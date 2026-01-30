有種潮流叫木村拓哉！從《悠長假期》到《HERO》解構男神穿搭哲學

有一種潮流，叫做「木村拓哉」。這個名字一度是日劇收視神話的保證，是亞洲潮流圈無可撼動的Icon，時至今日甚至已成為一種文化現象。從《悠長假期》的青澀鋼琴家，《美麗人生的》髮型師，到《HERO》反傳統的檢察官，他每套劇的造型並非單純服飾，而是巧妙融合裏原宿的街頭靈魂與美式復古的粗獷，成為引領一代人美學的潮流經典。一同重溫這些被他親手推上神壇的夢幻逸品，探索「 木村效應 」三十年不變的時尚影響力。



1. Goro's銀飾

Goro's 上金羽毛項鍊被譽為 「木村set」（Pinterest）

對木村而言，Goro's是一種飾品，也是護身符般的存在。他自高中已開始收集，上金羽毛項鍊被譽為 「木村set」。他曾表示，佩戴時銀器的重量會轉化為感激與勇氣，這份深厚情感連結，讓Goro's成為 他個人形象不可或缺的一部分。

2. Red Wing工裝靴

木村可謂Red Wing在亞洲的「代言人」（Pinterest）

木村可謂Red Wing在亞洲的「代言人」。從《悠長假期》的8875到《HERO》的9111，他幾乎在每部經典劇集中都以不同型號亮相。這類美式工裝靴與牛仔褲的搭配，構成了他隨性不羈的風格基石，成功將功能性靴款轉化為人人渴望的潮流配飾。

3. HYSTERIC GLAMOUR

HYSTERIC GLAMOUR頻繁出現在木村私服與劇中（Pinterest）

主理人北村信彥與木村造型師野口強要好，使HYSTERIC GLAMOUR頻繁出現在木村私服與劇中。品牌標誌性的M-65迷彩夾克和右手褲袋帶有鉚釘的牛仔褲，完美詮釋「歇斯底里與魅惑」的品牌精神，更成為木村經典造型模板。

4. Number (N)ine

木村也是高端品牌Number (N)ine的忠實粉絲（Pinterest）

木村也是高端品牌Number (N)ine的忠實粉絲，其中The Rolling Stones吐舌T恤等單品因他著用後而價格暴漲。此外，他在《悠長假期》中穿著的阪神大地震慈善T恤，更因巨大影響力而刺激了大量募款，展現大神穿搭對影響社會的強大能量。

5. Levi's牛仔褲

木村認為牛仔褲的色落是個人生活痕跡，此種態度深深影響了當時的牛仔褲文化。（Pinterest）

木村與Levi's的合作長達二十多年，亦是品牌史上 首位亞洲區代言人。不論經典501、罕見的Big E 古著，或是近年再度代言的3D剪裁系列，他對丹寧的熱愛始終如一。他認為牛仔褲的色落是個人生活痕跡，此種態度深深影響了當時的牛仔褲文化。

6. BAPE皮革羽絨

BAPE的橘色皮羽絨外套因木村加持，成為無數潮流玩家的夢幻聖杯（Pinterest）

2001年《HERO》中，他飾演的檢察官身穿橘色皮羽絨外套，是裏原宿潮流的巔峰印記。這件來自 BAPE的單品，因木村加持，成為無數潮流玩家的夢幻聖杯。紀念限量復刻版，即使售價高達33萬日圓，仍迅速售罄，印證穿越時代的驚人魅力。

7. CONVERSE ONE STAR

CONVERSE ONE STAR被冠以「木村鞋」之稱（Pinterest）

在木村著用前，CONVERSE ONE STAR定價較高且不受注目。直至他在《美麗人生》中反覆穿著， 這雙麂皮星標鞋款瞬間「鹹魚翻身」，被冠以「木村鞋」之稱，在古著風盛行的年代甚至被炒至高價，創造了又一個帶貨神話。

8. TENDERLOIN格紋襯衫

木村被譽為「穿格子衫最好看的男人」（Pinterest）

木村被譽為「穿格子衫最好看的男人」。無論是《戀愛世紀》中的BAPE紅格襯衫，還是《冰之驕子》裡的低調品牌TENDERLOIN格紋衫，經他演釋後都 一掃格紋的刻板印象，展現出隨性與層次感，成為日系美式風格的核心單品。