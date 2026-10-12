勞力士研究學者16枚Rolex珍藏登上拍賣！檸檬面Daytona估值千萬

【腕錶】富藝斯鐘錶（Phillips Watches）欣然宣布，將於11月7至8日在日內瓦Hotel President舉行的《名錶薈萃－日內瓦 XXIV》（The Geneva Watch Auction: XXIV）拍賣中，隆重呈獻勞力士Rolex收藏界最受推崇的收藏家之一Pucci Papaleo的時計珍藏，匯聚16枚珍罕時計。



逾30年來，Pucci Papaleo潛心蒐羅不同世代的勞力士計時腕錶，從1930至1940年代的早期時計，到「Cosmograph Daytona」問世前後的經典型號，皆納入其收藏之列。數十載間，他以對專業知識與完美時計的不懈追求，逐步形塑這套獨具特色的珍藏；其收藏哲學，是以一絲不苟的眼光嚴選時計，堅持尋覓各型號中品相最佳的頂級珍罕佳作。

Rolex勞力士型號3830方形腕錶（左）以及型號3335玫瑰金版本腕錶（右）。（IG@phillipswatches）

將於11月7至8日日內瓦秋拍登場的16枚時計，娓娓道出勞力士計時腕錶的發展歷程，也映現Papaleo多年來孜孜鑽研的箇中細節。此珍藏雲集多款罕見型號、獨特錶盤配置，以及附有知名零售商簽名的珍稀款式。多數腕錶歷經歲月洗禮，仍未經大幅翻修，完整保留原有的錶殼比例、錶盤表面與細微工藝細節；這些元素往往在數十年的佩戴及後期處理中逐漸消逝。

焦點拍品包括：

1. 極具魅力的早期「Bariletto」型號3525，為勞力士首款採用「Oyster」錶殼的計時腕錶；

2. 保存完好如初的型號3335玫瑰金版本，為品牌早期尺寸最大的計時腕錶之一；

3. 極可能獨一無二的型號3830方形腕錶；

4. 第一代「Cosmograph Daytona」型號6239，配備罕見的「Paul Newman Musketeer」錶盤；

5. 可能獨一無二的型號6264 14K黃金腕錶，搭載「Paul Newman Lemon」錶盤。



拍賣舉行前，此珍藏的精選時計將先後於杜拜、紐約、新加坡、香港、利雅德及倫敦舉行的預展中亮相。

Pucci Papaleo：收藏家、出版商及Rolex研究學者

長居羅馬的Pucci Papaleo，30餘年來在古董勞力士時計收藏界佔有獨特地位。他身兼藏家、出版商、作者與策展人，不僅傾力蒐羅該品牌的珍罕時計，更將職業生涯的大部分時間投注於記錄、研究與闡釋古董勞力士時計。

Pucci Papaleo潛心蒐羅不同世代的勞力士計時腕錶，30餘年來在古董勞力士時計收藏界佔有獨特地位。（Phillips Watches）

他對勞力士計時腕錶的興趣始於1980年代末，彼時意大利藏家與經銷商正於新興的古董勞力士國際市場中扮演重要角色。進入1990年代，其收藏事業與出版、平面設計及攝影工作逐漸並行發展。2004年，他出版《勞力士計時腕錶－傳奇之作》（I Cronografi Rolex – La Leggenda），堪稱集上述領域之大成；此後多年持續深入研究，終於2012年出版被全球錶迷譽為「Daytona聖經」的權威著作《Ultimate Rolex Daytona》，以豐富視覺資料全面探討「Cosmograph Daytona」及眾多不同版本。

Papaleo的研究方法尤重細緻比對：

他深入研究和拍攝個人收藏，以及向其他藏家與經銷商蒐羅而來的腕錶，仔細記錄不同時計在錶盤、錶殼、刻度、字體及其他細節上的差異。



其著作亦將過往主要在專家與藏家之間流通的珍貴資料逐步普及，讓更多人得以深入了解。

他與富藝斯鐘錶資深顧問Aurel Bacs及Livia Russo的長久友誼，亦促成多場具里程碑意義的主題拍賣。2013年，Papaleo策劃《Daytona Lesson One》，以50枚非凡時計慶祝該經典型號問世50週年。五年後，三人再度聯手，呈獻富藝斯於2018年廣受讚譽的《Daytona Ultimatum》主題專拍，薈萃32枚非凡鐘錶，並以精心策劃的收藏脈絡，細述這款傳奇計時腕錶的歷史、演變與歷久不衰的魅力。

