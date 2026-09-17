Rolex GMT-Master II紅藍圈停產　盤點現售熱門配色誰能接棒封王

【腕錶】Rolex勞力士格林尼治型II（GMT-Master II）系列名稱源自標準時間（Greenwich Mean Time，GMT），最大的特色便是平分晝夜的雙色錶圈和兩地時功能。2026年系列最著名，也是歷史最悠久的配色紅藍圈停產，包括精鋼和18K白金「隕石面」版本。沒有了紅藍圈的格林尼治型系列，不免受到缺乏「靈魂」的詬病。其實品牌早已對此進行鋪墊，近年陸續加入了多款新配色，以弱化紅藍圈停產帶來的衝擊。下面就來盤點Rolex勞力士格林尼治型II現售型號。



隨著紅藍圈停產，目前系列呼聲最高，也是最有可能取代它的腕錶，是2022年推出的「雪碧圈」。作為Rolex勞力士的品牌色，綠色有舉足輕重的地位。縱觀Rolex勞力士產品線，以綠色為主打的「綠水鬼」、「綠金迪」，甚至蠔式恆動型綠面版本，都擁有極高人氣。

Rolex勞力士格林尼治型II（GMT-Master II）系列雪碧圈。（Rolex官網）

除了綠色加持，雪碧圈還有一項與眾不同的設計，便是將錶冠設置在9點位方向，即「左撇子」腕錶。這是格林尼治型系列，甚至現代Rolex勞力士首款「左撇子」腕錶，不出所料地受到了關注。

點圖看Rolex勞力士GMT-Master II「雪碧圈」的細節

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繼首發款以蠔式鋼（Oystersteel）錶殼呈現後，2025年「雪碧圈」新增18K白金錶殼版本。該作墨綠色錶盤，擴大了與蠔式鋼錶殼款的差異，也是從腕錶正面最快速、直觀辨別貴金屬款的方法。

如果說，雪碧圈以Rolex勞力士品牌顏色與9點位錶冠盡顯張揚，那麼另一款作品「皮蛋圈」對色彩的選擇更顯低調內斂。「皮蛋圈」即灰黑雙色圈，由於兩種顏色接近，若不仔細辨認很難察覺它們之間的界限。事實上2013年後，格林尼治型II已不再推出單色圈新品。「皮蛋圈」雖觀感接近單色圈，但細節又不雷同，可以看作對經典的致敬。

「皮蛋圈」首發型號為18K金款（型號126718GRNR）和黃金鋼款（型號126713GRNR）。為與色彩風格適配，指針和Cerachrom字圈上的阿拉伯數字均使用金色，觀感奢華。

Rolex勞力士GMT-Master II「皮蛋圈」的三個款式

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有了這兩款作品的成功鋪墊，2024年Rolex勞力士將「皮蛋圈」延伸至蠔式鋼錶殼型號。與貴金屬型號相比，蠔式鋼款色澤更低調，唯一搶眼的色彩是綠色GMT指針——這項細節，同樣是對單色圈款「小綠針」的致敬。

沙士圈是現售格林尼治型II裏最稀缺的配色，黑棕色圈因酷似沙士汽水得名。之所以說它稀缺，原因在於沙士圈全系均以貴金屬錶殼（18K金／間金）製成，無蠔式鋼錶殼版本。現售款沙士圈腕錶於2018年發布，温潤的金屬色澤致敬了上世紀70年代古董腕錶設計。在海外，這種配色也被稱作「Root Beer（根啤）」。

Rolex勞力士GMT-Master II「沙士圈」及經典藍黑圈

最後是能與紅藍圈分庭抗禮的經典藍黑圈，因與國際米蘭隊服接近又被稱為「國米圈」。作為格林尼治型II首款雙色Cerachrom字圈腕錶，藍黑圈具有重要的創新意義，為後續雙色圈腕錶的打下了基礎。

紅藍圈雖然目前已移出現售產品名錄，但不意味著它將永久退出舞台。作為Rolex勞力士格林尼治型II系列最具代表性且影響深遠的配色，或許在未來的某一天，它將以嶄新面貌回歸。而在此之前，您認為哪款配色最有可能填補紅藍圈的空位呢？

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