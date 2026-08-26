LV包包2026│Squire East-West全黑皮革手袋登場 Felix曾挽同款

「東西包」（East-West Bag）熱潮席捲時尚圈！路易威登（Louis Vuitton, LV）將經典Alma手袋的前身重新演繹，推出新產品Squire East-West迅速成為時尚界大熱包包，品牌近期再追加Monogram Ink全黑皮革版本，主打低調奢華的暗花質感。品牌大使包括Stray Kids成員Felix（李龍馥）、韓國女星鄭好娟、泰國男神Bright（Vachirawit Chivaaree）及美國女星Chloë Grace Moretz等均已率先上身示範，在社交平台引發熱烈討論。



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Stray Kids成員Felix（李龍馥）今年3月在Louis Vuitton 2026秋冬時裝秀曾拿着啡色的Squire East-West包包亮相。（IG@yong.lixx）

Squire East-West HK$21.600（Louis Vuitton官網圖片）

追溯1930年代檔案庫 Squire解構Alma前世今生

不少時尚迷對「Squire」這個名字感到陌生，其實它與LV最具代表性的Alma手袋淵源甚深。早在1930年代，Gaston-Louis Vuitton初步設計這款優雅拱形輪廓手袋時，最早採用的名字正是「Squire」，其後曾改名為「Champs-Élysées」，最後才以巴黎塞納河上的著名橋樑「Alma（阿爾瑪橋）」正式定名。

Squire East-West HK$21.600（Louis Vuitton官網圖片）

品牌今次翻開歷史檔案庫，重新啟用「Squire」之名，並將Alma經典的拱形雙拉鏈圓弧輪廓重新調整比例。設計團隊將原本偏高的包身進行橫向延伸（East-West shape），呈現修長、俐落且具現代感的線條，將20世紀初的復古輪廓轉化為貼合現代都市穿搭的日常配飾。

Squire East-West HK$21.600（Louis Vuitton官網圖片）

主打Monogram Ink全黑皮革 同色系光澤展現暗花質感

今次備受矚目的核心焦點，落在全新採用的Monogram Ink全黑皮革系列：

1.同色系光澤暗花：

採用黑色小牛皮，將標誌性的LV Monogram圖案以同色系光澤飾面（Monogram Ink）隱約呈現。只有在光線折射下才能看見精緻的暗花細節，展現內斂質感。

2.黑金對比細節：

全黑皮革包身飾以經典亮面金色金屬配件，並配有標誌性的LV金屬掛鎖與可調節搭扣式皮革肩帶，兼具冷酷與奢華感。

Squire East-West HK$21.600（Louis Vuitton官網圖片）

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橫向包型三大實用設計拆解

除了Monogram Ink全黑皮革的魅力外，Squire East-West背後更包含了精準的實用設計邏輯：

1.視覺修飾身形比例

橫向拉長的手袋線條在視覺上具有平衡比例的效果。手袋背在腋下或單肩背時，下擺自然落在腰部上方，能拉長下半身視覺比例，即使配襯簡單牛仔褲或簡約西裝外套，也能展現俐落氣場。

Squire East-West HK$21.600（Louis Vuitton官網圖片）

Squire East-West HK$21.600（Louis Vuitton官網圖片）

2.立體容量實用不卡手

傳統長形法棍包常被指容量不足，但Squire East-West保留了Alma原有的立體底座結構與雙拉鏈開合設計。手袋尺寸約為29x14x8厘米，空間足以輕鬆容納6.7吋大螢幕智能手機、長銀包、太陽眼鏡及化妝品等日常隨身物品，內部亦設有內袋方便存放卡片與匙扣。

3.多元靈活背法

配置可調節長度的細緻皮革肩帶，無論是手提、優雅單肩背，或是縮短肩帶當作時下最流行的腋下包使用，均能因應不同場合輕鬆切換。

Stray Kids成員Felix（李龍馥）今年3月在Louis Vuitton 2026秋冬時裝秀曾拿着啡色的Squire East-West包包亮相。（IG@yong.lixx）

Stray Kids成員Felix（李龍馥）今年3月在Louis Vuitton 2026秋冬時裝秀曾拿着啡色的Squire East-West包包亮相。（IG@yong.lixx）