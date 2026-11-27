港版《悠長假期》即將於12月中開播，除了令一眾經典日劇被網民瘋狂討論，亦讓原版男主角木村拓哉的名字再次重回大眾視野的最前端。由 90 年代的《悠長假期》、千禧年代的《HERO律政英雄》，以至近年的《教場》等，木村拓哉除了螢幕形象深入民心，其潮流影響力亦歷久不衰。



眾多「木村著用」的傳奇單品之中 ，BAPE®的「LEATHER CLASSIC DOWN JACKET」絕對是經典中的經典。當年木村於《HERO》中著用這款棕色羽絨皮褸，令它成為無數人心中的夢幻逸品，而 BAPE® 亦於今年秋冬再度帶回這款經典之作。

其實去年是這款皮褸的誕生 25 周年，BAPE® 當時就推出限量 50 件的日本製「25TH EDITION」，定價 330,000 日圓（約16,243港元）；而26FW版本則與去年同步推出的「經典版」定價一致（187,000 日圓，約9,204港元），入手門檻比較親民，不過配置就全面升級。

嚴選優質羊皮 × 日本頂級「河田羽絨」

今年 26FW 版本「LEATHER CLASSIC DOWN JACKET」不僅將焦點集中於最能襯托皮革層次感、也是《HERO》中最具代表性的經典棕色，更直接下放了去年 「25TH EDITION」版主打的日本「河田羽絨」規格，卻維持 187,000 日圓的定價，無論在實用性還是性價比上都極具吸引力。

26FW新版本延續了一貫的高規格工藝，採用優質羊皮打造，皮革觸感柔韌滑順，在呈現厚重紮實質感的同時，亦兼顧柔軟舒適的穿著體驗；隨著經年著用，天然皮革會逐漸貼合身形，並養成獨一無二的光澤與紋理，展現「愈穿愈有味道」的迷人魅力。

保暖機能方面，本季採用了日本專業羽絨製造商「河田羽絨（Kawada Feather）」的高品質羽絨作為填充物，完美平衡飽滿的蓬鬆感與輕盈度，即使面對嚴寒天氣依然能發揮出色的禦寒實力。

正如木村拓哉的潮流影響力從未隨時間褪色，這款結合經典輪廓與頂尖機能性的 26FW「LEATHER CLASSIC DOWN JACKET」，同樣是一件不受時代與趨勢左右、值得長久珍藏與穿著的長青外套。這款外套將於 2026 年 11 月 28 日（星期六）起在 A BATHING APE®︎ 授權零售商和官方網上商店發售；香港方面，據悉目前香港門市尚有少量庫存，想入手的朋友切勿錯過。

發售詳情

發售日期： 2026 年 11 月 28 日（星期六）

售價： 187,000 日圓（含稅）

發售點： A BATHING APE® 正規授權店鋪及官方網上商店