回顧賽車與計時交織60年的故事 TAG Heuer中環開展「賽車傳奇展」

瑞士腕錶品牌TAG Heuer與Formula 1結緣超過60年，今年更重磅回歸擔任一級方程式賽車的官方計時。品牌將於中環ifc Mall門市展開古董賽車腕錶展覽，於香港首度展出多款曾經出現在傳奇車手手腕上的古董賽車腕錶。



今次展出的包括由創辦Jack Heuer領導下推出的Rally-Master；為慶祝傳奇賽車手尼基‧勞達（Niki Lauda）於1975年F1中獲得勝利並奪得車手世界冠軍而推出的Heuer Monza；1986年原版 Formula 1 腕錶等等。

TAG Heuer於ifc概念店展出多款古董賽車腕錶。（TAG Heuer）

此外亦不少得致敬傳奇車手冼拿的多款腕錶，包括在 2018 年和 2019 年 Carrera 系列中發布的兩款計時陀飛輪腕錶。

Ayrton Senna 在賽道上佩戴的 S/EL 腕錶。（TAG Heuer）

而品牌去年為紀念首播的Netflix 新劇《冼拿》，TAG Heuer 與 Senna 品牌合作推出 TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna 陀飛輪腕錶，紀念其傳奇30週年。 設計細節揉合不同元素，碳質錶圈上刻有「Senna」字樣以及高達時速 400 公里的測速刻度，而 44毫米錶殼背面亦飾有由 Senna 品牌提供的冼拿頭盔肖像，向這位傳奇車手傳達崇高敬意。

展覽另外亦還原了Max Verstappen及冼拿的經典賽車服，設出了更多經典腕錶及頭盔座鐘。展期至8月21日，賽車迷不能錯過。