2026正裝錶｜Dress Watch大熱！3款新作OMEGA+BLANCPAIN+CHOPARD

作為歷史悠久的錶款類別，正裝錶採用簡約盤面搭配纖薄錶殼，即使在運動風格逐漸佔據主導地位的今天，正裝錶依然憑藉以上特點深受用戶喜愛。在今年，售價7至10萬元的奢華級品牌相繼推出了正裝錶新作，它們來自OMEGA歐米茄、BLANCPAIN寶珀、CHOPARD蕭邦品牌。



1. OMEGA歐米茄星座系列天文台（Observatory）腕錶

首先來看OMEGA歐米茄星座系列天文台（Observatory）腕錶。該作打破了以往星座系列機械錶多具備秒針的設定，移除秒針與日曆結構，僅保留最基本的時分顯示功能。在十二邊形派盤錶盤、斜面璣鏤肌理、太妃指針等元素的加持下復古感十足，向初代歐米茄星座腕錶的外觀致敬。

OMEGA歐米茄星座系列天文台（Observatory）腕錶。（OMEGA官網）

歐米茄星座系列天文台腕錶，提供O-MEGASTEEL精鋼錶殼及貴金屬（Moonshine 18K，Canopus 18K，Sedna 18K，鉑金）型號，分別對應歐米茄8914型和8915型機芯。兩枚機芯參數相當，包括同軸擒縱及硅遊絲，振頻25200次/小時，動儲60小時等。區別在於，鐫刻天文台徽章圖案的鏤空擺陀材質不同。

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除了外觀亮眼，該作更重要的意義在於通過了瑞士計量研究所（METAS）至臻天文台認證，是首款獲此認證的兩針腕錶。METAS至臻天文台認證需要記錄腕錶在不同動儲狀態、不同方位下的運行情況，確保日誤差介於0至+5秒，且能抵禦15,000高斯磁場的影響等。考慮到該作無秒針結構，為精確測量誤差，品牌先將其送交精準實驗室（Laboratoire de Précision）檢測，運用聲學測試盒結合光學指針追蹤技術，取代COSC認證的傳統拍照方案。

2. BLANCPAIN寶珀Villeret Ultraplate系列6651N和6224N腕錶

今年，同屬斯沃琪集團（Swatch Group）旗下品牌的BLANCPAIN寶珀也更新了Villeret Ultraplate系列6651N和6224N腕錶。這兩個型號採用相似外觀，區別為前者直徑40毫米款式搭載1151型機芯、後者38毫米款搭載1150型機芯。

BLANCPAIN寶珀Villeret Ultraplate系列6224N腕錶。（BLANCPAIN官網）

2026新款6651N和6224N腕錶，對錶盤配色、時標細節、指針樣式、擺陀造型均進行了修改。先說配色：新款6651N的主打色為蛋白色和棕金色、6224N在此基礎上另提供近似「鮭魚面」的金粉色，增強了錶款辨識度。

有別於舊款腕錶的「收腰式」時標，6651N和6224N的時標字體更加鋭利，12點位時標由羅馬數字「XII」更改為寶珀簡稱「JB」，與現售款6654N保持一致。此外，新作還調整了指針造型，時分針從柳葉形更改為劍形，並在指針中部加入夜光，增強弱光環境下的可讀性。

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翻至背面，兩枚腕錶均採用背透設計，搭載寶珀1151/1150型自動上鍊機芯。該機芯配置矽遊絲，擁有100小時動儲。與舊款腕錶搭載的1151/1150機芯相比，新機芯無性能上的明顯變化，區別僅在於擺陀從實心麥穗紋變為鏤空品牌標誌。

3. CHOPARD蕭邦L.U.C XPS和L.U.C 1860腕錶

另一款今年發布的正裝錶來自CHOPARD蕭邦L.U.C XPS。新作使用名為「普魯士藍」的盤面配色，分區錶盤通過雙圈同心圓環分別劃分出時分顯示區域，層次豐富。該作直徑40毫米錶殼以Lucent Steel™精鋼打造，這是蕭邦鋼錶的獨佔材質，具有低過敏性、光澤度優的特點。作為L.U.C系列主打纖薄的高端產品線，L.U.C XPS錶殼厚度僅7.2毫米，在同類型錶款裏顯著優勢。

CHOPARD蕭邦L.U.C XPS「普魯士藍」腕錶（CHOPARD官網）

實現如此超薄厚度，與機芯密不可分。本作搭載獲瑞士官方天文台（COSC）認證、厚度僅3.3毫米的L.U.C 96.12-L機芯，結構與蕭邦弗勒裏耶製錶工坊1996年設計的首枚機芯一脈相承。該機芯配備22K金微型擺陀，得益於Twin技術可實現65小時動儲。

與此同時，L.U.C系列的旗艦級產品L.U.C 1860也迎來了更新。新作採用直徑36.5毫米Lucent Steel™精鋼錶殼，搭配以18K金為基底的「阿勒斯藍色」錶盤，搭載具備日內瓦印記的L.U.C 96.40L機芯。

以上是2026年發布的幾款正裝腕錶。除精鋼錶殼型號，歐米茄星座天文台與寶珀6651N另提供貴金屬錶殼版本，起售價來到了20萬元段。若預算充足不妨考慮它們的貴金屬版本，以及具備日內瓦印記的蕭邦L.U.C 1860「阿勒斯藍」。

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