富藝斯鐘錶資深顧問Aurel Bacs及Livia Russo表示：

30多年來，Pucci以孜孜不倦的求知精神與精益求精的不懈追求，一步一履構築個人勞力士計時腕錶珍藏。然而，他的貢獻早已遠遠超越收藏本身。透過著作與攝影，他將多年鑽研所得細心記錄；更難得的是他從不吝嗇，廣泛分享自己的真知灼見，讓一代又一代藏家傳承，真正讀懂腕錶背後的細節。回望勞力士今日在收藏界舉足輕重的地位，Pucci無疑是其中一位重要的推動者，寫下不可或缺的一章。

逾30載的收藏歷程

Pucci Papaleo珍藏約有70枚時計，縱覽勞力士計時腕錶源遠流長的發展歷程。其收藏從不拘限於單一型號、年代、材質或風格，而是悉心尋覓足以見證勞力士計時腕錶各發展階段的重要作品，並始終秉持其收藏最鮮明的準則：稀有度、原創性，以及尤為關鍵的品相。

本季拍賣自其珍藏中精選16枚時計，娓娓道來這段歷史。早期作品見證勞力士在「Oyster」計時腕錶正式確立之前，對不同錶殼造型與錶盤佈局的實驗性探索；其他時計則勾勒出品牌防水計時腕錶於1940至1950年代的演進軌跡，以及設計美學與技術語彙如何逐步成形，最終孕育出1963年問世的「Cosmograph Daytona」，並延伸至手動上鏈Daytona推出後的發展。

Rolex勞力士「Paul Newman Lemon」型號6264（左），「Cosmograph Daytona」型號6239（右）。（IG@phillipswatches）

貫穿整套珍藏最鮮明的脈絡，莫過於其非凡的保存狀態。銳利分明的錶殼邊緣、清晰俐落的切面、完整可辨的鑑印，以及品相極佳的錶盤，使這些時計歷經歲月洗禮，仍展現近乎初製時的原貌；其中數枚更因印有零售商簽名並附有同期配件而益顯珍罕。

16枚時計聚首一堂，不僅為勞力士計時腕錶的歷史提供難能可貴的縮影，更讓藏家得以細味成就頂尖臻品的每一處細節與微妙差異。

The Geneva Watch Auction: XXIV亮點拍品

1. 勞力士型號3830（約1941年製）

型號3830極可能為獨一無二之作，在勞力士計時腕錶發展史上佔有舉足輕重的地位。

其18k黃金方形錶殼，與品牌同期較常見的圓形錶殼設計形成鮮明對比。階梯式錶殼結構、內嵌式錶冠與30毫米錶寬，共同塑造出別樹一幟的鮮明比例；錶殼歷經歲月仍保有清晰俐落的切面，鑑印亦依然清晰可辨。香檳色錶盤搭配阿拉伯數字時標與螺旋式測速計刻度，並印有米蘭零售商Verga的簽名。

其非凡稀有性與突破常規的錶殼架構，更見證勞力士當時仍處於為計時腕錶探索不同形態的實驗階段，尤具歷史意義。

勞力士，型號3830，18K黃金腕錶，估價逾1,000,000瑞郎。



2. 勞力士「Paul Newman Lemon」型號6264（約1970年製）

此珍藏中最為珍罕的時計可謂這枚約1970年製的勞力士「Cosmograph Daytona」型號6264「Paul Newman Lemon」，以極為罕見的乳黃色錶盤搭配14k黃金錶殼，配置可謂鳳毛麟角。

據考證，此拍品是「Lemon」型號在著名的230萬序號段中，目前已知唯一採用14k黃金錶殼的範例，亦有可能是該序號段中最早且迄今唯一曾現身市場的已知範例，珍罕程度非同凡響。其保存狀態極為出色，錶殼線條俐落鮮明、棱角分明，錶盤保存尤為出色。

