2026馬年腕錶｜江詩丹頓+Harry Winston+IWC 盤點7款名錶賀馬年
【馬年腕錶】馬年即將來臨，Vacheron Constantin、Harry Winston、Hublot眾多頂級腕錶品牌紛紛推出限量新年腕錶，將中國傳統文化意象與精湛製錶工藝巧妙融合；從高訂珠寶到運動經典，風格多元各異，一物為您精選七款代表之作。
2026馬年腕錶盤點 1. Vacheron Constantin Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之馬年腕錶
Vacheron Constantin繼2012年首度推出以中國十二生肖為主題的Métiers d’Art藝術大師系列腕錶，今年延續以Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇腕錶致敬中國傳統文化的創意傳承，推出馬年腕錶。腕錶搭載品牌自製2460 G4無指針機芯，以面盤四角的視窗分別顯示小時、分鐘、日期。直徑40mm錶殼中，透明藍寶石水晶底蓋展現22K黃金鏤空擺陀及精緻手工機芯裝飾，延續品牌與中國180年深厚淵源，融合東西方星象文化和中國傳統藝術，成就兼具卓越機械工藝與文化傳承的珍貴藝術時計。
作為十二生肖的第七個生肖動物，馬在中國傳統藝術文化中佔據著重要地位，這款馬年生肖腕錶承襲系列傳統，推出鉑金與 18K 玫瑰金兩種版本，各限量 25 枚。玫瑰金款搭配優雅棕色鱷魚皮錶帶，鉑金款則配以深藍色鱷魚皮錶帶，巧妙呼應琺瑯錶盤的底色，體現Vacheron Constantin的細膩美學。
2026馬年腕錶盤點 2. Harry Winston Chinese New Year Automatic腕錶
以深厚的製錶傳統與瑰麗珠寶工藝見稱的 Harry Winston，自2016年起每年以十二生肖為靈感推出限量腕錶系列，藉以向東方文化致敬。適逢馬年，品牌推出全新主題腕錶，以熱烈典雅的紅色與象徵富貴的金色為主調，輔以璀璨鑽石點綴，彰顯節慶華麗氛圍。是次作品全球僅限量八枚，寓意「八」之吉祥圓滿，蘊含新歲興旺寓意。
腕錶外圈以紅色珍珠母貝精雕成馬蹄形構造，其上鑲嵌品牌標誌性的馬眼形切工鑽石，既具時標功能，亦增添立體層次。鑽石自上而下逐漸放大，最終延展至下方祥雲圖騰，象徵事業與運程節節高昇。錶盤6時位置鑲嵌一顆祖母綠形切工鑽石，作為Harry Winston的經典標誌元素，不但致敬Winston先生對寶石切割工藝的極致追求，亦體現品牌對工藝的嚴謹精神。
錶款搭配亮面紅色鱷魚皮錶帶，細膩柔韌，並以鑲嵌33顆明亮式切工鑽石的18K玫瑰金針扣固定於腕間，流露華貴氣度。貼心設計的微細切口特別用以保護珍珠錶冠，同時方便佩戴者校時。
2026新年腕錶盤點 3. Hublot Spirit of Big Bang丙午馬年腕錶
同樣於2016年以中國十二生肖為題推出賀歲之作的瑞士高級製錶品牌 Hublot，以創新精神再譜新章，推出限量典藏 88 枚的 Spirit of Big Bang霧面碳纖維腕錶。作品以「碳纖細工鑲嵌（marquetry）」工藝突破傳統製錶框架，經純手工層疊、雕琢與潤飾，將品牌「融合的藝術」理念具象化。製錶師以碳纖維與金質交織出奔騰駿馬的動勢，靈感源自唐代藝術中的「五花馬」，透過鍍金的立體線條構築鬃毛飛揚的輪廓，寓意「龍馬精神」的奮進與堅毅。黑色霧面碳纖維酒桶形錶殼配上煙燻藍寶石底蓋與黑色小牛皮橡膠錶帶，展現現代科技與東方文化交融的美學張力。
腕錶搭載 HUB1710 自動上鏈機芯，提供約50小時動力儲存，兼具精準穩定與卓越性能，體現品牌對時間掌控的精工哲學。
2026馬年腕錶盤點 4. IWC Portugieser Automatic 42馬年特別版腕錶
