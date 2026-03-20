TISSOT推全新Visodate腕錶 融合古典優雅與當代美學 延續品牌經典

若要選一個系列來代表 TISSOT 如何將古典優雅融入現代生活，Visodate 絕對名列前茅。早在 1954 年，TISSOT 已推出品牌早期少數配備一體式日期顯示的腕錶，將日期功能巧妙融入錶盤佈局，讓用家抬手一看，時間與日期一目了然，無疑是正裝腕錶的經典設計。來到 2026 年，全新天梭 Visodate 並非單純「復刻」舊作，而是重新演繹：延續弧面面盤、纖薄錶殼與標誌性日期視窗，同時調整比例、細節與用料，讓這枚誕生逾七十年的設計更貼近今日城市生活的佩戴需求。



TISSOT全新 Visodate腕錶（TISSOT）

從外觀到機芯：專為日常而設的錶款

TISSOT全新 Visodate腕錶（TISSOT）

對於一枚真正打算「每日佩戴」的腕錶來說，規格不只是冷冰冰的數字，而是實際佩戴感的保證。全新 Visodate 採用 39mm錶徑，配合纖薄輪廓，相當貼合香港及亞洲用家的手腕，無論是搭配西裝襯衫，還是 smart casual 風格都非常合適。它既保留中世紀優雅的線條風格，又融入現代工藝與材質，使新一代用家在日常行程中，也能感受到瑞士製錶傳統的溫度與質感。

透視底蓋下搭載 Powermatic 80 自動機芯，提供約 80 小時動力儲存，即使平日與週末輪流佩戴不同腕錶，也不必頻繁調校時間。加上 Nivachron 游絲，能有效抵禦日常生活中常見的磁場干擾與溫差變化，進一步確保走時長期穩定。

三種風格：詮釋 Visodate精神

全新 Visodate 提供三種風格，結構與機芯一致，主要透過面盤與錶帶組合展現不同個性。

第一款以銀色面盤搭配金色立體時標，加上棕色鱷魚紋壓印皮帶，是三款之中最偏向經典正裝風格的一款。銀面在自然光和室內燈光下會呈現柔和光澤，金色時標令讀時更清晰之餘，亦帶來一點暖調，適合經常需要襯搭西裝或出席正式商務場合的您。

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第二款腕錶以深藍色紋理面盤搭配精鋼「米粒」鍊帶，整體氣質更偏向都會商務休閒風格。深藍色向來是腕錶中最百搭的色彩之一：比黑色多一分親和力，比銀色更添深度。而面盤上的細緻紋理設計，讓藍色在光線下呈現微妙變化，避免單調，增添層次感。

而其「米粒」鍊帶，是由一顆顆細小而圓潤的金屬鏈節組成，佩戴時貼合手腕，提高舒適度；觀感上也比傳統三板帶更顯精緻。即使長時間佩戴依然能保持輕盈與貼合，這種設計兼具實用與美感，無論是日常辦公、商務場合，或是下班後的休閒聚會，都能自然融入，展現低調卻細膩的品味。

而最後一款同樣沿用精鋼「米粒」鍊帶，但換上黑色紋理面盤，更加冷酷型格，整體觀感更利落、現代感更強。黑色面盤與拋光及拉絲金屬之間形成鮮明對比，令指針與時標在讀時上更為醒目，同時視覺上乾淨俐落，十分適合喜歡簡潔線條、偏向 monochrome 穿搭的您。

三款型號在結構上保持一致，以弧面面盤結合環形與縱向拉絲工藝，使光線沿著曲面流動時產生豐富光影變化。3 點鐘位置的日期窗以精準比例框定，延續 Visodate 最初「一目了然」的承諾；覆有 Super‑LumiNova 夜光塗層的太妃指針配合防反射藍寶石鏡面，在低光環境下仍然可以快速讀時。