OMEGA全新星座腕錶宋威龍同款　手工雕刻璣鏤紋　鉑金款低調奢華

今年夏天，演員宋威龍「有點忙」，一部網劇《千香》和一部衛視熱播劇《野狗骨頭》幾乎同時開播，宋威龍又在新角色中與喜愛他的觀眾見面。從出道以來，宋威龍一直在作品中與不同角色交疊，前不久，他攜手自己主演的都市劇《驕陽似我》出席釜山國際電影節，並憑藉劇中林嶼森一角，斬獲了2026釜山亞洲內容大賞男演員最佳人氣獎。



在頒獎典禮上，宋威龍身著全黑西裝，搭配OMEGA Observatory歐米茄星座系列腕錶登場，全程散發出滿滿的矜貴氣場。

宋威龍佩戴OMEGA星座Observatory系列手錶亮相2026全球流媒體大獎特別展映單元，與觀眾和粉絲分享幕後點滴。（微博＠欧米茄OMEGA）

頒獎禮之後，宋威龍又攜《驕陽似我》亮相2026全球流媒體大獎特別展映單元，與觀眾和粉絲分享幕後點滴。在現場，宋威龍身穿愛馬仕2026春夏印花襯衫與咖色長褲，與這套造型搭配的依然是OMEGA歐米茄星座Observatory系列腕錶，極具時尚表現力。

宋威龍佩戴的這枚歐米茄腕錶，是品牌在2026年隆重推出的全新星座系列天文台腕錶。新作集古董星座腕錶的經典元素於一身，並結合現代審美與佩戴需求進行了全新設計。

全新星座Observatory腕錶最大也是最重要的亮點，在於它是首款通過精準實驗室（Laboratoire de Précision）全面測試的至臻天文台兩針腕錶。精準實驗室通過雙重測試技術（Dual Metric Technology），全程使用聲學測試盒，並且結合光學指針追蹤技術，在腕錶無需配備秒針的情況下，在25天裏用測錶儀全面監測機芯運行聲音、機芯方位、溫度、氣壓等等參數。相比依賴於光學相機拍攝秒針位置的傳統測試方法（每天只採集一次測試結果），雙重測試技術從測試開始的第一秒起就可以生成連續的數據，因而更加全面與精準。

OMEGA星座Observatory系列手錶。（OMEGA官網）

全新星座Observatory系列腕錶共推出九款，宋威龍佩戴的Platinum-Gold鉑金殼版本尤為特別。Platinum-Gold是OMEGA歐米茄全新研發的鉑金材質，與傳統鉑金的成分不同，歐米茄創新地融入了黃金，並首次運用於腕錶的打造，再度豐富了歐米茄貴金屬材質的產品陣容。

而對於歐米茄老粉絲來說，對星座天文台腕錶的造型想必並不陌生，腕錶的「彎折」錶耳、十二邊形「派盤」、璣鏤紋理刻面、細長的「風箏時標」等等設計都是忠於古董歐米茄腕錶。

我們再進一步看看細節。「彎折」錶耳擁有多個折角，具備出眾的反光效果，增強了腕錶的立體美感；「風箏時標」和兩根指針也都擁有多重切面，稜角鮮明；「派盤」同樣採用Platinum-Gold材質，經過PVD工藝處理後呈現淺黃色調，錶盤中央以太陽射線裝飾，刻面部分則飾有璣鏤工藝打造的8道光澤細膩的凹槽。

值得說的是，Platinum-Gold鉑金款上的璣鏤紋是由手工雕刻而成，盡顯歐米茄的精湛技藝。總的來說，星座天文台腕錶的整個錶盤層次豐富，反光面很多，當光線進入後，盤面會產生閃耀的光彩。

錶盤12點鐘位置歐米茄LOGO下方，印有Observatory天文台英文字樣。6點鐘位置裝飾了星座系列的標誌星徽圖案。「五角星」上方的兩個英文標識分別代表著同軸擒縱系統（Co-Axial）和至臻天文台認證（Master Chronometer），這些製錶技術由歐米茄發展、完善或率先推出，在製錶史上具有里程碑的意義。

Platinum-Gold鉑金款內部使用專為其打造的8915 Grand Luxe自動上鍊機芯，擺陀和擺輪夾板由Sedna 18K金打造，呈現出溫柔的暖色調。擺陀上天文台徽章的工藝修飾尤為特別，「八星簇擁天文台」圖案上的星空，由深藍色砂金石玻璃結合琺瑯工藝打造，穹頂部分則填以白歐泊石色澤的半透明琺瑯，在光影交錯間呈現藝術美感。機芯配備硅質遊絲，通過至臻天文台認證，可抵抗高達15,000高斯的強磁場，提供60小時動力儲存。

這枚Platinum-Gold鉑金款的錶帶設計更是點睛之筆，歐米茄在深灰色皮錶帶上點綴了金色紋理，復古又貴氣，非常有個性。

Platinum-Gold鉑金殼低調奢華，金色紋理的深灰色皮錶帶則在視覺上外顯了腕錶的華麗與精緻，非常契合宋威龍當時出席活動時的造型。此外，這款錶也十分百搭，既能出席相對正式的場合，也能在較為輕鬆的環境中游刃有餘。

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