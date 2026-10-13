Rick Owens x Dr. Martens第5次聯乘 Quad Sole超厚底懶人靴登場
撰文：COOL潮流生活網
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Rick Owens與Dr. Martens攜手推出2026秋冬全新Quad Sole聯乘鞋款系列，作為第五次合作，雙方也繼續以Brutalist粗獷主義的核心為題，力求將極致原始的美學注入於鞋款之中。
巨型鞋帶+超厚底！Rick Owens x Dr. Martens 全新Quad Sole聯乘鞋款系列登場
本次雙方一共帶來三款系列聯乘鞋款：
1. Steel Toe Boot
2. Pull-On Boot
3. Megalace Mule
首先是Steel Toe Boot以極具工業感的鋼製鞋頭，搭配特殊蠟感皮革環繞於鞋面，將巨大的量體感放大至極致。
Pull-On Boot則採用Slip-on設計，配以Quad Sole厚實鞋底。
至於Megalace Mule使用開放式後跟設計打造，輔以Rick Owens極具視覺衝擊力的鞋帶，營造出打破傳統的先鋒輪廓。
更多Rick Owens x Dr. Martens 全新Quad Sole聯乘鞋款系列👇👇👇
Rick Owens x Dr. Martens 2026秋冬全新Quad Sole聯乘鞋款系列，已在各大線下店舖和線上販售，感興趣的朋友們不妨看看。
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