憑藉其卓越品相與極致稀有性，這枚腕錶無疑是 「Paul Newman Daytona」最罕見、亦最受藏家夢寐以求的典範之作之一。

勞力士，「Paul Newman Lemon」型號6264，14K黃金腕錶，估價逾1,000,000瑞郎。



3. 勞力士「Bariletto」型號3525（約1940年製）

勞力士於1939年推出型號3525，為品牌首款採用「Oyster」錶殼的計時腕錶，將旋入式底蓋與錶冠所構成的防水結構，與計時功能合而為一。此枚精鋼版本屬於該型號的早期作品，可藉由刻於錶殼外側的錶殼編號辨識其年代特徵。

這枚腕錶的保存狀況尤為矚目：錶圈的兩層階梯式輪廓依然銳利分明，包括極易因拋光而磨損的纖細外緣階梯亦完整保留，錶殼原有拉絲紋理同樣清晰可見。多重刻度錶盤歷經歲月沉澱，呈現溫潤的香草色澤，並印有澳洲悉尼零售商Prouds的簽名。

據考證，此拍品為目前市場上已知唯一一枚帶有Prouds簽名的型號3525。此拍品更搭載極為罕見的勞力士米粒式鏈帶，為這枚珍稀時計增添收藏價值。

勞力士，「Bariletto」型號3525，精鋼腕錶，估價逾250,000瑞郎。



4. 勞力士「Paul Newman Musketeer」型號6239（約1969年製）

勞力士型號6239於1963年面世，是「Cosmograph Daytona」系列的首個型號，亦為勞力士首款將測速計刻度移至錶圈的計時腕錶。此拍品配備極為罕見的黑色「Paul Newman Musketeer」錶盤，彌足珍貴。

有別於同心圓紋一路延伸至小錶盤邊緣的標準「Paul Newman」錶盤，「Musketeer」版本的同心圓紋僅覆蓋各子錶盤的部分區域，外圍則為平滑表面，並微微傾斜延伸至主錶盤，營造出獨特的視覺效果。

此枚腕錶的錶盤品相上乘，夜光圓點完整保留，印刷字樣依然清晰銳利；精鋼錶殼同樣保存完好，輪廓俐落鮮明。腕錶附有原裝勞力士保證書及原裝展示盒，使拍品完整度更臻理想。

勞力士，「Paul Newman Musketeer」型號6239，精鋼腕錶，估價逾250,000瑞郎。



5. 勞力士型號3335（約1941年製）

在勞力士早期製作的古董計時腕錶之中，型號3335以其碩大的直徑37毫米錶殼、內凹式錶圈、黃金版本獨有的斜角錶耳，以及特大12小時計時盤而別具特色。

該型號產量稀少，而錶殼鮮明俐落的幾何輪廓亦十分容易因後期拋光而有所損耗。當前玫瑰金版本歷經歲月洗禮，仍然保存得極為出色，其中錶殼保留清晰立體的斜面輪廓，錶耳下方的鑑印亦依然銳利可辨。玫瑰色錶盤僅呈現出極輕微的歲月痕跡，印刷細節清晰完整，並配備1904年創立的拿玻里零售商Monetti簽名。

玫瑰金錶殼、玫瑰色錶盤、零售商簽名與非凡保存狀況集於一身，令這枚時計成為勞力士於1940年代初期計時腕錶製作歷史中極具代表性的重要逸品。

勞力士，型號3335，18K玫瑰金腕錶，估價逾250,000瑞郎。



《名錶薈萃－日內瓦 XXIV》拍賣

時間：2026年11月7至8日

日內瓦預展：2026年11月4至7日

地點：Hotel President, Quai Wilson 47, 1211 Geneva, Switzerland



亞洲巡迴預展

新加坡 | 10月16至17日，瑞吉酒店（The St. Regis Singapore），29 Tanglin Road, Singapore 247911

香港| 10月20至22日，Phillips Perpetual，香港中環畢打街12號畢打行503室



相關閱讀：勞力士突發新錶Perpetual Padellone!全新7190機芯+瞬跳年曆+月相

+ 2

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】