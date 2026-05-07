由《悠長假期》到《戀愛世紀》 解構木村拓哉帶起90年代潮流現象

隨著《戀愛世紀》、《悠長假期》兩大日劇經典相繼在Netflix上線，加上ViuTV即將開拍港版《悠長假期》，木村拓哉這個一代男神的名字，又再度重回大眾視野。90至2000年代的木村拓哉，不但是日劇收視的保證，是影響無數人穿搭的日本潮流Icon，更是一種影響深遠的文化現象，時至今日依然極具叫座力。現在就讓我們一同回顧，他在這兩套神劇中著用過的單品，帶起過的熱潮，重新回顧木村拓哉永不過時的時尚影響力。



憑一件恤衫帶起一個品牌

木村拓哉在《戀愛世紀》中飾演吊兒郎當、玩世不恭的廣告公司職員片桐哲平，對規則帶著一種叛逆感。造型師為這個不愛穿著西裝的角色，選上紅白格紋A BATHING APE CPO Shirt，竟意外成為引爆潮流的火種，更讓這個當時新晉裏原宿品牌迅速爆紅。

戴Rolex銀幕亮相

《戀愛世紀》中木村經常佩戴的Rolex Explorer I 369系列，這款腕錶至今仍被視為勞力士的入門經典之作，成為不少劇迷和錶迷鎖定的目標。木村對Rolex的鍾情，也讓這款腕錶與他的角色形象牢牢扣連，成為劇集造型中極具辨識度的細節。

長髮恤衫牛仔褲

木村在兩劇中的都以一頭微曲中長髮示人，慵懶中帶著不羈，徹底顛覆了當時亞洲男性對髮型的想像。而長髮配格紋恤衫，再搭一條洗水Levi‘s直腳牛仔褲，這種造型組合幾乎定義了那幾年的男士潮流公式，不難在當年的新宿街頭找到。

氣質在線全靠一副眼鏡

《悠長假期》中瀨名秀俊偶爾戴上梨形粗框眼鏡的造型，散發一股斯文的鋼琴家氣息，讓其瞬間成為文青指標。其後木村在《美麗人生》、《GrandMaison 東京》等劇中也屢屢以粗框眼鏡亮相，證明一副黑框眼鏡在當時的造型美學中佔一席位。

型男鞋櫃中的工裝靴

木村穿上Red Wing在《悠長假期》中片頭的初登場，直接點燃90年代的工裝靴熱潮。這個美國老牌在此之前於亞洲幾乎沒知名度，從《悠長假期》的8875、《戀愛世紀》的8166，再到《HERO》的9111，每對RedWing型號都因他的示範而被粉絲熱烈追捧。

一件慈善Tee的音樂魂

在《悠長假期》的片頭，木村拓哉飾演的瀨名秀俊常穿一件白色T恤，胸前印着「Live Aid 1985」的字樣。這件看似隨意的Tee，其實背後是1985年一場為埃塞俄比亞大饑荒籌款活動，當晚凝聚了百多位搖滾巨星，成為搖滾樂史上最偉大的一夜。

連髮型也成了最強潮流單品

雖然不是單品，但他的髮型絕對是當時最紅的「潮流」。略帶凌亂、自然垂落的及肩捲髮，被稱為「瀨名頭」。據松隆子回憶，拍攝《戀愛世紀》一場剪髮戲時，劇組竟預先安排五名與木村髮型相同的替身演員，足見這把標誌性長髮在當時有多紅。