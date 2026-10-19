江詩丹頓Overseas縱橫四海30年三代進化史　如何成就30周年特別版

【腕錶】為了紀念Overseas縱橫四海系列誕生30周年，Vacheron Constantin江詩丹頓在9月底推出全新的18K白金縱橫四海超薄萬年曆腕錶，限量200枚。



如果把時間拉回1996年，縱橫四海剛剛出現的時候，它其實並不是今天我們熟悉的模樣。

Vacheron Constantin江詩丹頓第一代Overseas縱橫四海系列腕錶：

從誕生之初，就帶著品牌對於運動時計的另一種理解。它沒有完全拋開高級製錶一貫的精緻感，而是在其中加入了更多關於旅行、探索與日常佩戴的考量。初代縱橫四海推出時，也提供了不同盤面配色的腕錶，為這個後來不斷擴張的系列定下了最初的方向。

到了2004年，第二代縱橫四海出現，整個系列的性格變得更加鮮明。

Vacheron Constantin江詩丹頓第二代Overseas縱橫四海系列腕錶：

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設計語言更大膽，也更具運動感。與此同時，複雜功能和珠寶腕錶也開始進入系列，縱橫四海不再只是一個以計時功能為主的運動時計系列，而開始擁有更多的可能性。

2016年，第三代縱橫四海，也就是今天我們熟悉的現行一代登場。

Vacheron Constantin江詩丹頓第三代Overseas縱橫四海系列計時腕錶：

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這一代作品沒有推翻過去，而是將已經形成的設計語言重新梳理得更加流暢。馬爾他十字靈感依然留在錶圈和錶鏈之中，同時加入了無需工具即可快速更換錶帶的系統，讓腕錶在不同佩戴場景之間更加自由。

更重要的是，縱橫四海開始搭載更多專屬機芯，從計時、兩地時間到世界時間，再到高級製錶領域的複雜功能，系列的邊界被不斷向外延伸。

而為了紀念縱橫四海30周年，品牌選擇了產品線中最有意義的複雜功能——超薄萬年曆。但在進入這項複雜功能之前，還有一個變化很容易被注意到——全新的錶盤顏色。

蔚藍色對於江詩丹頓來說並不陌生。2016年第三代縱橫四海問世時，品牌就推出了這一標誌性的藍色。金屬質感的色調與層層塗覆的漆面結合，讓錶盤不只是單純的一種藍，而是在光線變化下擁有更豐富的層次，也逐漸成為縱橫四海系列最容易被辨認的視覺元素之一。

江詩丹頓選擇在30周年之際重新詮釋這種藍色。全新的蔚藍色比此前的經典藍色更加明亮、柔和，飽和度也有所降低。放在這枚腕錶上，更像是把縱橫四海一直以來關於遠行和探索的想象，換了一種更加輕盈的方式呈現出來，更有「縱橫四海」的味道。隨著光線變化，漆面錶盤也會呈現出不同的色調，與18K白金錶殼形成對照。

Vacheron Constantin江詩丹頓Overseas縱橫四海超薄萬年曆30周年版腕錶。（Vacheron Constantin）

Vacheron Constantin江詩丹頓Overseas縱橫四海超薄萬年曆30周年版腕錶：

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月相盤也採用了同色系藍色，讓原本功能豐富的錶盤保持了相對完整的視覺秩序。3點位的日曆顯示盤，6點位的月相盤，9點位的星期顯示盤，以及12點位的月份顯示盤，沒有讓錶盤顯得過於擁擠。18K白金月相盤與月球則從藍色背景中浮現出來，為這片蔚藍增添了一些更加細膩的層次。

它依然是縱橫四海：

熟悉的錶圈、熟悉的馬爾他十字元素、熟悉的一體式錶鏈，以及第三代以來延續的快速替換錶帶系統都還在。



腕錶尺寸依舊是經典的41.5mm錶徑，8.1mm超薄厚度，複雜功能能做到這一厚度的屈指可數。兼顧了日常佩戴感以及複雜功能的收藏。

1120 QP/1超薄機芯將萬年曆功能壓縮進僅4.05毫米厚的機芯之中，19800每小時振盪次數，276個零件數，動力儲存約40小時，並且通過了日內瓦印記。萬年曆功能可自動計算天數分別為28 天、30天和31天的月份，以及閏年，在2100年之前無需進行任何調校。

江詩丹頓1120 QP/1僅4.05毫米厚的超薄機芯。（Vacheron Constantin）

機芯打磨得也足夠有誠意，22K金擺陀鐫刻風向玫瑰羅盤圖案，呼應Overseas縱橫四海系列所秉承的探索精神。板橋經斜角打磨並飾有日內瓦波紋，主夾板飾有珍珠圓紋打磨，萬年曆組件則採用垂直或環形緞面拉絲裝飾。

錶帶提供多種選擇，除了18K白金錶鏈外，還附帶了白色與丹寧藍色橡膠錶帶，適配多種佩戴風格。

所以，如果30年前的縱橫四海回答的是「一枚江詩丹頓的運動時計可以是什麼樣」，那麼今天這枚超薄萬年曆所呈現的，則是另一個問題：

當縱橫四海已經擁有30年的歷史，它還能走到哪裏？

這一次，答案是複雜功能，是超薄製錶，也是這一抹全新的蔚藍色。

【本文獲「腕表之家」授權轉載。】