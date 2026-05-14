曾一手捧紅Bape、Goro's的日潮教父！木村拓哉如今愛穿的品牌是？

木村拓哉除了是收視保證的日劇天王，更是日本潮流文化一大重要代表人物，90 年代到 2000 年代初期，他在日劇中穿過的單品幾乎一律瞬間爆紅，例如Bape的格紋恤衫及羽絨外套、Goro’s銀器、Red Wing鞋，以至LEVI’S及HYSTERIC GLAMOUR的牛仔褲，因此木村拓哉的名字幾乎等同「帶貨王」的鼻祖。如今30年過去，木村拓哉依然延續其穿搭哲學，將美式復古、機車及衝浪文化、街頭元素融為屬於自己的一套穿搭風格，到底這位日潮天王愛穿哪些品牌？這些品牌又會否有機會成為下一個大熱的新晉日牌？現在就讓我們一同拆解。



1. MINEDENIM

第一個必須提到的品牌，自然是由木村合作多年的御用造型師野口強（Tsuyoshi Noguchi）主理的MINEDENIM。許多人都知道，野口強是創造無數「木村效應」潮流單品的最關鍵人物，兩人由 1990 年代開始合作，野口強偏愛的美式復古、搖滾、以及帶有少許「壞男孩」氣息的修身風格，與木村拓哉私下的衣著愛好不謀而合。所以當野口強在2016 年創立MINEDENIM後，木村不時著用其單品亦是自然不過的事。

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例如他亦曾穿上黑色洗水Corduroy Trucker Jacket，其出色的造舊效果正好切合他的一貫喜好。

野口強曾在受訪時表示，創辦MINEDENIM 是希望擺脫傳統牛仔褲的刻板印象。品牌單品的剪裁承襲了野口強本人鍾愛的搖滾風格，強調俐落修身，視覺上感覺硬派，但亦會透過產自岡山縣的自家丹寧布料確保穿起來不會有束縛感。江湖地位十足的野口強亦不時會與其他名氣較大的日本潮流品牌聯乘，例如nonnative、Wacko Maria、UNDERCOVER、WIND AND SEA等，將不同潮流元素融合。

2. Subculture（SC）

Subculture 是近年木村另一頻頻著用的品牌，這個來自東京的年輕品牌有著強烈的美式風格，由木村另一友好、造型師兼衝浪愛好者瀨尾隆文（Takafumi Seo）於 2020 年創立。

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你可能不知道SC Subculture主理人瀨尾隆文是誰，但相信熟悉日潮及古著的朋友，應該都會聽過原宿殿堂級古著店 BerBerJin 的大名。瀨尾隆文在創立 SC Subculture 之前，曾於 BerBerJin 工作超過 15 年，是團隊的核心成員，碰巧熱愛古著的木村拓哉經常光顧 BerBerJin，兩人同樣熱愛美式西海岸文化、機車與古著，逐漸建立深厚的私人交情。

因此瀨尾隆文創立 SC Subculture 時，木村拓哉亦給予了極大的支持，不時在其 Instagram 和 YouTube 頻道中穿著SC Subculture的單品亮相，例如老鷹、骷髏等象徵西海岸文化的圖騰的Print Tee；木村最愛穿著的格紋恤衫等等。

SC Subculture以美國西岸次文化為美學核心，將衝浪、滑板到機車文化化作設計靈感，設計大量運用復古美式字體、老鷹、骷髏與格紋元素，並透過仿舊水洗工藝呈現出經年著用的自然褪色質感，配合微寬鬆與落肩剪裁為主，營造隨性不羈的街頭氛圍，將美式文化與日本製作工藝融合。今年初SC Subculture亦與余文樂主理的MADNESS聯乘合作，同樣有著不錯的回響。

3. GDC

另一潮界殿堂級人馬熊谷隆志（Takashi Kumagai），近年可能因為其2017年創立的品牌WIND AND SEA是為年青一輩所熟悉，但早於90年代，他就曾先後創 GDC （Grand Canyon） 及 NAISSANCE，當中GDC就不時為木村所著用。

由於熊谷隆志曾在法國巴黎留學並且深受90年代文化影響， Grand Canyon（以下簡稱 GDC）以日常生活為根本，加入衝浪以及印地安元素，迅速成為熱門品牌。 不同於其他90年代爆紅的裏原宿街牌， GDC的單品風格不論在用料、用色和剪裁方面均比較成熟優雅，主要運用Denim、Workwear與軍裝元素，在當時流行Pop Art、滑板元素的街牌主流下顯得別樹一格。

不過，2010 年起，熊谷隆志一度卸下總監一職並淡出品牌管理，令GDC 隨後進入了長達 15 年的沉默期，直到去年才滿血復活完全回歸，熊谷隆志亦重新親自操刀設計，並在東京代官山開設旗艦店。木村亦在品牌回歸後不時著用其單品亮相，除了一如既往繼續著用其鍾愛的格紋恤衫，亦曾穿上GDC聯乘Fight Club的Print Tee，以及美式風格強烈的啡色絨毛背心登場。

4. TENDERLOIN

提起TENDERLOIN，木村粉絲相信必然聯想起他於經典日劇《Pride》不時穿上，由TENDERLOIN推出格仔恤衫。這款Buffalo Check格仔一般人未必有能力輕鬆carry，但木村就是可以將他穿成一代神級潮物。劇內的木村拓哉多番著用不同顏色（緣 × 黑、藍 × 黑、黃 × 黑色）的版本，令格仔恤衫迅即賣斷市，甚至被炒至超過十萬日元天價，是不少賣取店趨之若鶩的珍品。當年要買得到，其難度絕不比買Goro's為低。

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成立於1997年的TENDERLOIN，由邊見馨、西浦徹、前原完治等五人創立主打美式休閒風情。但不同於其他日牌設計師從一而終植根日本，TENDERLOIN設計團隊均自小在洛衫磯或倫敦等地區生活，歐美文化基因混然天成地植入血液中，設計視野自然與一般日牌有所不同。

年輕一代可能對TENDERLOIN認識不多，因為品牌一直走低調小眾路線，依然有忠實客戶，近年木村亦曾穿上其牛角Tee及復古恤衫示人，可見他對品牌的喜愛絕對是從一而終。

5. The Letters

最後要介紹的The Letters ，相信是5個牌子當中較少港人認識的一個。這個由日本設計師向田雄一（Yuichi Mukada）於 2011 年創立的男裝品牌，深受宮下貴裕Number (N)ine的搖滾與頹廢美學的熏陶，事關向田曾於Number (N)ine 的核心設計團隊任職多年，奠定了他對服裝構造、精準剪裁及面料開發的極致追求。

品牌的核心風格Modern Western，雖然同樣主打古著、西洋牛仔與機車文化的元素，但與之前4個品牌相比，The Letters的單品設計帶有輕微Grunge感覺，來得更加精緻優雅，標誌性單品如西部襯衫與皮衣，領口比例較尖銳、輪廓修長，時裝感亦更強。

眾所周知，2000年代初，木村不時穿上Number (N)ine的單品現身，因此他今日著用The Letters亦來得順利成章，在野口強的推波助瀾下，The Letters已成為木村拓哉私服清單中的常客，例如皮領trucker jacket，風格上帶有成熟氣息卻隱含叛逆，正好呼應了木村拓哉的個人品味。