（Maserati）

在次回聯乘，藤原浩選用瑪莎拉蒂人氣的MC20 Cielo運動開篷跑車作為設計藍本，最大特點當然是在跑車的引擎蓋上將原本的Maserati三叉戟標誌改為了特大fragment design閃電Logo，兩架分別「火山黑」（Nero Vulcano）與「冰川白」（Bianco Audace）的塗裝跑車，內裝都設有六向電動調整的黑色皮革運動座椅，椅枕上均繡上三叉戟圖案，完美表演出藤原浩向來的簡約俐落一體化設定。