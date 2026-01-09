Vacheron Constantin萬年曆腕錶新作 纖薄小巧演繹現代優雅

Vacheron Constantin江詩丹頓推出三款全新Traditionnelle超薄萬年曆腕錶新作，採用直徑36.5毫米、厚度8.43毫米的纖薄設計，其中兩款為Traditionnelle系無鑲鑽錶款分別以18K 5N粉紅金和18K白金材質打造；而其餘一款則採用18K白金錶殼搭配鑲鑽錶圈，將18世紀高級製錶傳統以現代優雅的方式重新演繹。



Vacheron Constantin的 Traditionnelle 系列憑藉其美學格調及技藝底蘊，一直備受收藏家青睞。今次推出的3款超薄萬年曆腕錶，設計以階梯式圓形錶殼搭配凹槽底蓋，錶耳的筆直線條與纖細錶圈相映成趣。錶盤設計注重視覺平衡、比例和諧，同時確保清晰易讀；亦採用軌道式分鐘刻度圈，搭配刻面太妃式指針和鑲貼金質棒狀時標。

錶徑方面，直徑36.5毫米的錶徑設計可貼合任何手腕，男女皆宜，這一尺寸的設計靈感源自江詩丹頓於1983年推出的參考編號43031時計。當時正值「石英危機」最嚴峻的時期，機械時計作品備受冷落。但參考編號43031的空前面世，令高級製錶得以重獲世人矚目。這款腕錶自問世以來持續生產近20年，被公認為江詩丹頓萬年曆腕錶的標誌性傑作之一。

錶殼的經典比例設計和俐落輪廓，亦與錶盤嚴謹的美學佈局互相輝映。錶盤設計同樣從參考編號43031中汲取啟發,以傳統乳光銀色為基調，著重凸顯整體視覺的平衡美感，並確保各項資訊清晰易讀。三個對稱分佈的圓形小錶盤分別通過指針指示日期、星期和月份,共同呈現優雅的圓弧佈局，與6點位置的月相及月齡視窗巧妙呼應。

3款新作中，粉紅金款腕錶著重突顯整體色調的和諧呼應，錶盤的刻面太妃式指針及鑲貼棒狀時標採用與錶殼同樣的18K 5N粉紅金材質打造。月相視窗中的深藍色背景與粉紅金色調形成醒目對比，同時與搭配同色縫線的深藍色鱷魚皮錶帶相映成趣。

白金款腕錶則呈現對經典色調組合的巧妙演繹，錶盤的指針與鑲貼時標同樣以18K 5N粉紅金材質製成，月相視窗的背景改以淺藍色調呈現。鱷魚皮錶帶採用全新的淺棕色調,為整體設計增添別致點綴。

白金鑲鑽款腕錶同樣採用簡潔的色調組合。錶殼、指針及時標均採用18K白金材質打造；錶圈、錶耳正面及錶冠採用粒鑲工藝鑲嵌晶瑩鑽石，白鑽的清冽光芒與乳光錶盤的銀白色調交映生輝。月相視窗採用深藍色背景設計，與鱷魚皮錶帶的色調呼應。

融匯萬年曆及月相功能

機芯方面，1120 QP機芯融匯了品牌在萬年曆功能以及超薄機芯領域的深厚造詣。事實上自1930年代起，Vacheron Constantin便憑藉纖薄機芯設計，屢次刷新超薄腕錶的厚度紀錄，而Vacheron Constantin的超薄機芯需在盡可能縮減零部件尺寸的同時，確保整體構造堅固；而要在兩項相互矛盾的要求之間尋求微妙平衡，其背後的技術挑戰不言而喻。

另外，3款超薄萬年曆腕錶新作亦用上Vacheron Constantin自家製自動上鏈機芯，厚度僅4.05毫米，由276 個零件組成，除了小時和分鐘顯示外，機芯還搭載具備星期、日期、48個月及閏年顯示的萬年曆功能，以及月相與月齡顯示複雜功能。

1120 QP機芯的部件均經手工悉心裝飾打磨，盡顯高級製錶傳統精髓，與精密的機械內涵相互呼應。隱於錶盤下方的主夾板亦經以圓形粒紋打磨。透過藍寶石水晶錶底蓋，可欣賞到板橋的日內瓦波紋和手工倒角細節。而固定寶石和螺釘的凹槽採用圓形緞面拉絲裝飾，傳動輪系的齒輪則經過拋光打磨。擺陀同樣飾以日內瓦波紋，採用22K 金質外圈設計，中央鏤雕品牌馬耳他十字標識。

三款全新36.5毫米Traditionnelle超薄萬年曆腕錶以現代設計風尚，重釋傳統高級製錶規範，生動彰顯江詩丹頓在技藝與美學、傳統與現代之間尋求精妙平衡的製錶哲學。