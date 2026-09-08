將45億年隕石戴上手！Bell & Ross推BR-X5隕石錶　全球限量250枚

法國高級製錶品牌Bell & Ross（柏萊士）宣布為旗下都市幾何風格的代表作BR-X5系列，推出全新重點新作BR-X5隕石錶盤限量版腕錶（BR-X5 Meteorite）。新錶將具現代建築感的精鋼錶殼與遠古太空的史前隕石結合，全球限量發行僅250枚，兼具收藏價值與日常佩戴實用度，並提供一體式精鋼錶帶及黑色橡膠錶帶兩種選擇。



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BR-X5 Meteorite HK$71,800 （Bell & Ross官網圖片）

BR-X5 Meteorite HK$71,800 （Bell & Ross官網圖片）

採用45億年史前鐵隕石 獨一無二「韋德曼花紋」

全新BR-X5隕石版最大亮點，在於其錶盤取材自約一百萬年前墜落於瑞典北部的「穆奧尼奧拉斯特」（Muonionalusta）鐵隕石。該塊隱藏於永久凍土層長達百年的隕石於1906年被發現，科研估算其擁有約45億年歷史。

品牌採用整塊隕石碎片直接切削加工成錶盤，無須額外加入黃銅底座，並覆上一層啞光Zapon漆（Zapon lacquer）防氧化清漆，完美保留金屬原始的獨特結晶紋理——「韋德曼花紋」（Widmanstätten pattern）。由於隕石自然結晶過程無法複製，因此每枚腕錶的錶盤紋理皆是世上獨一無二。

BR-X5 Meteorite HK$71,800 （Bell & Ross官網圖片）

BR-X5 Meteorite HK$71,800 （Bell & Ross官網圖片）

多層式鋼製鏤空錶殼 飛機高度計靈感錶盤

腕錶沿用BR-X5系列標誌性的41毫米直徑及12.8毫米厚度錶殼，兩側採用品牌招牌的鏤空結構，視覺上更顯纖薄利落。多層式精鋼錶殼經交替的拉絲與拋光打磨處理，配備防眩光鍍膜藍寶石水晶鏡面及透視錶背。錶殼由4顆螺絲貫穿前後夾板、方形錶圈與橡膠環圈固定，具備100米防水深度。

錶盤細節方面，鍍銠時分針與鑲貼時標均塗上白色Super-LumiNova BGW9夜光物料，夜間散發深邃藍光。3時位置設有源自飛機高度計設計的日期視窗，9時位置則為動力儲存顯示盤，兼顧閱讀清晰度與飛行風格。

BR-X5 Meteorite HK$67,600 （Bell & Ross官網圖片）

BR-X5 Meteorite HK$67,600 （Bell & Ross官網圖片）

搭載COSC天文台認證自家製機芯 72小時長效動力

機芯方面，腕錶搭載由頂級機芯廠Kenissi特別為品牌打造的BR-CAL.323自動上鏈機芯。該機芯振頻為每小時28,800次（4赫茲），配備可變慣性擺輪與橫向擺輪橋板，支援停秒及日曆快調功能，並提供長達72小時（約3天）的動力儲存，同時獲得瑞士官方天文台（COSC）精密時計認證，確保走時精準可靠。

BR-X5 Meteorite HK$71,800 （Bell & Ross官網圖片）