秉承IWC歷年推出農曆特別款的傳統，品牌在今年喜迎馬年之際，呈獻 IWC葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版，以匠心設計詮釋東方文化象徵。腕錶以42mm精鋼錶殼搭配正反面箱型藍寶石玻璃，融現代簡約與經典比例於一體。酒紅色錶盤體現農曆新年的吉祥喜氣，而特別設計的鍍金擺陀，以駿馬奔騰之姿呈現，在透明底蓋之下律動生輝，象徵新歲啟程的無限活力與希望。
錶殼內搭載 IWC 自製 52011 型機芯，配備品牌標誌性的比勒頓（Pellaton）自動上鏈系統，並以高耐磨陶瓷零件構造而成，為雙發條盒提供長達 168 小時（七天）的穩定動力儲備。腕錶隨附兩條鱷魚皮錶帶──典雅黑與酒紅色可靈活替換，配合精鋼摺疊錶扣，兼顧美感與佩戴舒適度。限量 500 枚的特別版腕錶，凝聚嚴謹工藝與節慶意象，既延續葡萄牙系列的經典氣韻，也以奔騰駿馬之姿，寓意勇往直前的時代精神。
2026馬年腕錶盤點 5. TAG Heuer Carrera系列馬年計時碼錶
為迎接 2026 馬年，腕錶設計細節蘊含深厚文化意象。錶盤以暖調煙火紅與香檳金交織出柔和漸變，既映襯火馬奔放的生命律動，也延續 Carrera 系列一貫的優雅神韻。9 時位置的日期窗以漢字「馬」取代傳統數字「7」，巧妙呼應生肖排序中馬為第七的文化符碼，細節處彰顯設計巧思與文化底蘊。
經典 39 mm精鋼 Glassbox 錶殼搭配鍍 18K 5N 玫瑰金指針與時標，紅色細節點綴其間，華貴之中不失運動張力。專屬七珠鏈帶經拋光與拉絲工藝處理，佩戴貼腕舒適，與流暢的錶耳線條相互呼應，展現精準比例美。透過藍寶石底蓋可觀賞品牌自製 TH20-07 機芯的律動，中央鐫刻的奔馬圖騰象徵自由、力量與賽車基因的延續。機芯具備 80 小時動力儲備，雙面防眩藍寶石鏡面確保即使在高速環境中亦能清晰讀時。錶背雕刻的勝利桂冠為整枚時計畫下完美句點，凝聚榮耀與不懈追求的精神。
全球限量 250 枚的 TAG Heuer Carrera 馬年計時碼錶，以「One of 250」專屬編號與節慶紅金禮盒呈獻，象徵珍稀與吉祥。此作承襲 Carrera 系列逾六十載賽車傳承，將精準計時、美學創意與文化意象融為一體。
2026馬年腕錶盤點 6. Tissot Désir Auto 28mm
Tissot Désir Auto 以纖巧的 28 mm錶徑展現優雅姿態，線條簡潔俐落，勾勒出低調而柔和的氣質。白色珍珠母貝錶盤隨光線流轉，折射細膩光澤，搭配經典指針與時標，營造清雅純淨的視覺美感。無論是日常通勤或正式場合，都能恰到好處襯托用家的精緻品味。
腕錶搭載瑞士製自動上鍊機械機芯，提供約 48 小時動力儲存，並配備透明後底蓋設計，細膩展現機芯運作的迷人律動，為佩戴增添機械之美與收藏韻味。防刮藍寶石水晶鏡面經防眩光塗層強化，兼顧日常實用性與觀賞性。
2026馬年腕錶盤點 7. Longines Master Collection系列馬年生肖限量版腕錶
LONGINES 名匠系列馬年生肖限量款承襲品牌一貫的優雅比例與精緻工藝，特別為 2026 丙午馬年傾心打造，全球限量 2026 枚，寓意跨越時空的嶄新征程。靈感源自畫家徐悲鴻經典名作《奔馬（得勢）》，金色擺陀上細緻鐫刻出奔騰躍動的馬影，象徵蓬勃生機與前行力量，透過透明藍寶石底蓋一覽無遺，完美融合瑞士製錶技藝與東方藝術美學。
名匠系列以簡約典雅著稱，此款馬年特別版延續 42 mm精鋼錶殼的經典輪廓，銀色或白色錶盤搭配羅馬數字時標與藍鋼指針，流露恬靜細膩的華麗質感。搭載自動上鏈機芯，提供長達 72 小時動力儲備，兼具穩定精準與實用性能。玫瑰金、精鋼或皮革錶帶選項展現多樣風格，無論正裝或休閒皆相得益彰。